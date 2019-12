1 op de 5 kinderen loopt risico om diabetes type 2 te krijgen: zo voorkom je het LDC

"Ga wat vaker buiten spelen" en "Eet je groentjes op". Het is clichéadvies dat veel kinderen te horen krijgen van hun ouders. Maar tegelijk is het oh zo belangrijk. Dat bewijst een nieuwe studie nog maar eens. Volgens het onderzoek heeft 1 op de 5 kinderen prediabetes.

1 op de 5 kinderen tussen 12 en 18 jaar heeft prediabetes. Bij jongvolwassenen tussen 19 en 34 jaar is dat zelfs 1 op de 4. Dat staat te lezen in het onderzoek van het instituut Centers for Disease Control and Prevention, dat gepubliceerd werd in het tijdschrift JAMA Pediatrics.

Aan de studie namen 5.786 kinderen en volwassenen deel. Meer dan 10 jaar - van 2005 tot 2016 - werden hun gegevens verzameld en geanalyseerd. Een groot deel van de deelnemers lopen dus al rond met prediabetes. Dat is eigenlijk de voorfase van diabetes type 2, het type dat ontwikkeld wordt op latere leeftijd en gelinkt wordt met de levensstijl.

Hierbij is de insuline minder efficiënt geworden, waardoor je lichaam al meer moeite heeft met de verwerking van glucose. De bloedsuikerwaarden schieten vervaarlijk de hoogte in, maar zijn nog niet hoog genoeg voor de diagnose diabetes type 2. Wie geen maatregelen treft, zal haast onvermijdelijk suikerziekte ontwikkelen.

Dat zijn alarmerende cijfers, zeker in combinatie met de recente studie van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Daaruit bleek dat momenteel 1 op de 10 mensen diabetes heeft. Maar ruim 1 op de 3 daarvan weet dat echter niet.

Hoe voorkomen?

Gelukkig zijn er een heleboel zaken die je kan ondernemen om te voorkomen dat je daadwerkelijk getroffen wordt door diabetes type 2. Een gezonde levensstijl vormt daarbij de gouden oplossing, stelt de Diabetes Liga. Enkele tips:

1. Beweeg voldoende

We weten allemaal dat we voldoende moeten bewegen en niet te veel op ons achterwerk mogen zitten. Dat benadrukt ook de Diabetes Liga. “Lichaamsbeweging hoeft niet noodzakelijk van een hoge intensiteit te zijn. Sporten of intensieve lichaamsbeweging is gezond voor lichaam en geest, maar niet voor iedereen even haalbaar”, zo staat er te lezen op de site. “Probeer om elke dag, en zeker 5 dagen per week, minimum 30 minuten aan een matige intensiteit te bewegen. Het gaat dan over activiteiten waarbij je iets sneller en dieper gaat ademen dan normaal, zoals fietsen, stevig wandelen of zwemmen. Dat mag je ook gerust spreiden over de dag, met minimum 10 minuten aan één stuk.”

2. Eet gezond en gevarieerd

Geen grote verrassing, maar een gezond eetpatroon kan een wereld van verschil maken. “Vooral het innemen van voldoende vezels, het beperken van de vet- en verzadigde vet-inname en het beperken van de totale energie-inname, zijn belangrijk om je diabetesrisico zo laag mogelijk te houden.”

3. Let op de extraatjes

“Leef op alle vlakken gezond: slaap voldoende en vermijd onnodige stress”, klinkt de laatste tip van de Diabetes Liga. “Als roker wordt ook je risico op type 2 diabetes met 50% verhoogd. Een reden te meer dus om het roken te laten.”