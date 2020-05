“Was ze met lauw water én gebruik een dagcrème”: zo hou je je vagina in topvorm

Fit & Gezond Als je even stilstaat bij wat je vagina allemaal kan – ze reinigt én beschermt zichzelf, er kan een baby doorheen, ze voorziet je van seksueel genot,... – dan weet je dat je beter zorg kan dragen voor dit wel erg bijzondere deel van je lichaam. Omdat we vandaag de Internationale Dag van de Vrouwelijke Hygiëne vieren, vroegen wij vulva-arts Hans Verstraelen naar zijn beste tips om je vagina zo gezond en gelukkig mogelijk te houden en wat je kan doen als het even misgaat down under .

Voor we in de wonderlijke wereld van onze vagina duiken, moet er professor Hans Verstraelen, vulva-arts en coördinator van de zorg voor aandoeningen van de vulva en vagina binnen de Vrouwenkliniek van het UZ Gent, iets van het hart. “Van kinds af aan leren vrouwen om het meest intieme plekje van hun lichaam tot vagina om te dopen. Maar dat is niet het juiste woord voor heel het vrouwelijke geslachtsdeel. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de vagina en de vulva. Zo is de vagina alleen het inwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan, dat begint aan het maagdenvlies of de maagdenvliesrest, ongeveer anderhalve tot twee centimeter diep vanaf de kleine schaamlippen. De vulva is het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan. Dat betekent: de behaarde schaamstreek, de clitoris, de grote en kleine schaamlippen en het vestibulum of de zone tussen het begin van de kleine schaamlippen en het maagdenvlies of de maagdenvliesrest.”

Nu dat misverstand de wereld uit is, legt professor Verstraelen je graag uit wat er allemaal leeft en speelt in het meest knusse deeltje van je lichaam. “In de vagina leven tal van bacteriën harmonisch naast elkaar. Zo vormen ze samen de vaginale flora. Naast verschillende andere bacteriën bestaat de vaginale flora grotendeels uit lactobacillen ofwel de normale ‘goede’ bewoners van je vagina. En daar doen ze heel wat goeds.”

Een van hun belangrijkste functies is om je te wapenen tegen alles wat er niet thuishoort. Verstraelen: “Doordat de vagina erg dicht bij de anus en het urinestelsel ligt, passeren daar namelijk tal van andere bacteriën. De lactobacillen werken dan als een soort natuurlijk antibioticum om je daartegen te beschermen. Daarnaast zijn ze erg belangrijk voor het aanzuren van het ecosysteem. De vagina staat ervoor bekend een erg zure omgeving te zijn – een pH-waarde tussen 3 en 4,5 wordt als normaal beschouwd – waardoor veel virussen of bacteriën zelfs geen kans krijgen om erin te overleven. Maar uiteraard is het geen waterdicht systeem. Zo kunnen de zuurtegraad en de vaginale flora onder andere verstoord worden door seksueel contact, de menstruatie, antibioticagebruik of het inbrengen van bepaalde producten, waardoor er wel infecties kunnen ontstaan.”

Professor Verstraelen licht de twee meest voorkomende vaginale infecties toe.

Als je moet krabben

Gistinfectie: “Naar schatting drie op de vier vrouwen krijgen ooit in hun leven met een gistinfectie te maken. In het lijstje met de meest voorkomende vaginale infecties bij westerse vrouwen staat ze dan ook met stip op één. Een gistinfectie is een erg onaangename, acute aandoening, maar houdt gelukkig verder geen risico’s in. Bijna altijd wordt ze veroorzaakt door de gist candida, een normale bewoner van je darm.”

Hoe herkent je het? “Het allerbelangrijkste symptoom is jeuk. Dan moeten je voelsprieten meteen alarm slaan. Ook bij dikke, brokkelige afscheiding is een candida-infectie bijna altijd de schuldige. Toch hoeft die fluor niet noodzakelijk aanwezig te zijn om van een candida-infectie te spreken. Andere mogelijke klachten zijn irritatie, branderigheid, rode opgezwollen schaamlippen en pijn bij het vrijen.”

Wat zijn de risicofactoren? “Hoewel het erg tegenstrijdig klinkt, ben je gevoeliger voor een candida-infectie naarmate je flora gezonder is. De gist candida is namelijk, in tegenstelling tot andere bacteriën en schimmels, dol op zo’n zure omgeving. De pil en andere hormonale anticonceptiemiddelen houden je flora gezond en beschermen je tegen verstoringen in je vaginale flora, maar verhogen daardoor tegelijkertijd ook de kans op een candida-infectie. Daarnaast doen de verhoogde oestrogeenspiegels tijdens de zwangerschap je risico stijgen, net zoals seksueel contact. Dat komt waarschijnlijk omdat het reisgedrag van de bacteriën tussen de anus en de vagina dan nog meer bevorderd wordt.”

Hoe raak je ervan af? “Een candida-infectie kan je zowel oraal als vaginaal behandelen. Op zich zijn beide manieren gelijkwaardig, maar de voorkeur gaat toch meestal uit naar de lokale crèmes en ovules. Die werken niet alleen sneller, maar je hoeft er ook niet je hele lichaam mee te belasten. Sommige orale middelen hebben namelijk best wel wat bijwerkingen, zeker in combinatie met andere geneesmiddelen. Alleen als de infectie gepaard gaat met ernstigere klachten zoals opgezwollen of gebarsten schaamlippen, geniet orale medicatie de voorkeur. De makkelijkste en snelste behandeling is die in de vorm van een ovule, een tabletje dat je inbrengt in de vagina. Zo kan een eenmalige behandeling met een hooggedoseerde ovule je al helemaal verlossen van de infectie.”

Als er een luchtje aan zit

Bacteriële vaginose: “Een andere veelvoorkomende infectie is bacteriële vaginose, waarbij je vaginale flora verstoord is. Je vaginale flora is, in vergelijking met andere delen van je lichaam, een erg dichtbevolkt ecosysteem dat vooral uit lactobacillen bestaat. Die leven er gemoedelijk samen met andere bacteriën. Zolang die in een bepaald evenwicht zijn, is er dan ook geen probleem. Maar onder invloed van bepaalde factoren zoals seksueel contact, menstruatie en antibioticagebruik kan de samenstelling van de vaginale flora veranderen, waardoor de ‘slechte’ bacteriën de bovenhand kunnen krijgen. Meestal is je lichaam daarop voorzien en herstelt het evenwicht vanzelf. Gebeurt dat niet, dan blijft de vaginale flora verstoord en spreken we van bacteriële vaginose. In tegenstelling tot een candida-infectie is bacteriële vaginose minder onschuldig. Zo is de aandoening gelinkt aan vroeggeboorte, fertiliteitsproblemen en een hoger risico op tal van seksueel overdraagbare aandoeningen.”

Hoe herken je het? “Een bacteriële infectie kan gepaard gaan met symptomen, maar meestal merk je er niets van. Slechts 15 procent zou klachten ervaren. Die karakteriseren zich meestal door een verhoogde afscheiding en een typische visgeur, die uiteraard erg ingrijpend kan zijn voor het sociale leven van de patiënt.”

De vaginale flora wordt enorm verstoord door sperma

Wat zijn de risicofactoren? “Naar schatting 5 tot 10 procent van de westerse vrouwen kampt op dit ogenblik met bacteriële vaginose. In de Verenigde Staten loopt dat cijfer op tot 25 à 30 procent en in sommige Afrikaanse landen zelfs tot de helft van de vrouwelijke bevolking. Toch kunnen we niet zeker stellen dat etniciteit an sich een doorslaggevende rol speelt. Wat wel een gekende risicofactor is, is seksueel contact. Maar welke factor daarin de belangrijkste is, weten we niet. Volgens sommige studies verhoogt het risico met het aantal bedpartners dat je had, andere beweren dat de frequentie een rol speelt. Feit is dat de vaginale flora enorm verstoord wordt door sperma. Zijn lage zuurtegraad verlaagt namelijk de zuurtegraad van de vaginale flora, waardoor andere bacteriën de bovenhand kunnen halen. Ook vaginale spoelingen of uitdrogende middelen zijn gekende risicofactoren. Hier komen die praktijken minder voor, maar in bepaalde delen van Afrika zijn ze schering en inslag. Ook met een koperspiraaltje loop je een iets hoger risico. Hormoonspiraaltjes en de pil hebben daarentegen net een beschermend effect en houden de flora gezond. Tot slot is roken ook een gekende risicofactor voor bacteriële vaginose.”

Hoe raak je ervan af? “In principe wordt bacteriële vaginose alleen behandeld als de verstoring gepaard gaat met symptomen. Want vaak verdwijnt de infectie na een paar weken gewoon uit zichzelf of wordt ze ‘uitgespoeld’ tijdens de menstruatie. Heb je wel last van toegenomen afscheiding of de typische visgeur, dan kan de infectie aangepakt worden met een antibioticakuur. Net zoals bij de candida-infectie kan je zowel voor een oraal als lokaal middel kiezen, al gaat mijn voorkeur ook hier uit naar dat laatste. Meestal werkt zo’n kuur erg goed, al staat bacteriële vaginose ervoor bekend erg makkelijk terug te keren. Daarom wordt er momenteel veel onderzoek gedaan naar alternatieven. Tot nu toe zijn die nog niet gevonden, maar de onderzoeken met probiotica zien er wel veelbelovend uit. Daarmee dood je niet alle bacteriën zoals bij antibiotica, maar wordt de groei van de lactobacillen bevorderd.”

Zo hou je je vagina in topvorm

Hoewel veel mensen ten minste één keer in hun leven met een vaginale infectie te maken krijgen, wordt volgens professor Verstraelen vaak een ander, veel frequenter probleem onderschat. “Als er zich problemen voordoen in de intieme regio, wordt zowel door artsen als door de patiënt zelf meteen aan een infectie gedacht, terwijl de symptomen vaak wijzen op niet-infectieuze huidaandoeningen zoals contactdermatitis. Dat is een ontsteking van de huid veroorzaakt door een allergische of irritatieve reactie op een bepaalde stof. De jeuk, roodheid en branderigheid zijn vaak veel hardnekkiger dan bij een infectie”, aldus Verstraelen. Gelukkig kan je met de juiste intieme hygiëne al heel wat problemen voorkomen. Dit zijn professor Verstraelens beste tips.

Streef een gezonde levensstijl na. “Een gevarieerd voedingspatroon, voldoende vitamine D, niet roken,... Dat alles maakt niet alleen jou fitter en sterker, maar ook het intiemste deel van je lichaam.”

Was je vulva alleen met lauw water. “Zowel te koud als te warm water kunnen de huid beschadigen. Gebruik daarbij liever geen washandje, maar alleen je handen. Want door te schuren kan je letsels veroorzaken. Vermijd ook het gebruik van intieme gels en zepen. Die lokken irritatie en allergieën uit en verstoren de natuurlijke vaginale pH-balans. Voel je je toch niet helemaal schoon? Dan raad ik aan om je intieme zone te wassen met Cetaphil. Die milde en ongeparfumeerde gelaatsreiniger is niet alleen lief voor je huid, maar ook voor je vulva.”

Let op met geparfumeerde inlegkruisjes, intieme sprays en vochtige doekjes. “Geparfumeerde cosmetica zijn dé trigger voor allergieën en een van de belangrijkste oorzaken van contactdermatitis. Aanvaard dat je intieme zone niet altijd fris en fruitig ruikt, zo voorkom je al heel wat problemen. Uiteraard kan je cosmetische middelen niet altijd vermijden. Om het minst irritaties te veroorzaken, is inlegmateriaal uit katoen de beste optie.”

Besef dat witte vloed belangrijk voor je is. “Ik krijg enorm veel mensen over de vloer die klagen over witte vloed. Ze vinden het vies en nutteloos. Maar net het tegenovergestelde is waar. Witte vloed is namelijk een natuurlijk reinigingsproces van je vagina om je te verdedigen en beschermen tegen kiemen en bacteriën die zich willen vastzetten. Het vaginale vocht vangt het celafval op, vermengt zich en vloeit zo naar buiten. Witte vloed is dus iets heel normaal en je hoeft je er zeker niet over te schamen.”

Gebruik een dagcrème. “De vulva is vrij uniek wegens haar verschillende huidstructuren. Zo is de huid van de grote schaamlippen veel doorlaatbaarder voor allergenen en irritantia dan de andere delen van je lichaam. Maar dat betekent ook dat ze sneller vocht verliest en dus ook vlugger uitdroogt. Omdat een gedehydrateerde huid veel gevoeliger is voor irritaties, jeuk en infecties, raad ik aan om een dag- of nachtcrème aan te brengen. Kies daarbij wel voor een neutraal, ongeparfumeerd product.”

Laat je vulva ademen. “De vulva is een erg afgesloten deel waar veel zweet en talg geproduceerd en veel vocht vastgehouden wordt. Die vochtige omgeving zorgt voor meer wrijving, waardoor irritaties kunnen ontstaan. Kies daarom het liefst voor een absorberende, ademende stof zoals katoen en probeer te sla- pen zonder slip. Ook strings, skinny jeans en te strakke sporttenues zijn een kwelling voor je intieme zone. Let ook op als je de fiets op gaat. Dat veroorzaakt veel wrijving en druk, waardoor verschillende kwaaltjes de kop kunnen opsteken. Om zo veel mogelijk problemen te voorkomen kies je het best voor een gelzadel en comfortabele, loszittende kleding.”

Wees voorzichtig met glijmiddel. “Net zoals andere producten voor de intieme zone behoren glijmiddelen niet tot de geneesmiddelen maar tot de cosmetische producten. Daardoor zijn ze aan minder strenge regels onderworpen. Vind je het prettiger om te vrijen met glijmiddel? Kies er dan een op basis van siliconen. Die zullen minder snel irritaties of allergieën veroorzaken dan die op waterbasis.”