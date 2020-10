(W)onderbroek? Redactrice Roxanne test 5 menstruatieonderbroeken uit: “de goedkoopste is eigenlijk de beste”

Fit & Gezond Period panties of menstruatieonderbroeken komen steeds meer onder de aandacht. Het is een duurzame oplossing voor tampons en maandverband, en zouden je maandstonden een stuk zorgelozer maken. Geen lekjes, geen geurtjes, één onderbroek to rule them all . Werkt zo’n slipje echt? En is het de moeite om te kopen? Voor de meeste panties betaal je zo'n dertig euro, en je hebt er meerdere van nodig. Een serieuze investering dus. Redactrice Roxanne testte vijf onderbroeken van Thinx, Modibodi en Femtis uit, en deelt haar eerlijke mening. “Voor ik de onderbroeken ontdekte, had ik het élke keer zitten: vlekken op mijn onderlaken, broek, zelfs op stoelen of banken, en dat in het openbaar.”

“Een wat?” vraagt zo’n 90 procent van de mensen, als ik vertel over mijn menstruatieonderbroeken. Vaak gevolgd door wat gênant gegniffel, een bulderlach óf een paar geïnteresseerde vragen. Het is waar: de period panties zijn nog relatief nieuw. En maandstonden blijven gek genoeg nog steeds een beetje taboe. Maar goed. Wat in godsnaam is nu zo’n menstruatieonderbroek? Wel, het is eigenlijk gewoon een slipje als een ander. Je hebt ze in verschillende vormen, maten, en kleuren. Zo heb je er zelfs strings in. Het verschil zit 'm in de absorberende laag onderin. Denk aan een maandverband dat in een onderbroek zit verwerkt, en zo al het bloed opvangt. Het beste van al? Je kan hem (normaal gesproken) een dag en een nacht dragen, wassen, en gewoon in de kast leggen voor de volgende keer.

Schrobben maar

Ik hoor het je denken: “Yeah right. Dat kan toch niet goed komen?” Soms doet het dat inderdaad niet. Lees daarover hieronder meer. Maar in andere gevallen werken ze wel degelijk. Meer nog, ze veranderden mijn menstruatie van een stressvolle periode, waarin ik steeds bang was voor een grote rode vlek op de zetel, naar een rustige week waarin ik soms zelfs even vergeet dat ik ongesteld ben.

Voor ik de onderbroeken ontdekte, had ik het élke keer zitten: vlekken op mijn onderlaken, broek, zelfs op stoelen of banken, en dat in het openbaar. Ik combineerde steeds een menstruatiecup met maandverbanden, en dan nog slaagde ik erin om overal door te lekken. Ja, ik heb wat ze noemen een ‘heavy flow’ ofwel een zware menstruatie. Ik was die stapel maandverbanden op het einde van de week en dat eindeloze geschrob grondig beu.

Op zware dagen blijf ik mijn menstruatie cup gebruiken, want zo'n onderbroek mag dan wel helpen, het is geen magische graal. Maar teruggaan naar zoals het daarvoor was? Nee, bedankt.

Niet meer terug

Het moet gezegd: zo’n menstruatieonderbroek werkt wel. Voor mij althans. Niet elk merk slaat even goed aan, maar ik heb zelden nog last van vlekken op mijn lakens, en ik produceer een stuk minder afval. Op zware dagen blijf ik mijn menstruatie cup gebruiken, want zo'n onderbroek mag dan wel helpen, het is geen magische graal. Maar teruggaan naar zoals het daarvoor was? Nee, bedankt.

Toen ik de eerste keer iets over de onderbroeken deelde op mijn sociale media, kreeg ik veel reacties van vrouwen die nieuwsgierig waren hoe zo'n slipje precies werkt. Ik lijst de drie meest gestelde vragen en hun antwoorden hieronder op.

Veelgestelde vraag 1: Hoe was je ze?

Ik spoel ze na het dragen even uit en gooi ze dan in de wasmachine, op 40 graden. Nee, je wasmachine zal niet helderrood kleuren. Beloofd. Gebruik vooral géén wasverzachter of bleekmiddel en stop ze niet in de droger (echt, ik meen het).

Veelgestelde vraag 2: Hoe zit het met geurtjes en nattigheid?

Naar mijn gevoel zijn de geurtjes hetzelfde als bij een gewoon maandverband. De onderbroeken zijn na een dag dragen niet compleet geurloos, maar dat valt ergens ook te verwachten. ‘Nattigheid’ ervoer ik alleen bij sommige slips, maar die kregen dan ook een lage score.

Veelgestelde vraag 3: Hoe ziet de binnenkant eruit? Is het wel hygiënisch?

Dat is verschillend van broekje tot broekje, maar over het algemeen hetzelfde als een gewone onderbroek. Alleen is het tussenstuk een stuk dikker. De slips hebben allemaal een antibacteriële laag die ervoor zorgt dat je je geen zorgen moet maken. Hoera!

En dan nu: het verdict!

Ik testte 5 modellen van 3 verschillende populaire merken: Modibodi, Femtis en Thinx. Hieronder lees je mijn onverbloemde mening.

1. Beste prijs/kwaliteit: Modibodi

Het merk

Modibodi is van oorsprong een Australisch merk, maar heeft filialen over de hele wereld. Handig, als je via de Europese website een onderbroek bestelt hoef je dus geen extra taksen te betalen. De slipjes zitten verpakt in een mooi, papieren zakje dat je na afloop kan hergebruiken. De wasvoorschriften staan mee op de verpakking, zodat er geen extra papier verspild wordt.

De onderbroek

CLASSIC FULL BRIEF

Ik ben helemaal fan van dit superzacht, medium flow slipje. Goed voor een absorptiewaarde van twee tampons. Toen ik hem voor het eerst aandeed, zat hij nogal strak om mijn billen en buik, maar dat versoepelde al snel. Nu ben ik blij dat hij iets strakker om mijn lijf zit, want dat verkleint de kans op doorlekken. Ik heb deze slip gedragen op de eerste, medium, dag en nacht van mijn menstruatie, zonder extra cup. En geloof mij, mijn medium flows zijn alles behalve licht. Er was dus een sluimerende angst voor een rode vlek, telkens wanneer ik opstond. Maar hij lekte zelfs geen druppel. Ik had ook niet het gevoel dat ik een soort ‘pamper’ aanhad, want dat durft wel eens te gebeuren bij menstruatieonderbroeken. Sterker nog, hij voelt aan zoals een normale onderbroek.

Prijs: 23,50 euro.

2. De meest duurzame: Femtis

Het merk

Dit Duitse merk bestaat ondertussen twee jaar, en heeft een heel scala aan menstruatieonderbroeken. De slips zijn vegan, fairtrade en bevatten geen biociden. Ze zijn een van de weinige period pantybedrijven die onderbroeken zonder zilver en andere vervuilers aanbieden. Op vlak van duurzaamheid doet Femtis duidelijk zijn best. De onderbroeken komen in een kartonnen doosje, dichtgeplakt met papiertape in plaats van plakband. Elke slip heeft een eigen herbruikbaar zipzakje, gemaakt van gerecycleerd materiaal. Ook de wasvoorschriften staan op gerecycleerd papier, ze gebruiken ecologisch vloeipapier, en geen onnodige etiketten. Daar gaat mijn groen hart spontaan sneller van slaan.

De onderbroeken

JULE

Ik begrijp niet wat er hier mis is gegaan. ‘Jule’ wordt in de wereld gezet als een high-waist super absorberende onderbroek, geschikt voor een zware menstruatie. En toch had ik hem slechts drie uur aan voor er twee rode vlekken op mijn broek zaten. Door het blinkende stofje en de dikke absorberende laag had ik hoge verwachtingen, maar helaas pindakaas.

Prijs: 29,40 euro.

INSA

Een low-waist model, speciaal bedoeld om te dragen tijdens het sporten. Hij wordt verkocht onder de heavy flow categorie, wat wil zeggen dat hij evenveel bloed als 2,5 tampon moet kunnen vasthouden. Maar naar mijn gevoel hoort deze slip niet in die categorie thuis. Ik deed hem voor het slapengaan aan mét cup, en ‘s ochtends was het tussenschot doorgelekt. Gelukkig geen vlekken op bed, maar met deze onderbroek zou ik niet met een gerust hart gaan slapen, laat staan gaan sporten.

Prijs: 26,80 euro.

De bekendste: Thinx

Het merk

Dé trendzetter in period pantyland, is ongetwijfeld Thinx. Het Amerikaanse merk begon al in 2013, en groeide sindsdien uit tot misschien wel het bekendste menstruatieonderbroekenbedrijf ter wereld. Ze versturen ook pakketjes naar België, maar daar komt ongeveer 20 euro taks bij per onderbroek. En daar denk je vaak niet aan als je op ‘bestellen’ drukt. Zo kwam ook ik voor een verrassing te staan, toen mijn langverwachte pakketje eindelijk arriveerde. De verpakking van de panties is niet heel duurzaam. Ze zitten gewoon verpakt in plastic, en aan elke onderbroek hangen verschillende labels.

De onderbroeken:

SUPER HI-WAIST

De mooiste onderbroek die ik heb uitgetest, als je het mij vraagt. Een glad stofje, een mooi model, best sexy. Want waarom zouden sensualiteit en maandstonden elkaar moeten uitsluiten? Toen ik hem voor het eerst droeg, had ik hem zó een tien gegeven. Ik was oprecht onder de indruk van het absorberend vermogen van deze ‘heavy flow panty’. Hij kan de hoeveelheid bloed die in vier tampons gaat opnemen, dat is hetzelfde als een grote cup of twee maandverbanden. Op mijn zwaarste dagen combineerde ik hem met een cup, en ik lekte niet een keer door. Maar ik waste hem per ongeluk met wasverzachter, en sindsdien is het niet meer hetzelfde. Hij werkt nog steeds, maar nu durft er al eens een druppeltje bloed te ontsnappen. Jammer, want voor zo'n onderbroek met de verplichte taksen bij, betaal je al snel rond de 55 euro. Nog een minpuntje: als je hem draagt met een strak jurkje, krijg je wel een beetje het pamper-effect. Je ziet de onderbroek namelijk zitten, en niet alleen de zijkanten tekenen af...

Prijs: 36,90 euro.

SUPER COTTON BRIEF

Opnieuw een super absorberende onderbroek voor heavy flowers. Niet bepaald erg stijlvol, maar ook deze kan het bloed van zo'n vier tampons opnemen. En hij werkte wonderwel. Ik ging tijdens mijn menstruatie eindelijk zorgeloos door het leven, tot ik ook dit exemplaar in de wasmachine stopte met wasverzachter. Sindsdien durf ik hem alleen nog te dragen op lichtere dagen. Hoe ik ontdekte dat hij de helft van zijn zijn absorberende functie verloren had? Een vlek op mijn lichtroze kleed, en dat op restaurant. Autch.

Prijs: 34,30 euro.

