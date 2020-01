1 op de 3 Vlamingen zijn verslingerd aan hun smartphone als slaapmutsje NA

04 januari 2020

17u03 0 Fit & Gezond 1 op de 3 Vlamingen swipet of scrolt élke avond, en 70% zit minstens wekelijks op Instagram, Facebook of WhatsApp vlak voor het slapengaan. Maar dat slaapmutsje blijkt erg nefast te zijn voor je nachtrust.

Enkele generaties geleden trokken onze overgrootouders nog naar bed met een goed boek en een warmwaterkruik. Anno 2020 zijn die slaapgewoontes serieus veranderd. De tv was al ingeburgerd: 62% eindigt elke dag voor de buis, 95% kijkt minstens wekelijks televisie voor het slapengaan. Nu eisen ook de smartphone en meer bepaald social media hun plekje op in de slaapkamer.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van Partena Ziekenfonds bij 1.000 Vlamingen. Zo zou 1 op de 3 elke avond nog even door Facebook, Instagram of WhatsApp scrollen voor het slapengaan. Bij de generatie onder de 34 jaar stijgt dat zelfs naar 1 op de 2. De ‘slaaphygiëne’ van de Vlaming gaat er daardoor niet op vooruit. Onze activiteiten in het uur voor de start van de nachtrust hebben namelijk een zeer grote invloed op onze frisheid overdag.

Zo wekken al die meldingen op je smartphone verschillende emoties op die een zorgeloze nachtrust in de weg staan. Bovendien onderbreken ze je slaap voortdurend en remt het licht van je smartphone de aanmaak van slaaphormonen af. Uit eerder onderzoek bleek al dat 1 Vlaming op 2 acuut slecht slaapt. Vorig jaar wees een Nederlandse studie dan weer uit dat jongeren die dagelijks op een beeldscherm kijken voordat ze gaan slapen, meer slaapklachten ervaren dan leeftijdsgenoten die dit niet doen. Ze vallen later in slaap, worden ‘s nachts vaker wakker en slapen minder lang.

“Ondanks het feit dat de rol van de verschillende onderliggende mechanismen nog niet geheel bekend is, zijn er voldoende aanwijzingen voor de relatie tussen schermgebruik en de verschillende aspecten van slaap”, schreef het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat het onderzoek uitvoerde, daar toen over.

Andere studies toonden ook al aan dat blauw licht het slaaphormoon melatonine onderdrukt, waardoor je minder goed in slaap valt en doorslaapt.

Kortom, hoog tijd om dit jaar wat minder tijd door te brengen op je smartphone en sociale media. Geen idee hoe je daaraan begint? Hier vind je alvast onze beste tips.