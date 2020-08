"Van pakjesvoeding word je echt niet gelukkig en zo leer je geen nieuwe eetgewoontes aan": Pascale Naessens beantwoordt al je vragen (deel 2)

“Van ‘pakjesvoeding’ word je echt niet gelukkig.” Van 24 augustus tot en met 2 september kookt Pascale Naessens voor jou. Speciaal voor de Puur & Lichter-challenge stelde ze een menu samen, van ontbijt tot diner — zonder snelle koolhydraten, met veel fruit, groenten én zelfs vetten. Dat haar visie op eten populair is, bewijzen de meer dan 1.000 vragen die onze lezers aan Pascale stelden! We maakten een selectie van de onderwerpen die het vaakst aan bod kwamen.

Alle volwaardige natuurlijke voeding verzadigt, met andere woorden: voeding die niet geraffineerd is.

Ik denk dat eiwitrijke diëten op korte termijn wel kunnen, maar niet op lange termijn. En volgens mij enkel onder medische begeleiding.

Waarom zouden tieners andere voeding (moeten) eten? Of hebben we de laatste decennia de tieners te veel verwend met zoete gemaksvoeding? Daardoor weten ze maar één smaak te appreciëren: zoet en alles wat niet zoet is vinden ze niet lekker

Bovendien gaat het hier om pakjesvoeding, voor mij is dat geen voeding, dat zijn poedertjes met voedingstoffen in. Hier word je echt niet gelukkig van en bovendien leer je zo geen nieuwe eetgewoontes aan. Maar toegegeven, ‘pakjes’ kunnen ook een voordeel hebben, even een tijdje niet moeten denken aan eten klaarmaken kan voor sommige mensen bevrijdend werken en als een reset fungeren.

Een andere reden waarom veel eiwitten eten op lange termijn niet goed is, is omdat eiwitten (= bouwstoffen van het lichaam) de groei van nieuwe lichaamscellen bevorderen. Je denkt misschien dat dit een voordeel is; dat is het wel als je nog moet groeien, maar niet als je al volgroeid bent. Als je ouder bent wil je bij wijze van spreken trager groeien, want dat betekent: trager verouderen. Vooral dierlijke eiwitten (eigenlijk de meest volwaardige eiwitten) activeren allerlei verouderingsprocessen.

Ik denk dat er intussen een meer vernieuwende wetenschap is die meer te bieden heeft, gezonder en leuker is, zoals het ketogeen dieet en intermitterend vasten. Bij het nieuwe ketogene dieet worden vooral de vetten verhoogd en niet de eiwitten. Bovendien werk je met echte voeding, dus je leert veel bij en je bouwt kennis op. En dat is toch wat je uiteindelijk wilt: inzicht krijgen in wat werkt voor jou, zodat je zelf kunt bijsturen.

Wat bedoel je met ‘lekker en gezond voor tieners’? Is er dan voeding speciaal ‘lekker en gezond’ voor tieners? Is de voeding die voor jou gezond is, dan niet gezond voor tieners?

Waarom zouden tieners andere voeding (moeten) eten? Of hebben we de laatste decennia de tieners te veel verwend met zoete gemaksvoeding? Daardoor weten ze maar één smaak te appreciëren: zoet en alles wat niet zoet is vinden ze niet lekker.

Dus eigenlijk vraag jij nu aan mij: geef mij eens wat gezonde recepten die zoet smaken, want dat is wat mijn kinderen graag eten.

Uiteraard gaan we voor kinderen eenvoudig koken met herkenbare ingrediënten, maar met dat soort recepten staan mijn boeken vol.

Door er niet over te praten en het goede voorbeeld te geven. De meeste jongeren willen niets horen over gezonde voeding, dat is iets wat ver van hen af staat. Persoonlijk denk ik ook dat je niet te veel moet praten over gezonde voeding met je kinderen, maar dat je hen wel een eetcultuur moet bijbrengen waarbij het draait rond lekker eten met volwaardige verse voeding, met respect voor ingrediënten en voor zij die het eten hebben klaargemaakt.

Uit onderzoek blijkt ook dat gezinnen waar niet apart wordt gekookt voor de kinderen, gevarieerder en gezonder eten

Uit onderzoek blijkt ook dat gezinnen waar niet apart wordt gekookt voor de kinderen, gevarieerder en gezonder eten dan wanneer er wel apart voor hen wordt gekookt.

Maar was je gewend je kinderen vooral pasta en frieten te geven, dan zullen ze natuurlijk steigeren. Dat heeft niets te maken met het feit dat ze geen gezonde voeding lusten, maar alles met het feit dat ze die smaken niet hebben leren appreciëren in hun kinderjaren. Je verlangt naar wat je gewoon bent te eten. Kinderen die van jongs af aan gevarieerd hebben leren eten, zullen dat later ook doen. Zonder twijfel zijn er moeilijke periodes en zullen er moeilijke eters zijn, maar over het algemeen zien we dat kinderen die op jonge leeftijd verse voeding hebben leren eten, dat later ook doen.

Het meest dorstlessend en zonder twijfel de meest gezonde drank is water. Vroeger dronken we alleen maar water, net zoals de dieren. Alle andere dranken zijn erbij gekomen om ons te plezieren en daar is op zich niets mis mee, tenzij we er ziek van worden :-)

Mijn favoriete drank is groene thee, ik ben er als het ware verslaafd aan. ’s Morgens bij het ontbijt zet ik een grote theepot en die drink ik tot de middag. Nadien drink ik water. Bij het eten, drink ik soms al eens een alcoholvrij bier, een cider, kombucha of een glaasje wijn. Als ik ’s avonds nog drink, is het water.

Soms lees je al eens dat je heel veel (water) moet drinken, maar er is geen enkele wetenschappelijke studie die dat onderbouwt.

