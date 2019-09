1 op de 3 gevallen van borstkanker kan mogelijk vermeden worden door aanpassingen in levensstijl Redactie

25 september 2019

12u53 8 Fit & Gezond Het risico op borstkanker wordt voor het grootste deel beïnvloed door genetische aanleg, maar ook levensstijl speelt een belangrijke rol. Dat stellen de World Cancer Research Fund International en het Amerikaans instituut voor kankeronderzoek in een persbericht naar aanleiding van een presentatie die ze samen geven vandaag.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. Elke dag krijgen 29 vrouwen de diagnose en overlijden er 6 aan de ziekte. In totaal zijn er ongeveer 100.000 borstkankerpatiënten in België. Volgens experts van 2 Amerikaanse verenigingen die onderzoek doen naar kankerpreventie, kan 1 op de 3 gevallen vermeden worden door aanpassingen in de levensstijl. Waarmee ze doelen op de basiswaarden zoals regelmatig sporten, nooit meer roken, meer groenten en fruit eten en de alcoholinname beperken.

“Gezien het grote aantal vrouwen dat jaarlijks geveld wordt door borstkanker en het verzamelde bewijs dat stelt dat preventie de meest kosteneffectieve en beste langetermijnstrategie is om deze vorm van kanker te voorkomen, zou elke patiënt die langsgaat bij de dokter geïnformeerd moeten worden over een gezonde levensstijl”, zegt Dr. Kling.

“De presentatie die we vandaag geven, moet waardevolle inzichten bieden aan zorgverleners om vrouwen te helpen om gezonder te leven, wat op zijn beurt het risico op borstkanker drastisch vermindert”, stelt Dr. Stephanie Faubion.

Eerder bewijs

Helemaal nieuw zijn deze bevindingen overigens niet. In 2015 stelden Amerikaanse onderzoekers bijvoorbeeld al in een paper dat 2 op de 3 kankertypes een rechtstreeks gevolg zijn van de hoeveelheid stamcellen en hun delingen, maar dat 1 op de 3 inderdaad wordt uitgelokt door ongezond gedrag. Borstkanker zat toen niet in de studie omdat de onderzoekers niet genoeg gegevens hadden over de stamcellen in het borstweefsel. Maar de experts stelden wel dat er aanwijzingen waren dat ook die kanker uitgelokt kan worden door te veel alcohol, overgewicht en te weinig beweging.