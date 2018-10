“Vergeet 8 uur slaap per nacht”: bekende slaapcoach helpt je aan een betere nachtrust Liesbeth De Corte

18 oktober 2018

07u52

Bron: Business Insider 0 Fit & Gezond Lig jij elke nacht wakker in bed, te wachten op Klaas Vaak die slaapzand in je ogen komt strooien? Dan bieden de ultieme tips van slaapcoach Floris Wouterson misschien wel soelaas.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat zowat 15% van de Belgen kampt met slaapproblemen. Het duurt meer dan een half uur vooraleer ze naar dromenland vertrekken, ze liggen minder dan zes uur in hun bed of ze worden ‘s nachts vaak wakker. En dat is problematisch, zegt Floris Wouterson. “Vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid”, zo somt hij de nare gevolgen van een slechte nachtrust op. “Het werkt tegen je in je werk en in je relaties. Ook de kans op blessures of ongelukken neemt met 40% toe.”

De Nederlander heeft er zelfs een boek over geschreven: ‘Superslapen’. Naar aanleiding daarvan deelt hij op Business Insider zijn ultieme tips om een superslaper te worden.

1. Vergeet de ‘acht uur slaap’-regel

Idealiter moet je 8 uur per nacht slapen, dat advies hebben we al vaak gehoord. Maar volgens Wouterson moet jij je daar - raar maar waar - niets van aantrekken. “Als je meent dat je elke nacht acht uur moet slapen, kan dat tegen je werken.”

Stel: na 7 uur onder de lakens ben je plots klaarwakker. Dan heeft het toch geen nut om nog te blijven liggen? Of wat als je wekker aanduidt dat je maar 6 uur kunt slapen? Dan is de kans groot dat je begint te piekeren omdat je niet voldoende slaapt, et voila, de rest van de nacht lig je te woelen. De enige oplossing: probeer zo veel mogelijk om op hetzelfde moment onder de wol te kruipen en zoek je eigen slaapritme.

2. Kortslapers zijn de uitzondering op de regel

Wat hebben Donald Trump, Tom Ford, Richard Branson en de CEO van Yahoo Marissa Ann Mayer gemeen? Ze overleven op minder dan 6 uur slaap per nacht. Zo’n routine kan werken voor enkele uitzonderingen, geeft Wouterson toe, maar de overgrote meerderheid heeft nood aan meer slaap.

Wie toch een kort nachtje achter de rug heeft, kan energie bijtanken dankzij een korte siësta. “Je kan met een powernap van 12 minuten voor twee uur energie opdoen”, beweert hij. Het is alleen oppassen geblazen dat je op tijd weer wakker wordt. Wouterson raadt aan om een wekker te zetten of je sleutelbos - letterlijk - bij de hand te nemen. “Zodra je te diep wegzakt, ontspant je hand, de sleutels vallen op de grond en je bent weer wakker.”

3. Wees tevreden met kleine stapjes

Jammer genoeg bestaat er geen geheime formule om beter te slapen. Maar met vele, kleine stapjes kom je al een heel eind. Wouterson verwijst naar een goede slaaproutine, gezond voedingspatroon, voldoende lichaamsbeweging én je houding ten opzichte van slapen. “Slapen zit tussen de oren”, zegt hij.

Als je voortdurend piekert omdat je te weinig dut of tegen Jan en alleman zegt dat je een slechte slaper bent, is het geen verrassing dat je nachtrust te wensen overlaat.

4. Ook met de cliché-adviezen hou je best rekening

We hebben het al vaak gehoord: ongezond eten, alcohol, stress én blauw licht zijn stuk voor stuk zaken die je slaap verstoren. Ook Wouterson hamert erop. Wees zuinig met koolhydraten, suiker en drank en probeer niet te piekeren over problemen die je niet in de hand hebt. En kruip - uiteraard - niet in bed met je smartphone.

5. Werkgevers moeten oog hebben voor de slaap van medewerkers

Een betere nachtrust staat gelijk aan een beter concentratievermogen en betere prestaties, ook op de werkvloer. “Als werkgever wil je niet in de slaapkamer van je medewerkers komen. Maar slaaptrainingen of slaapfaciliteiten aanbieden kan een prima investering zijn”, volgens Wouterson. Bedrijven kunnen zich laten inspireren door Japan, waar zulke investeringen gebruikelijk zijn.