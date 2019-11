1 op 3 patiënten weet niet dat hij diabetes heeft: dit zijn de signalen LDC

20 november 2019

Bron: Goed Gevoel, Eigen Berichtgeving 0 Fit & Gezond Een blakende gezondheid, dat willen we allemaal. En toch hebben Belgen vaak geen flauw idee dat ze last hebben van een belangrijke ziekte of aandoening. Dat blijkt uit het eerste onderzoek van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Zo heeft 1 op de 10 mensen diabetes, maar is 1 op de 3 hier niet van op de hoogte.

“Onze studie toont aan dat veel landgenoten niet op de hoogte zijn van de gezondheidsrisico’s die zij lopen”, zo kaart Johan Van der Heyden, wetenschapper bij Sciensano, het probleem aan. Zo heeft 1 op de 10 volwassenen diabetes, maar 1 op de 3 weet niet dat hij of zij aan de ziekte lijdt. Diezelfde trend zien we bij mensen met een hoge bloeddruk: 1 op de 5 volwassenen heeft er last van, maar meer dan de helft (!) lijkt hiervan niet op de hoogte te zijn. Amper 1 op de 3 mensen met een hoog cholesterolgehalte rapporteert effectief te veel cholesterol te hebben.

Hoe kan je diabetes herkennen?

“Het gaat dus om problemen die in eerste instantie gepaard gaan met weinig of geen symptomen”, voegt Van der Heyden er nog aan toe. “Maar op lange termijn zijn de gevolgen wél ernstig.” En daarmee legt hij de vinger op de wonde. Want hoe spoor je een ziekte als diabetes op, als er zo goed als geen signalen zijn die een alarmbelletje doen rinkelen?

Een mogelijke oplossing: je kan letten op de risicofactoren. Ben je te dik, beweeg je quasi nooit en eet je veel vet, dan loop je veel kans om diabetes te ontwikkelen. Er is ook een sterke genetische factor: komt het voor in de familie, dan loop je zelf ook meer kans. Wie er op tijd wil bij zijn, laat het best op regelmatige basis of in samenspraak met de huisarts bloed trekken en controleren.

Als je niet op tijd naar de dokter gaat en het laat aanslepen, treden er na verloop van tijd wel symptomen op. De drie bekendste zijn: veel drinken (polydipsie), veel plassen (polyurie) en veel eten (polyphagia). Maar wat is veel, natuurlijk? Belangrijk is dat er veel geplast wordt, en daardoor dorst ontstaat en niet dat er veel geplast wordt omdat er veel gedronken wordt. Veel is in dit geval: meer dan 2 liter urine per dag, bij een gemiddelde vochtopname. Toch hoeft het niet meteen diabetes te zijn als er veel geplast wordt. Nervositeit, het gebruik van vochtafdrijvende middelen, een infuus of een nierprobleem kan ook aan de basis liggen.

Wie aan diabetes lijdt, heeft ook vaker honger, ook al heb je net gegeten. Dat komt doordat de hersenen geen glucose kunnen opnemen door het tekort aan insuline. Maar daardoor ‘denken’ ze dat er geen glucose in het lichaam aanwezig is, en produceert je lijf hongersignalen om glucose binnen te krijgen.

Hoge bloeddruk en cholesterol

Net zoals diabetes, veroorzaken een verhoogde bloeddruk en cholesterol aanvankelijk geen lichamelijke klachten. De enige manier om deze risico’s in een vroeg stadium te achterhalen, is op tijd en stond een bezoekje brengen aan de dokter. Van der Heyden raadt aan om zeker vanaf de leeftijd van 40 jaar een huisarts te raadplegen voor een preventief medisch onderzoek. Tot slot hoopt hij ook dat deze studie mensen aanmoedigt om hun gezondheid op peil te houden door gevarieerd te eten, voldoende te bewegen, niet te roken en alcohol te matigen.