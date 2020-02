1 op de 20 Belgen gaat niet naar de dokter Ingrid De Vos

18 februari 2020

05u00 0 Fit & Gezond 1 op de 20 Belgen heeft in een jaar tijd geen enkele keer beroep gedaan op de gezondheidszorg. Ze gingen in 2018 dus niét naar een huisarts, tandarts, specialist of ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij hun ruim 2 miljoen leden. Het gaat vooral om zelfstandigen. "Misschien kunnen zij het zich niet permitteren om ziek te zijn."

Eerst het goede nieuws. In 2010 keken de Onafhankelijke Ziekenfondsen al eens na hoeveel leden in een jaar tijd niet één ziektebriefje binnenbrachten - toen 7%. In 2018 is dat gedaald naar 5,4%, vooral dankzij een hoger gebruik van de mondzorg. Logisch: sinds 2016 moet je bij de tandarts meer remgeld betalen als je niet minstens één keer per jaar je gebit laat controleren. Toch doet 41,6 % van de Belgen dat nog altijd niet.

Geen briefje nodig

Toch blijft het opmerkelijk: 1 op de 10 Belgen kwam in 2018 niet één keer bij een dokter, 1 op de 20 maakte helemaal géén gebruik van de gezondheidszorg en bracht dus ook geen bezoek aan pakweg een ziekenhuis of kinesist. "Bovendien kregen 4 op de 10 van hen het jaar ervoor óók al geen terugbetaalde zorgen", zegt Wies Kestens van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. "Sommigen zijn allicht gewoon kerngezond. 1 op de 5 Belgen kreeg geen terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd. Anderen doen aan zelfzorg. Maar als hun aanpak niet adequaat is, kan dat schadelijk zijn voor hun gezondheid."

Vooral zelfstandigen en Brusselaars hebben een broertje dood aan witte jassen, zo blijkt. "Zelfstandigen moéten natuurlijk niet om een ziektebriefje als ze een dag niet werken. Maar een aantal van hen kunnen zich de luxe om ziek te zijn misschien ook niet permitteren. Voorts zijn het veelal mannen, jonge mensen en alleenstaanden die geen ziektebriefjes indienen."

Dat je lichaam je achteraf de rekening kan presenteren, ondervond Patrick De Doncker (62) uit Roosdaal. "Ik ben 25 jaar niet naar de tandarts geweest. Ik poetste goed en had geen tandpijn. Tot bleek dat ik paradontitis had, omdat de tandsteen zo lang niet verwijderd was. Dat heeft me twee tanden gekost. Dus ga ik nu wel twee keer per jaar op controle." Patrick werkt als kinesist zelf in de gezondheidszorg. Toch is het alweer meer dan een jaar geleden dat hij nog eens naar de dokter ging. "Mijn inentingen voor onder meer hepatitis hou ik goed in de gaten, want ik werk ook met naalden. En mijn bloed is twee jaar geleden nog eens gecontroleerd. Maar als ik me grieperig voel, probeer ik zo lang mogelijk voort te doen. Met een Dafalgan dan. Voor ik een halve dag kan uitzieken, moet ik eerst 6 à 7 patiënten afbellen. Tegen de tijd dat je hen allemaal hebt bereikt, voel je je meestal al een stuk beter." (IDV)