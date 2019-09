1 op de 2 tieners verbergt zijn acne op sociale media: zo kom je van die vervelende puistjes af Nele Annemans Sophie Vereycken

01 september 2019

15u03 0 Fit & Gezond Maandag is het weer zover: dan begint het nieuwe schooljaar. Helaas staan puistjes voor veel adolescenten een onbezorgde schooltijd in de weg. Ze maken hen onzeker, de acne weegt op hun sociale leven en zelfs op hun socialemediagebruik. Zo geeft 50% van de tieners toe dat ze hun acne verbergen op sociale media.

Uit onderzoek bij 1.010 Amerikaanse tieners tussen 15 en 19 jaar blijkt dat 85% van de tieners zich zorgen maakt over acne. Ook de helft van adolescenten (51%) voelt zich onaantrekkelijk door het ontsierende euvel. Het maakt hen onzeker en stuurt hun sociale leven grondig in de war. Want niet alleen op school maakt het hen erg schuchter, sociale media lijken de impact op het zelfbeeld van jongeren nog erger te maken.

In hetzelfde onderzoek zegt een derde van de jongeren immers dat sociale media als Instagram en Facebook het nog moeilijker maken om met acne om te gaan. 34% geeft aan dat ze zich door sociale media nog meer zorgen maken over hun puistjes en 29% ondervindt moeilijkheden om er in het echte leven mee om te gaan.

Daarbovenop geeft 50% van de tieners toe dat ze hun acne al hebben proberen te verbergen op sociale media. Ze posten ofwel geen foto’s, ze voegen filters toe, verwijderen foto’s of tags, vragen vrienden om bepaalde foto’s weg te nemen, blijven weg van videochats en soms bekijken ze hun sociale media helemaal niet meer tot hun acne weer verdwenen is.

Acne, een zaak van bacteriën?

Maar hoe pak je die acne dan doeltreffend aan? Steeds meer onderzoek wijst uit dat je microbioom een belangrijke rol speelt voor je huidflora. Net zoals onze darmen huisvest onze huid een gemeenschap van miljarden micro-organismen, schimmels en bacteriën. Ons microbioom. Die minuscule beestjes zijn allesbehalve slecht voor ons. Meer nog: ze zijn onmisbaar voor een mooie en gezonde huid. Hoe komt het dan dat we er nu pas over horen? Heel eenvoudig: tot voor kort waren ze nog onzichtbaar, vertelt bio-ingenieur Ingmar Claes, die als chief scientific officer bij het verzorgingsmerk YUN al jaren onderzoek doet naar de huidflora. “Zelfs met een microscoop konden we lange tijd niet zien welke bacteriën zich precies op de huid bevonden. Vandaag is dat anders. Met dank aan de recente technologie kunnen we bacterieel DNA onderzoeken in het labo en zelfs heel precies identificeren. Kortom: we weten exact welke bacteriën er op de huid aanwezig zijn en waarom. Logisch dus dat de aandacht ervoor toeneemt.”

In een ideale wereld evolueert ons microbioom altijd naar een natuurlijk evenwicht. De bacteriecommunity vormt de eerste beschermlaag van de huid. Is die in balans? Dan is de huid gezond. Maar het kan gebeuren dat het microbioom aangetast is.

In dat geval nemen de slechte bacteriën de overhand, aldus Ingmar Claes. “De reden is niet altijd duidelijk. Een ontregeling van het immuunsysteem, al kan het net zo goed hormonaal zijn, genetisch bepaald of veroorzaakt door het gebruik van verkeerde, meestal agressieve producten. Afhankelijk van de soort disbalans, ontstaan er huidproblemen. Acne is daarvan het bekendste voorbeeld.”

En of het nu door stress is, voeding, medicatie of hormonale veranderingen, het kan gebeuren dat onze huid meer talg begint te produceren. Dat verstopt de poriën en vormt zo de ideale omgeving voor slechte huidbacteriën. Door met een speciale crème opnieuw goede, levende bacteriën toe te voegen, kan je de balans herstellen en acne verminderen.

“Wij bestrijden slechte bacteriën met goede bacteriën. Zo blijft de beschermlaag op de huid intact en vermijden we littekens die je blijft meedragen. Niet alleen lichamelijke littekens, maar ook onzichtbare mentale littekens. De impact van acne is bij te veel jongeren veel groter dan alleen het lichamelijke ongemak”, aldus Claes.