1 glas frisdrank minder drinken per dag, verlaagt kans op diabetes type 2 met 10%

06 oktober 2019

15u22

Dat het drinken van suikerhoudende dranken kan bijdragen aan het ontstaan van overgewicht, wat het risico op diabetes type 2 vergroot, moeten we je niet meer vertellen. Maar dat zelfs 1 zoet glas per dag minder drinken de kans op suikerziekte al verlaagt met 10% is wél nieuw. Onderzoekers van de Harvard-universiteit kwamen tot deze ontdekking en publiceerden hun conclusie in het medisch tijdschrift Diabetes Care.

Exacte cijfers voor België zijn er niet, maar naar schatting zou volgens de Internationale Diabetes Federatie ongeveer 1 op de 12 Belgen aan diabetes lijden. Aangezien overgewicht één van de belangrijkste oorzaken van suikerziekte type 2 is en vorige week nog bleek dat maar liefst de helft van de Belgen daarmee kampt, schat de Diabetes Federatie dat het aantal mensen met diabetes ook in ons land nog flink gaat toenemen.

De reden waarom frisdrank, en overigens ook fruitsappen, de kans op diabetes type 2 verhogen is trouwens omdat de suikers uit de dranken heel snel opgenomen worden waardoor je hoge pieken in je bloedsuiker krijgt. Te veel van die pieken verhoogt het risico op insulineresistentie, wat kan leiden tot de ziekte. Bij type 2 functioneert de alvleesklier overigens nog en er is ook nog insuline aanwezig waardoor de symptomen vaak minder duidelijk en heftig zijn als bij type 1. Onbehandeld kan diabetes type 2 echter tot ernstige complicaties leiden.

Voor het nieuwe onderzoek van de Harvard-universiteit, hebben de onderzoekers data bestudeerd die op een tijdsspanne van 20 jaar verzameld is en waarvoor in totaal 192,000 volwassen onderzocht werden. Zo ontdekten ze dat de deelnemers die dagelijks minstens 100 ml frisdrank per dag dronken gedurende 4 jaar lang, 16% meer kans hadden op diabetes type 2 te ontwikkelen in de daaropvolgende 4 jaar.

Als de deelnemers echter 1 glas per dag vervingen door water, koffie of tea - en dus geen frisdrank - bleken ze 10% minder kans te lopen om diabetes te ontwikkelen. Volgens professor en mede-auteur Frank Hu tonen de bevindingen aan dat élk glas frisdrank effect heeft op de gezondheid. Erg verrassend zijn de resultaten dan ook niet, maar het blijven wel confronterende cijfers die je misschien iets langer doen nadenken als je het volgende blikje wil openen.