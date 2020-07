1 op de 2 vrouwen krijgt ooit blaasontsteking: urologe legt uit hoe je het vervelende kwaaltje kan voorkomen

Er is een simpele biologische verklaring voor het feit dat blaasontstekingen vaker voorkomen bij vrouwen dan mannen. "De plasbuis is bij hen veel korter dan bij mannen: gemiddeld maar 4 cm", zegt urologe Ellen Vandamme (UZ Gent). "Daardoor kunnen bacteriën veel makkelijker de blaas binnendringen. Bij mannen moeten ze een veel langere weg afleggen, waardoor er minder kans is op urineweginfecties."

Men zegt dat vrouwen tijdens de zomermaanden vaker met een blaasontsteking te maken krijgen. Klopt dat?

"Die bewering is amper wetenschappelijk onderzocht. Uit één Amerikaanse studie is gebleken dat men 15 procent meer kans heeft op een blaasontsteking tijdens de zomermaanden dan in de winter. In de zomer zijn er ook meer risicofactoren die kunnen leiden tot een blaasontsteking. Zo kunnen onvoldoende water drinken en meer zweten aanleidingen zijn.”

Bij warm weer is het belangrijk om minstens 1,5 liter plat water per dag te drinken, zodat je voldoende moet plassen

“Bij warm weer is het belangrijk om minstens 1,5 liter plat water per dag te drinken, zodat je voldoende moet plassen. Daardoor kunnen eventuele bacteriën weggespoeld worden. Een andere hypothese waarom vrouwen tijdens de zomer meer risico lopen op een blaasontsteking, is dat ze dan seksueel actiever zijn en/of meer spermiciden (zaaddodende middelen) gebruiken. Die kunnen de vaginale flora beïnvloeden, waardoor de kans op infecties verhoogt."

Wordt een blaasontsteking altijd veroorzaakt door een bacterie?

"Bij een blaasontsteking zijn er inderdaad bacteriën en witte bloedcellen aanwezig in de urine. Vaak is de dikkedarmbacterie Escherichia coli (E.coli) de oorzaak. Die is belangrijk voor de stofwisseling en zorgt ervoor dat er zich geen vreemde bacteriën kunnen nestelen in onze dikke darm. Maar als E.coli op andere plekken in het lichaam terechtkomt, zoals in de urinewegen, kan ze ongemakken als een blaasontsteking veroorzaken.”

Welke symptomen treden op?

"Typische klachten zijn pijn bij het plassen, het frequent plassen van kleine hoeveelheden, het valse gevoel te moeten plassen en/of een troebele, sterk geurende urine. Koorts heb je niet bij een blaasontsteking, en het is ook niet besmettelijk. Als je naast de symptomen ook koorts maakt, heb je wellicht een nierontsteking."

Hoe kom je er zo snel mogelijk weer van af?

"Sowieso neem je bij aanhoudende klachten, ook zonder koorts, het best contact op met je huisarts. Hij of zij kan dan een behandeling met antibiotica starten, waardoor de ongemakken in principe binnen de 48 uur afnemen. Drink sowieso veel water, zodat je veel moet plassen. En wacht niet te lang om naar toilet te gaan als je aandrang voelt. Overdrijven in intieme hygiëne doe je beter niet, want dat kan het probleem nog verergeren. Wie regelmatig een blaasontsteking heeft, laat het best via de huisarts een urinestaal onderzoeken alvorens te starten met antibiotica.”

Klopt het dat:

Veenbessensap preventief werkt tegen blaasontsteking? JA

Vandamme: "Het drinken van veenbessensap kan een blaasontsteking helpen te voorkomen, omdat het de zuurtegraad van de urine doet toenemen. Bacteriën die een blaasontsteking kunnen veroorzaken, vermenigvuldigen zich dan minder goed. Patiënten die frequent een blaasontsteking hebben, raden we aan om dagelijks een glas veenbessensap te drinken of veenbessenpreparaten te nemen. Het is niet schadelijk voor de gezondheid. Duidelijkheid over de ideale hoeveelheid is er echter niet."

We raden het gebruik van intieme sprays en wasgels voor intieme hygiëne af, omdat dat de flora van de vaginale en anale streek kan veranderen. Daardoor loop je net meer risico op een blaasontsteking

Intieme sprays of wasgels het kunnen voorkomen? NEE

“We raden het gebruik van intieme sprays en wasgels voor intieme hygiëne af, omdat dat de flora van de vaginale en anale streek kan veranderen. Daardoor loop je net meer risico op een blaasontsteking. Ook wassen met gewone zepen raden we om die reden af. Water is in principe voldoende om de intieme streek proper te houden. Wie dit niet voldoende vindt, kan bij de apotheek specifieke producten voor de intieme streek verkrijgen die veilig in gebruik zijn."

Natte zwemkledij bacteriën aantrekt die een blaasontsteking veroorzaken? NEE

"Er is geen wetenschappelijk bewijs dat natte zwemkledij het risico op een blaasontsteking verhoogt. Doorgaans houden bacteriën wel van een vochtige, warme omgeving, maar natte zwemkledij is meestal niet zo warm. Er is dus geen rechtstreekse invloed. Het kan wél irritatie veroorzaken, waardoor je je urine gaat ophouden, en dat kan een trigger zijn voor een blaasontsteking.”

