"Wandelen is gezond, maar niet in een drukke stad" SV

11u31 0 BrunoPress Fit & Gezond Een luchtje scheppen en tegelijk de beentjes strekken? Prima idee, maar best niet in de stad. Wandelen mag dan wel goed zijn voor de gezondheid, in drukke autostraten is dat een heel ander verhaal. Al na twee uur zouden de uitlaatgassen onze hart-en longfunctie verslechteren.

Dat blijkt uit een onderzoek in Londen dat onlangs verscheen in 'The Lancet'. Voor het experiment moesten 119 niet-rokers een twee uur durend ommetje maken in het autovrije gedeelte van Hyde Park én, met een paar weken tussen, de drukbezochte winkelstraat Oxford Street. De resultaten liegen er niet om: mensen met chronische hart- en longklachten blijven er beter weg.

Autovrije omgeving is beduidend beter

De proefpersonen waren stuk voor stuk 60-plussers, van wie 40 aan de chronische longziekte COPD leden, 39 een chronische hartziekte hadden en 40 in een goede gezondheid verkeerden. De conclusie was unaniem: roet-, fijnstof-, ultrafijnstof- en stikstofdioxidevervuiling zijn nefast voor onze gezondheid. De longpatiënten moesten tijdens hun wandeling in Oxford Street dubbel zo veel hoesten en hadden vier keer zo veel last van kortademigheid. Ook de hartpatiënten moesten veel meer hoesten. Alleen de gezonde proefpersonen merkten niet bijzonder veel verschil tussen hun ommetje in Oxford Street en Hyde Park.

Die bevindingen werden ook gestaafd door metingen van de longfunctie en de bloedvaten. Daaruit bleek dat vooral COPD-patiënten moeten oppassen in drukke autostraten, hun longfunctie nam namelijk af. De andere proefpersonen merkten wel een gunstig effect na de wandeling. Bij hen was de longfunctie na de wandeling in Oxford Street wél toegenomen, maar dat viel in het niet bij het effect na de autovrije wandeling in Hyde park, dat aanmerkelijk groter was. Wie wil gaan wandelen voor een betere gezondheid doet dat dus best in een autovrije omgeving.