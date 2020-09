1 op de 10 vrouwen heeft endometriose. Kristel en Stefanie kampen er zelf mee: “Het aantal keren dat gezegd werd dat het allemaal tussen mijn oren zat is ontelbaar”

In Telefacts kon je gisterenavond een uitzending zien over endometriose: een gynaecologische aandoening die extreme buikpijn veroorzaakt, vooral tijdens de maandstonden. Maar liefst een op de tien vrouwen krijgt ermee te maken. TTwee vrouwen met endometriose vertellen over hun ervaring. Een endometriosechirurg legt uit. “Klachten worden niet altijd herkend worden door de arts, of vrouwen krijgen het signaal van hun omgeving dat pijn nu eenmaal bij ongesteld zijn hoort.”

Als je een van de 650.000 vrouwen in Vlaanderen bent die ook endometriose hebben (tenminste, als je al de diagnose kreeg), weet je dat het krijgen van je maandstonden afzien is. Zware buikpijn (vaak ook als je niet menstrueert), pijn bij het plassen of bij de stoelgang, pijn tijdens het vrijen en moeilijk zwanger kunnen worden. Het is maar een greep uit de mogelijke klachten.

“Endometriose is een goedaardige chronische ziekte, waarbij baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder groeit en ontstekingsletsels veroorzaakt op of in andere organen’, zegt prof. dr. Carla Tomassetti, gynaecoloog en endometriosechirurg. “Denk aan eierstokken, maar ook je blaas, darmen of vaginawand. Als je last hebt van felle pijnen én je daarom geregeld niet naar school of naar het werk kan, kan je je beter laten onderzoeken.”

Als de pijn je zo beperkt of als je er zelfs bang voor bent, kan je beter naar een specialist gaan. Een kijkoperatie voor de diagnose is niet altijd nodig Prof. dr. Carla Tomassetti

Het hoort erbij

Helaas duurt het vaak onnodig lang voordat de diagnose gesteld wordt, omdat klachten niet altijd herkend worden door de huisarts of gynaecoloog. “Of omdat vrouwen het signaal van hun omgeving krijgen dat pijn nu eenmaal bij maandstonden hoort”, vertelt prof. dr. Carla Tomassetti. “Maar als pijn je zo beperkt of als je er zelfs bang voor bent, kan je beter naar een specialist gaan. Een kijkoperatie voor de diagnose is niet altijd nodig. Cystes en diepe knobbels kunnen vaak al opgespoord worden met een echo of scan. Voor de lichte, meer oppervlakkige letsels is meestal wel een kijk-operatie nodig. Al betekent ‘licht’ niet dat je er ook minder last van hebt. Word je niet geholpen of gehoord bij de ene arts, ga dan naar een andere expert en sta op je strepen.”

Soms is ook niet meteen duidelijk dat je endometriose hebt. Als je bijvoorbeeld op je zeventiende begon met de pil, daarmee op je dertigste stopt omdat je kinderen wil en dan zeer pijnlijke maandstonden krijgt, kan het zijn dat de pil geholpen heeft de klachten te verminderen zonder dat je het wist. “En soms heb je endometriose zonder er last van te hebben en hoef je er ook niets aan te laten doen. Om maar aan te geven dat niet iedereen het in dezelfde mate heeft.”

Een pilletje voor de pijn

Naar de exacte oorzaak is het trouwens gissen. Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren. Het fenomeen ‘retrograde menstruatie’ heeft er mogelijks een invloed op. Dat wijst op een menstruatie waarbij een deeltje van het bloed terugvloeit door de eileiders naar de buikholte. Erfelijkheid kan ook een rol spelen.

De pil werkt doorgaans goed tegen de pijn, omdat ze het slijmvlies verdunt Prof. dr. Carla Tomassetti

Afhankelijk van je klachten, het soort letsels en de plek waar ze zitten, kan endometriose aangepakt worden met hormonen, een operatie of een combinatie van de twee. Prof. dr. Carla Tomassetti: “De anticonceptiepil werkt doorgaans goed tegen pijnklachten omdat die het baarmoederslijmvlies heel dun maakt, waardoor de letsels vaak kalmeren. Wil je zwanger worden, dan zullen we eerder inzetten op een operatie en pijnstilling. Letsels kunnen weggeschaafd of uitgesneden worden en als dat nodig is, kan de anatomie van organen hersteld worden. Vaak wordt na de operatie nog aanvullend de pil gegeven om te voorkomen dat de endometriose terugkomt.”

Eten tegen endometriose?

Op internet kom je diverse tips tegen over endometriose en voeding. Zo zou je met een speciaal endometriosedieet en specifieke voedingsmiddelen je klachten kunnen verminderen, en zelfs door veel meer groente en fruit te eten je risico drastisch kunnen verlagen. Prof. dr. Carla Tomassetti: “Voor zover ik weet en volgens internationale richtlijnen is daar nog geen wetenschappelijk bewijs voor. Dat neemt niet weg dat sommige vrouwen met bijvoorbeeld darm-endometriose door bepaalde aanpassingen in hun voeding hun klachten wat kunnen verzachten. Maar echte genezing mag je er niet van verwachten.”

Stefanie (30) studeert orthopedagogie, heeft een dochtertje van 8 en een vriend

“Al vanaf mijn allereerste maandstonden had ik heel veel bloedverlies en pijn. Zo erg dat ik vaak niet naar school kon. Van de huisarts kreeg ik zware pijnstillers, maar daarvan werd ik erg suf. Uiteindelijk nam ik om de vier uur twee paracetamols en Buscopan om toch maar naar school te kunnen gaan. Op mijn veertiende ging ik met mijn moeder naar de gynaecoloog en hij schreef een lichte anticonceptiepil voor. Die hielp niet. In de daaropvolgende jaren probeerde ik tevergeefs verschillende andere pillen. Ik had de indruk dat ik veel meer last had van mijn menstruatie dan mijn klasgenootjes, maar erover praten deed ik uit schaamte niet. Ik accepteerde de pijn.”

“Op mijn 22ste raakte ik zwanger. Niet helemaal gepland, maar ik ben er alleen maar blij mee, omdat zwanger worden met endometriose niet altijd vanzelfsprekend is en ik nu mama ben van een prachtige dochter. Na de bevalling kwam de pijn erger terug dan ooit. Ik had cystes op mijn eierstokken, maar dat was normaal, zo vertelde de gynaecoloog. Ook probeerde ik al die jaren zonder succes nog verschillende pillen. Totdat ik een jaar geleden op het journaal een reportage zag over de endometriose van actrice Lena Dunham, die haar baarmoeder laten weghalen had om van haar pijn af te zijn. De journaliste, Valérie Reynaerts, vertelde in die uitzending over haar eigen endometriose. Over de pijn, de beperkingen die ze had en vooral het onbegrip uit de omgeving. Ik herkende het allemaal. Dankzij de uitzending ontdekte ik de website EndoHome van de Endometriose Vereniging België. Daar las ik veel herkenbare verhalen van lotgenoten.”

Uit de kijk-operatie bleek dat de endometriose overal in mijn buikholte zat. Op mijn blaas, buikvlies, darmen, baarmoeder, eileiders, zelfs tot op mijn middenrif Stefanie

“Sommige vrouwen bleken goede ervaringen te hebben met een endometriosespecialist in Hasselt, met wie ik meteen een afspraak maakte. Hij bleek een heel fijne arts die tijdens een echo meteen een endometrioseplekje op mijn baarmoederwand zag. Ik vond het onvoorstelbaar dat hij binnen twee seconden dat plekje zag terwijl drie gynaecologen eroverheen gekeken hadden. De arts legde uit dat het ontdekken van endometrioseletsels vaak een geoefend oog vraagt. Er volgde een kijk-operatie en daaruit bleek dat de endometriose overal in mijn buikholte zat. Op mijn blaas, buikvlies, darmen, baarmoeder, eileiders, zelfs tot op mijn middenrif. Afgelopen januari is bij een tweede operatie de endometriose zo veel mogelijk weggehaald. Gelukkig heeft de arts al mijn organen kunnen sparen. Ik wist bijvoorbeeld niet of ik een stuk van mijn darm zou moeten missen en met een stoma wakker zou worden. Want daar was ik wel voor gewaarschuwd. Momenteel ben ik nog herstellende. Ik had gehoopt dat ik snel mijn leven weer kon oppikken, maar omdat er aan zoveel organen geprutst is, heb ik nog veel last.”

“Ik durf nog niet helemaal positief te zijn, maar wel kan ik weer plassen zonder pijn en maak ik elke dag stoelgang. Vroeger kon ik dat hooguit één keer per week. Door mijn verhaal te vertellen hoop ik dat vrouwen en meisjes sneller over hun klachten gaan praten én dat ze sneller naar een dokter gaan bij blijvende pijn en zich niet laten afschepen. Maar ik hoop vooral dat artsen alerter zijn en bij aanhoudende klachten vrouwen doorverwijzen naar een endometriosespecialist in plaats van hen naar huis te sturen met alweer een andere pil. Dat moet echt veranderen.”

Kristel (44) werkte als familiehulp, is getrouwd en heeft een zoon van 21

“Pas op mijn 39ste ben ik er na een operatieve verwijdering van mijn baarmoeder achter gekomen dat ik endometriose heb. Waarschijnlijk was dat ook de reden waarom ik zo moeilijk zwanger raakte, maar dat wist ik toen niet. Ik had altijd al zware en pijnlijke bloedingen gehad. Toen ik op mijn 21ste met mijn man aan kinderen wilde beginnen en met de pil stopte, verergerden mijn bloedingen, en zwanger werd ik niet. De huisarts en gynaecoloog zeiden dat ik geduld moest hebben. Geen enkele keer werd voorgesteld om een uitgebreid vruchtbaarheidsonderzoek te doen. En over mijn klachten werd al helemaal niet gesproken.”

“Na meer dan drie jaar raakte ik gelukkig in verwachting en beviel ik na een spoedkeizersnede van een gezonde zoon. Ik had allergisch gereageerd op de epidurale verdoving. Uiteindelijk is alles goed gekomen, maar ik mocht nooit meer zwanger raken, omdat de risico’s op complicaties te groot waren. Na mijn bevalling kwamen mijn maandstonden heftiger terug dan ooit. Na diverse pillen geprobeerd te hebben kreeg ik het Mirena-spiraal, dat perfect werkte. De pijn was zo goed als weg, en bloedingen had ik amper. Tot het weer opnieuw begon en de gynaecoloog voorstelde om mijn baarmoeder te verwijderen. Daarmee zouden volgens hem bijna al mijn klachten verdwijnen. Alleen bleef ik na de operatie pijn hebben en zelfs bloeden, wat zonder baarmoeder eigenlijk niet kon.”

Daar heb je haar weer, zag ik de artsen denken Kristel

“In 2014 werd ik onderzocht en werden wel wat interne letsels gevonden, maar die zouden niet ernstig genoeg zijn om er iets aan te doen. Nog eens twee jaar later werden bij een operatie verklevingen en bloedproppen ontdekt, maar ook die waren ‘niet ernstig’. De moed zonk me in de schoenen. Na alles wat ik meegemaakt had, voelde ik me absoluut niet ernstig genomen. Niet toen ik probeerde zwanger te worden, en ook niet toen ik artsen vertelde over de zware bloedingen en pijnen. Het aantal keren dat mij gezegd is dat het allemaal tussen mijn oren zat, is ontelbaar. Daar heb je haar weer, zag ik ze denken. Uiteindelijk ben ik bij een endometriosespecialist terechtgekomen die meteen zag dat ik zelfs in de vaginaholte endometrioseletsels had. Afgelopen januari ben ik opnieuw geopereerd. Ik had verklevingen in mijn buik en buikwand, mijn eierstokken, darmen. Nu ben ik nog aan het herstellen, maar waar ik vooral tegenaan loop, is het onbegrip van de omgeving. ‘Het is maar buikpijn’ of ‘Iedereen heeft weleens buikpijn’ wordt me gezegd. Maar bij mij is het zo ernstig dat ik me er vaak slecht door voel en ik bijvoorbeeld altijd erg moe ben.”

“Dat minimaliseren van mijn klachten, ook door artsen, maakt me verdrietig. Alsof ik een beetje komedie zit te spelen. Wat mensen zich vaak niet realiseren, is dat ik veel dingen niet meer kan. Lang fietsen is bijvoorbeeld te pijnlijk. Werken is ook moeilijk. Vroeger was ik heel actief, maar ondanks dat ik pas 44 ben, voel ik dat ik qua conditie, kracht en energie achteruitga. Ik hoop dat ik weer een beetje op krachten kan komen na mijn herstel. Ik ben in elk geval heel blij dat ik zo’n lieve, goede man heb. We zijn al 24 jaar getrouwd en ondanks alles is hij mij altijd blijven steunen.”

