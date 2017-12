"Water drinken, voldoende eten en kruiden met kurkuma": dankzij deze tips heb je geen kater morgen Nina Dillen

16u01 0 thinkstock Fit & Gezond Er is al heel wat inkt gevloeid over de beste middeltjes tegen een kater, maar wat als we die kater nu eens gewoon konden voorkomen? En dat zonder dat pintje of glas wijn te moeten laten staan. Deze 10 preventieve tips zorgen er in het beste geval voor dat jij morgen fris en fruitig op het familiefeest verschijnt.

Dit stappenplan van dokter Jeremy Fischer is in chronologische volgorde opgesteld, met advies over wat je voor, tijdens of na het drinken moet doen. In het beste geval kan je er dus nú nog aan beginnen. Is dat eerste glas bubbels al opgedronken? Dan kan je later in het stappenplan inpikken. Vanzelfsprekend is de kans op slagen het grootste als je àlle tips opvolgt. In elk geval: succes.

FASE 1: voor het drinken

- Drink genoeg water op voorhand. "Hydrateren is het belangrijkste, aangezien het de uitdrogende eigenschappen van alcohol zijn die je een kater bezorgen," zegt Fischer. "Als je weet dat je straks gaat drinken, zorg er dan voor dat je doorheen de dag al genoeg water drinkt."



- Mijd cafeïne. "Cafeïne werkt net zoals alcohol vochtafdrijvend, waardoor je nog meer gedehydrateerd raakt als je beide drankjes combineert," legt de dokter uit. Perk je kopjes koffie op de dag voor je 's avonds alcohol gaat drinken in. Bij voorkeur tot nul, maar als het echt niet anders kan: drink zo weinig mogelijk cafeïne.



- Eet voldoende. De volkswijsheid om een fond in je maag te leggen voor je op café gaat, is niet uit de lucht gegrepen: "Door voedsel in je maag te hebben, vertraag je de opname van alcohol in het bloed, waardoor je lever meer tijd krijgt om de alcohol af te breken," zegt Fischer. Kies voor een gebalanceerde maaltijd met eiwitten, koolhydraten en gezonde vetten.



- Kruid af met kurkuma. "Curcuminepoeder, het ontstekingsremmende bestanddeel dat je in het kruid kurkuma terugvindt, kan de lever beschermen tegen giftige stoffen," legt de dokter uit. En laat het nu net de lever zijn die jouw alcohol moet zien af te breken. Een extra snuifje kurkuma op je gerecht 's avonds kan dus geen kwaad.

FASE 2: Tijdens het drinken

- Drink traag en met mate. Fischer: "Rustig aan doen tijdens het drinken zorgt ervoor dat je lichaam meer tijd krijgt om de alcohol af te breken, wat je kansen op een kater verkleint. Probeer eens te nippen van je drankje in plaats van grote slokken te nemen." Een tip voor wie iets drinkt met ijsblokjes: zorg ervoor dat het merendeel gesmolten is als je drankje op is. Het water van de ijsblokjes zorgt meteen voor extra hydratatie.



- Een glas water na elk drankje. De gouden regel: drink na elk glas alcohol één glas water. Dr Fischer: "Ooit afgevraagd waarom je bij het drinken van alcohol meer lijkt uit te plassen dan dat je opdrinkt? Wel, dat zou wel eens kunnen kloppen. Door water tussendoor te drinken help je je lichaam om opnieuw te hydrateren. Wissel af met appelsiensap of kokoswater als je het water beu bent."



- Kies voor lichtere kleuren alcohol. Ga je voor sterke drank of cocktails? Let dan op de kleur van je drankje. "Donkere alcoholische dranken bevatten vaak meer bepaalde onzuivere bestanddelen die geassocieerd worden met katers. Whisky bevat het meeste van die onzuiverheden, wodka het minste."



- Mijd dranken met prik. "Bruisende dranken verhogen de absorptie van alcohol, waardoor er meer druk komt op de lever om alles te verwerken," legt Dr. Fischer uit. Probeer dus geen koolzuurhoudende dranken te combineren met alcohol.



- Rook niet. "Er zijn studies die wijzen op een verband tussen roken en een kater," zegt Dr. Fischer. "Wie rookt tijdens het drinken, zou meer last hebben van de symptomen van een kater dan wie enkel alcohol drinkt."



FASE 3: na het drinken

- Water. Het kwaad is geschied, je hebt (te veel) gedronken en kruipt bijna je bed in. In een laatste wanhoopspoging om die kater te vermijden zit er maar één ding op: drink nog een paar glazen water voor je onder de wol kruipt. En nu maar afwachten wat dat geeft morgen.