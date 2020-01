1,5 miljoen Belgen slikt cholesterolpillen: zo hou je zelf je cholesterolgehalte binnen de perken VW KC

23 januari 2020

16u46

Huisartsen schrijven te makkelijk cholesterolpillen voor. Dat stelt het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen geven wij graag enkele tips mee die je kunnen helpen om je cholesterolgehalte binnen de perken te houden.

Een kwart van de 40+’ers, of 1,5 miljoen Belgen, neemt statines. “En dat is zonder overdrijven problematisch”, stelt het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Bij slechts 12% is er zekerheid over het nut. De andere 88% slikt de medicatie preventief. Hoe hou je zelf je cholesterolgehalte binnen de perken? Wij vroegen raad aan dokter Ilse Verheyden.

1. Kies voor gezonde, cholesterolbewuste voeding

“Door te kiezen voor gezonde voeding verlaag je niet alleen je bloedvetspiegel, maar normaliseer je ook de bloedsuikerwaarden en je bloeddruk, zodat je overgewicht verliest.”

Doen! Zet dagelijks 200 gram groenten, twee stuks fruit en een ruime portie volkorenproducten op het menu. Kies vooral voor producten met minder verzadigd vet en minder suiker.

Eet meer: groenten (rauw en bereid), fruit, graanproducten, peulvruchten, oliehoudende vruchten, gefermenteerde melkproducten.

Eet minder: vleeswaren, gerechten met veel saus, boter, room, frituurbereidingen, gebak en snoep, gesuikerde frisdrank.

2. Beweeg regelmatig

“Sport en beweging kunnen de vetstofwisseling beïnvloeden. Door regelmatig te bewegen gaat de ‘goede’ HDL-cholesterol stijgen en de ‘slechte’ LDL-cholesterol dalen. Sport zorgt ook voor een geestelijk evenwicht en helpt de bloeddruk te verlagen en overgewicht te verliezen en dat is natuurlijk mooi meegenomen.”

Doen! 3 x 30 minuten per week, of ongeveer een halfuurtje per dag is een mooi streven. Om de vetstofwisseling werkelijk te verbeteren moet je het energieverbruik door lichamelijke activiteit immers per week met minstens 1.000 kcal verhogen.

Tip: gun jezelf tijd bij het aanpassen van je bewegingspatroon en begin met je dagelijkse bezigheden actiever te maken: neem de trap in plaats van de lift of de roltrap, stap een bushalte eerder uit of parkeer je auto niet recht voor de deur, doe kleine boodschappen met de fiets of te voet.

3. Dring bijkomende risicofactoren zo veel mogelijk terug

“Je kan niet zomaar standaard bepalen of iemand een te hoge cholesterol gaat hebben of niet. Alles hangt af van het profiel van de patiënt: heeft hij of zij diabetes, een verhoogde bloeddruk, beweegt hij of zij genoeg, is er sprake van overgewicht, wat is de leeftijd ...? Je moet altijd het volledige plaatje kennen. Verkeerd eten en genetische aanleg zijn maar enkele van de risicofactoren voor een hoge cholesterol. Daarnaast kunnen geslacht, leeftijd, beweging, roken versus niet-roken en overgewicht de waarde beïnvloeden. Een vrouw van achttien jaar met een gezonde levensstijl en lichaamsbouw kan een verhoogde waarde in het bloed vertonen, misschien omdat het in de familie zit. Zelfs sporters kunnen er last van hebben. Daarnaast zijn er heel wat obesitas-patiënten met een normale cholesterol. Er is dus niet noodzakelijk een relatie tussen ‘dik zijn’ en een ongezonde cholesterol. Al hebben ongezonde leefgewoonten wel een invloed, en die heb je zelf in de hand.”

Doen! Verminder overgewicht, stop met roken en hou je bloeddruk in de gaten.