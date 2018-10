"Wees lief voor jezelf" en nog 14 dingen die je kan doen om je levenskwaliteit te verbeteren Birte Govarts

09 oktober 2018

10u44

Om je beter in je vel te voelen, hoef je niet per se grote veranderingen door te voeren. Het bewijs? Deze 15 easy-peasy tips om minder stress te hebben, vaker te lachen én gewoonweg gelukkiger te worden.

1. Pleeg korte telefoontjes naar vrienden en familie

Door de combinatie werk, gezin en huishouden schiet er vaak niet veel tijd over om contact te houden met je geliefden. Kies daarom voor korte gesprekjes van vijf minuten, waarin je je zus vraagt hoe het met haar gaat of die ene vriendin succes toewenst op haar eerste werkdag. Dagelijks enkele minuutjes bijpraten met iemand om wie je geeft, neemt niet veel tijd in beslag én is goed voor je humeur.

2. Ruim op

Opruimen kan een vervelende taak zijn, maar een nette omgeving - of het nu thuis of op het werk is - heeft ontelbare voordelen. Besteed dit weekend één ochtend aan het opruimen van je kleren, schoenen en boeken en bepaal welke je zeker wil houden. Gooi alles wat je niet regelmatig gebruikt of draagt weg en houd enkel de items over waaraan je écht gehecht bent. Wedden dat je nadien niet alleen opgeruimde kasten, maar ook véél meer energie hebt?

3. Klaag alleen over problemen die je kan oplossen

Iederéén moet af en toe ventileren, maar blijven klagen om te klagen? Daar word je niet blij van. Is je internetverbinding te traag? Bel dan naar je provider om het op te lossen. Sta je op weg naar kantoor lang in de file? Vertrek vroeger of neem een andere route. De meeste problemen kan je makkelijk oplossen. Is dat niet het geval? Dan heb je geen controle over de situatie en heeft klagen geen zin.

4. Maak oogcontact terwijl je praat

Oogcontact maken terwijl je naar iemand luistert is eenvoudig, maar probeer het ook te doen wanneer je zelf aan het woord bent. Dat zorgt er niet alleen voor dat je betrouwbaar en zelfzeker overkomt, maar ook dat je beter doordringt tot je gesprekspartner.

5. Ruim je keuken dagelijks op

In amper vijf minuten kan je de vuilnisbak leegmaken, het aanrecht schoonmaken, de vloer vegen en vervallen etenswaren uit je koelkast weggooien. Niet alleen is wetenschappelijk bewezen dat een schone en opgeruimde keuken stresseten vermindert en zo gewichtsverlies in de hand werkt, elke dag vijf minuten opruimen is ook véél leuker dan een hele zaterdagmiddag schrobben.

6. Probeer eens iets nieuws

Je comfortzone verlaten lijkt misschien eng, maar je zal zien dat je er net extra energie van krijgt. Wil je die ene koffieshop al lang bezoeken? Gitaar leren spelen? Voor het eerst yoga proberen? Ga er dan voor! Nieuwe ervaringen zorgen er niet alleen voor dat je productiever en creatiever bent, maar ook dat je - op z'n minst - een interessant verhaal te vertellen hebt.

7. Wees lief voor jezelf

Bekijk je gewoonten, gedrag en gedachtepatronen en vraag jezelf af of je niet te kritisch bent voor jezelf (want dat zijn we meestal wél). Wees voortaan wat aardiger voor jezelf door jezelf 's ochtends wanneer je in de badkamer voor de spiegel staat een compliment te geven of door elke dag iets op te schrijven waarop je trots bent.

8. Werk jezelf elke dag in het zweet

Of je het nu doet door te gaan lopen, naar het werk te wandelen, de meubelen te herschikken of met je partner te vrijen, doe elke dag iets actiefs. Bewegen heeft niet alleen oneindig veel fysieke voordelen, het zorgt er ook voor dat je endorfines aanmaakt die je blijer maken.

9. Maak 's ochtends meteen je bed op

Het duurt amper twee minuten en geef nu toe: er is toch écht niets zaliger dan 's avonds in een proper opgemaakt bed te kruipen?

10. Lees een boek

Een half uur niets te doen? Grijp dan naar een boek, in plaats van naar je smartphone om door je sociale media te scrollen. Door op één verhaal te focussen - in plaats van verschillende korte en vaak irrelevante nieuwtjes te lezen - kom je tot rust.

11. Zeg 'alsjeblieft' en 'dankjewel'

En méén het ook. Als je oprecht beleefd en aardig bent tegen de mensen om je heen, zullen zij ook beleefd en aardig zijn tegen jou. Hou dus de deur eens open voor een vreemde, zeg alsjeblieft als je 's ochtends bij de bakker een brood bestelt en het voornaamste: glimlach!

12. Concentreer je op wat je doet

Multitasken verhoogt niet altijd de productiviteit. Integendeel: op meer dan één taak tegelijkertijd focussen, heeft een omgekeerd effect. We krijgen minder gedaan én voelen ons meer gestresseerd. Dwalen je gedachten af van de opdracht waaraan je werkt? Ben je je al druk aan het maken over het volgende punt op je to do-lijst? Haal diep adem, zet je smartphone op vliegtuigmodus en probeer je opnieuw te concentreren.

13. Drink net na het opstaan een groot glas water

Het geeft je energie, brengt je metabolisme op gang, helpt je lichaam toxines kwijt te spelen én maakt het makkelijker om de rest van de dag ook water te drinken. Niets dan voordelen, dus!

14. Geef complimenten

Iederéén voelt zich graag gewaardeerd en gerespecteerd! Geef dus complimenten aan de mensen om je heen. Vind je dat die ene collega vandaag een mooie rok draagt? Vertel het haar! Bewonder je de zin voor humor van je broer? Laat het hem weten. Iemand een gemeend compliment geven is de makkelijkste en snelste manier om hem of haar een goede dag te bezorgen.

15. Maak meer tijd voor jezelf

Probeer wat vaker dingen te doen waarvan je houdt of die je mateloos interesseren. Maak bijvoorbeeld elke zaterdag een half uur vrij om de weekendkrant te lezen. Bezoek maandelijks een museum naar keuze. Of boek regelmatig een pedicure of andere schoonheidsbehandeling. Door voldoende me-time in te lassen, heb je niet alleen in het algemeen een grote gevoel van tevredenheid, het helpt je ook om te gaan met tegenslagen en moeilijkheden. Wat houd je eigenlijk nog tegen?!

