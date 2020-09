“Zonde dat mensen die wel geld hebben dat soms gemakkelijker aan een dure gsm geven dan aan kwalitatieve voeding”: Pascale Naessens pleit voor meer betaalbare gezonde producten

“Vrouwen zijn veel meer met gezond eten bezig dan mannen. Waarschijnlijk omdat het in onze genen zit om zorg te dragen voor anderen en hen goede voeding te willen voorschotelen.” Daar is Pascale Naessens van overtuigd. Gisteren sloot zij met haar laatste recepten de Puur & Lichter challenge af. Ze blikt met ons op terug op de challenge en op de zomer van 2020.

Hoe heb jij de toch wel vreemde zomer van 2020 ervaren?

“Ik had het geluk dat ik kon blijven doorwerken. Daardoor was deze zomer voor mij niet anders dan anders. De ideeën en recepten voor mijn nieuwste boek had ik al verzameld. Vanaf het voorjaar heb ik ze op punt gesteld en konden we de bijhorende foto’s maken en alles afwerken. Voor het boek zelf heb ik ook nog een volledig nieuw servies gedraaid. Nadien heb ik me gefocust op de promotie en op de Puur & Lichter-zomerchallenge. Met deze challenge wilde ik de lezers laten voelen wat echte voeding met je lichaam doet. Als je meteen meer energie hebt en beter in je vel zit, wordt het veel gemakkelijker om permanent over te schakelen naar een gezond eetpatroon.”

De ene kan suikers eten zonder veel negatieve gevolgen, terwijl de andere er meteen aan verslaafd is Pascale Naessens

Veel mensen hebben wel meer energie zodra ze gezonder gaan eten, maar voelen vooral een sterke drang naar zoetigheid, blijkt uit de reacties op je recepten.

“Dat begrijp ik. Zelf vond ik het destijds ook moeilijk om suiker te laten. Hoewel je wetenschappelijk gezien niet mag spreken van een ‘suikerverslaving’, dekt dat woord wel perfect de lading. Maar we moeten wel beseffen dat we allemaal anders zijn. De ene kan suikers eten zonder veel negatieve gevolgen, terwijl de andere er meteen aan verslaafd is.”

Heb je tips om daarvan af te raken?

“Dat is heel persoonlijk. Hoe hardnekkiger de hunker naar zoet, hoe drastischer je de suikers naar omlaag moet brengen. Vaak zijn er triggers die je er zin geven. Voor sommigen werkt een ketogeen dieet bevrijdend. Omdat je inname van suikers, koolhydraten en zetmeel beperkt is, valt het verlangen ook weg. Daarom zal het de meesten na een tijdje lukken om aan de verleiding te weerstaan. Maar zodra er weer zoet op het menu staat, komt de drang vaak terug. Zelfs fruit kan een trigger zijn, zodra je het weer eet kan de hunker naar suiker terugkomen door de zoete smaak ervan.

Ook zetmeel vormt voor sommigen een trigger. Zetmeel is niets anders dan een complexe keten glucose - suiker dus. Ik noem het daarom de verborgen suiker. Het wordt in je lichaam uiteindelijk verteerd tot exact dezelfde glucosemoleculen als uit snoep. Zetmeel kan je zin in zoet dus ook in stand houden, zeker de snel opneembare koolhydraten. Daarom is het zo belangrijk om ook je inname van wit brood, pasta, rijst en aardappelen te beperken.”

Bewerkte voeding is goedkoper dan natuurlijke voeding, en dat is de wereld op z’n kop Pascale Naessens

Een andere comment die voorbijkwam op social media is dat je dikwijls ingrediënten gebruikt die niet de goedkoopste zijn.

“Groenten zijn de basis van mijn recepten, en die zijn niet duur. Maar er zijn ook dure ingrediënten die natuurlijk in het oog springen. Ik kies ingrediënten dan ook in de eerste plaats op basis van hun nutritionele waarde. Noten zijn bijvoorbeeld erg gezond, maar inderdaad vrij kostelijk. Dat is een probleem waar de overheid meer aandacht aan zou kunnen besteden. Bewerkte voeding is goedkoper dan natuurlijke voeding en dat is de wereld op z’n kop. Mocht er ooit een taks zijn op ongezonde producten, zou het goed zijn om met de winst daarvan natuurlijke voeding goedkoper te maken. Als je een beperkt budget hebt en moet kiezen tussen zes euro uitgeven aan een grote lasagne, of aan een potje noten, is de keuze snel gemaakt. Natuurlijk gaan mensen zo vlugger grijpen naar pakjeseten, wat in mijn ogen geen volwaardige voeding is.

Anderzijds zijn er veel mensen die het zich wél kunnen permitteren om kwalitatieve producten te kopen, maar dat niet willen. Ze hebben geen enkel probleem met geld uit te geven aan dure jeans, een smartphone, of zelfs aan snoep, dat ook duur is! Maar ze zijn het verleerd om geld uit te geven aan kwaliteitsvolle voeding. Daar heb ik het moeilijk mee. Je steekt die dingen tenslotte in je lichaam, elke cel van je lichaam leeft daarvan? Kwalitatieve voeding doet bovendien dienst als een medicijn. Wie gezond eet en beweegt is veel minder ziek. Op lange termijn ga je dus financieel winst maken, stellen ook experten als Lieven Annemans. Als je over een beperkt budget beschikt, vind ik de opmerking dus zeker terecht. Heb je het geld wel, maar vind je het moeilijk om dat in gezonde voeding te investeren? Denk dan toch twee keer na.”

In het begin van de lockdown leek het er even op dat de rekken niet gevuld zouden raken. Toen begonnen we de producten die we anders als vanzelfsprekend beschouwden wél te appreciëren Pascale Naessens

Zijn er manieren om gezond én betaalbaar te eten?

“Zet groenten in de hoofdrol. Die zijn betaalbaar. Je zou zelfs kunnen stellen dat ze te goedkoop zijn, want soms zijn boeren genoodzaakt om producten te vernietigen omdat het meer geld zou kosten om ze te oogsten, dan ze ermee zouden kunnen verdienen op een veiling. Het is duidelijk dat het systeem aan alle kanten rammelt. Nog een tip: volg de seizoenen. Seizoensproducten zijn goedkoper, en als je daarvoor kiest komt er ook automatisch meer variatie in je dieet. En koop noten en kruiden bij een Marokkaanse of Turkse winkel, daar zijn ze goedkoper.

Probeer daarnaast je maaltijden zo goed mogelijk te plannen. We leven in een wereld van overvloed. Veel mensen kopen maar wat, en gooien het weg als het niet meer houdbaar blijkt te zijn. Zo zonde! We moeten meer respect hebben voor voeding en voor de natuur. Gelukkig is dat besef wel gegroeid door corona. In het begin van de lockdown leek het er even op dat de rekken niet gevuld zouden raken. Toen begonnen we de producten die we anders als vanzelfsprekend beschouwden wél te appreciëren.”

Ik denk dat het in de genen van een vrouw zit om zorg te dragen voor de kroost, voor het gezin, voor anderen. Daarom willen vrouwen vaker echt goed, gezond eten voorschotelen

Plannen was sowieso een must om je challenge te vervolledigen, want we kregen elke dag een recept voor het ontbijt, lunch én avondmaal voorgeschoteld. Sta jij zelf drie keer per dag in de potten te roeren?

“Sinds de lockdown maak ik zowel ‘s middags als ’s avonds een uitgebreide maaltijd. Maar mijn ontbijt is vaak hetzelfde: een vijftal lepels volle yoghurt met gemengde zaten, noten, bessen en perziken. In de zomer althans, het fruit dat ik toevoeg varieert volgens de seizoenen. Maar het zou saai zijn als ik de lezers alleen maar dat recept zou aanraden toch? (lacht)

De challenge is natuurlijk ook bedoeld om te inspireren en te tonen wat je allemaal kan maken met gezonde producten. Maar het is een gewoonte. Zo heb ik lunchrecepten die ik inmiddels op amper tien minuutjes kan klaarmaken. Boterhammen smeren duurt bijna even lang. Al je moet wel de nodige ingrediënten in huis hebben, dus je steekt wel meer tijd in boodschappen doen.”

Zijn het anno 2020 nog steeds vooral vrouwen die in de keuken staan, volgens jou?

“Als ik de reacties op sociale media lees, zeker in mijn eigen Facebookgroep, merk ik inderdaad dat het vooral vrouwen zijn die met gezonde voeding bezig zijn. Mannen ook wel, maar vrouwen meer. Ik denk dat het in de genen van een vrouw zit om zorg te dragen voor de kroost, voor het gezin, voor anderen. Daarom willen vrouwen vaker echt goed, gezond eten voorschotelen. Het waren vroeger trouwens ook vrouwen, de medicijnvrouwen, die alles wisten over kruiden en hun heilzame, gezonde werking.

Wat ik mooi vind is dat meer en meer mensen intussen wel het belang van een gezond eetpatroon beginnen in te zien. Vroeger konden er hevige discussies over ontstaan, ook onder deskundigen. Dat is niet langer het geval. Het besef dat we allemaal anders zijn en allemaal anders reageren op voeding is er intussen wel. En als er toch meningsverschillen zijn, worden die op een veel constructievere manier besproken. Dat vind ik een grote stap voorwaarts.”

Van 24 augustus tot en met 2 september liep de Puur & Lichter challenge met Pascale Naessens. Op de overzichtspagina vind je alle recepten, boodschappenlijsten, adviezen en tips. Pascale beantwoordde ook elke dag vragen van lezers, exclusief voor onze abonnees.

