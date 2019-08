‘Waar je woont en werkt heeft invloed op je gewicht’ Wesley Klop & Meraud Melis

11 augustus 2019

12u04

Bron: ad.nl 0 Fit & Gezond Het aantal en type winkels waar je eten kunt kopen op de route tussen werk en huis heeft een aanzienlijk effect op je lichaamsgewicht. Dit geldt ook voor de winkels rond je woonomgeving, zo blijkt uit een studie van de Arizona State University . Diëtiste Lotte Damen geeft je tips om zo gezond mogelijk van werk naar huis te rijden.

Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal fastfoodketens langs de route tussen werk en huis samenhangt met een hogere BMI, een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. Hoe hoger je BMI is, hoe hoger de kans op gezondheidsrisico’s. Tussen het lichaamsgewicht en het aantal fastfoodrestaurants en supermarkten in de woonomgeving werd hetzelfde verband gevonden. Het onderzoek vond geen samenhang tussen lichaamsgewicht en het aantal winkels rondom de werkomgeving.

Tijdens het onderzoek is gekeken naar 710 werknemers van diverse basisscholen in de Amerikaanse stad New Orleans die voor hun werk moeten reizen. Onderzoeker Adriana Dornelles analyseerde hoeveel supermarkten, restaurants en fastfoodketens er waren in een omtrek van een kilometer van de woon- en werkomgeving van de werknemers. Daarnaast keek ze naar hoeveel winkels er op de route lagen tussen werk en huis.

Dit is het eerste onderzoek dat heeft gekeken naar zowel woon- en werkomgeving als de route tussen huis en werk. Eerdere studies toonde al aan dat er een link is tussen het aantal winkels in de woonomgeving en gezondheidsproblemen, zoals overgewicht. Uit deze studie blijkt nu dat ook het aantal winkels op de route naar het werk voor een hoger lichaamsgewicht kan zorgen. “Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen wat voor voedsel er precies gekocht wordt langs de route, waardoor gezondheidsproblemen wellicht voorkomen kunnen worden’’, schrijft Dornelles in haar publicatie over het onderzoek.

Doorvragen

Lotte Damen van de website www.myndfuel.net kijkt als diëtiste naar diverse factoren die van invloed kunnen zijn op een te hoog lichaamsgewicht. Ook naar de woon- en werkomgeving: “Ik let op onder andere het soort werkzaamheden dat iemand verricht, hoe iemand naar het werk gaat en wat er op het werk gegeten wordt.‘’ Volgens Damen is het hierbij belangrijk om door te vragen: “Je vergeet al snel dat je drie cappuccino’s met suiker hebt gedronken.‘’

Om te voorkomen dat je onderweg naar huis toch langs de McDonald’s gaat, geeft Damen de volgende tips: “Zorg dat de maaltijd die je eet tijdens de lunch hoog in eiwitten, vetten en vezels is en juist laag in koolhydraten zoals suikers en zetmeel. Denk aan een rijkgevulde salade met vlees of vis, ei, groenten en noten met olijfolie. Op die manier houd je je bloedsuikerspiegel stabieler en zul je minder trek hebben gedurende de rest van de dag. Daarnaast is het handig om altijd een flesje water in je auto te hebben, want vaak wordt trek verward met dorst.”

Toch trek?

“Mocht je toch trek krijgen tijdens het rijden, bedenk dan of deze trek ontstaat vanuit verveling of echt vanuit een fysiek gevoel”, vertelt Damen. Het is volgens haar aan te raden om enkel snacks in je auto te hebben liggen die daadwerkelijk één portie omvatten. “Noten zoals amandelen, macadamia’s, walnoten en hazelnoten zijn hartstikke gezond mits je er niet een hele zak van eet.”

Volgens Damen blijft de onderliggende oorzaak toch hoe gevoelig een persoon is voor insuline. Hoe minder gevoelig, hoe meer vet het lichaam opslaat. “De eerste stap om dit aan te pakken, is het sterk verminderen van de inname van geraffineerde koolhydraten en suikers. Ongeacht hoe je woon- en werkomgeving eruit ziet.‘’