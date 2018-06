“Wat een toeval, mijn sportkleren zitten in de was, dus kan ik écht niet trainen." Een boek vol illustraties van hardloopsmoesjes Liesbeth De Corte

25 juni 2018

10u02 0 Fit & Gezond Twee jaar geleden kreeg de Nederlandse Marijke ten Cate te horen dat ze borstkanker had. Wat volgde was een zware periode én de beslissing om een grappig, herkenbaar boek te schrijven over lopen. ‘Morgen ga ik echt’ staat vol met smoesjes – die we allemaal stiekem gebruiken als we geen zin hebben om te sporten – en de nodige motivatie om wél te bewegen.

“Ooit, in een ver verleden ben ik begonnen met hardlopen”, zo steekt Marijke van wal. “Ik had drie kindjes gekregen en in combinatie met het werk en alle dagelijkse beslommeringen bleef er nog maar weinig tijd voor mezelf over. Met als resultaat dat ik best veel was bijgekomen. Op een bepaald moment heb ik gewoon mijn sportschoenen gepakt en ben ik de deur buitengestapt. In eerste instantie wou ik wat afvallen, maar uiteindelijke raakte ik eraan verslingerd en ben ik er nooit meer mee gestopt”, lacht ze.

Dat was naar eigen zeggen de eerste keer dat ze die sportieve kant bij zichzelf ontdekte. “Voordien had ik wel al eens iets uitgeprobeerd of ging ik af en toe lopen, maar dat hield ik nooit vol. Ik ben ook totaal niet opgegroeid in een omgeving die me aanmoedigde om te sporten. Maar toen ik 8 jaar geleden zo veel was bijgekomen, heb ik écht een knop omgedraaid.”

De overbodige kilo’s vlogen eraf, maar die onverwachte loopkriebels bleven wel aanwezig. Alles ging goed, tot ze twee jaar geleden geveld werd door borstkanker. “Mijn leven kwam ineens tot stilstand. Ik stelde mezelf de vraag: ‘Wat wil ik eigenlijk écht graag doen?’. En zo ben ik op het idee gekomen om een boek te schrijven bomvol illustraties over hardlopen”, vertelt ze verder.

“Het feit dat ik een goede conditie had, heeft me ook ontzettend geholpen tijdens het genezingsproces. Mijn lijf en geest kregen heel wat te verduren, maar naast mijn lieve vrienden was hardlopen een enorme steun. Daardoor kreeg mijn project ook een doel: andere luierikjes van de bank halen. Als je zelf niet zo sportief bent, is het niet zo evident om plots te beginnen met lopen.”

Ze verwijst dan ook naar de vele afgetrainde fitgirls die je tegenwoordig zo vaak ziet. Ook wij geven toe: zulke types kunnen best intimiderend overkomen. “Terwijl je ook perfect kan starten met sporten op een lager niveau. Daarom wou ik een hardloopboek voor de normale vrouw uitbrengen. De iets te gezellige doorwerker, zeg maar. Die houdt van lekker eten, bankhangen en Netflix. Die vrouw wil ik inspireren met dit boek. Want eerlijk waar: als ik kan hardlopen, dan kan iedereen het.”

Uiteindelijk bundelde Marijke haar krachten met auteur Corien Oranje. Het resultaat is dus een bundel van illustraties, tekstjes en adviezen van professionals, afgewerkt met een scheut zelfrelativering en humor. Helemaal herkenbaar zijn dan ook de vele smoesjes en excuses die we gebruiken als we géén zin hebben om te sporten en liever met een glas wijn en chips uitgeput in de zetel kruipen. Een must voor iedereen die nog een extra duwtje in de rug nodig heeft om te sporten.

Morgen ga ik écht, € 17,50, onder meer verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel.