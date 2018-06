1 op de 4 kinderen is bijziend, oogarts geeft tips om schade in te perken "Speel meer buiten en kijk minder op schermen" Nina Dillen

05 juni 2018

16u13 0 Fit & Gezond Het aantal kinderen en jongeren dat bijziend is neemt steeds toe, zo bevestigt Catherine Cassiman (UZ Leuven) speelt een gebrek aan daglicht een grote rol. "Het is een 'kip of ei'-verhaal. Wie vaak op schermen kijkt, zit ook vaker binnen." Het aantal kinderen en jongeren dat bijziend is neemt steeds toe, zo bevestigt een Nederlandse studie opnieuw. Smartphones worden vaak als boosdoener aangeduid, maar volgens kinderoogarts dr.

25% van de dertienjarigen is bijziend, op 21 jaar kan dat oplopen tot 50%. Dat concludeert een studie van het Nederlandse Erasmus MC, die 10.000 Rotterdamse kinderen volgde van foetus tot adolescentie in het kader van het grotere onderzoeksproject Generatie R. Bijziendheid of myopie is een oogafwijking waarbij je voorwerpen in de verte niet scherp ziet. Een andere studie met gegevens uit de Benelux vorig jaar stelde vast dat één op de vier jongeren tussen 16 en 24 jaar met bijziendheid kampt, dubbel zoveel als 40 jaar geleden.

