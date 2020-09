"Toe schat, nog even": studie toont aan dat de perfecte massage korter is dan je denkt Roxanne Wellens

15 september 2020

14u15

Bron: Mind Body Green 0 Fit & Gezond Ook altijd discussies over hoe lang je partner je moet masseren? Volgens een nieuw onderzoek hoeft dat eigenlijk niet meer dan 10 minuten te zijn. Info die je misschien best niet aan de neus van je liefje hangt, maar die wel in jouw voordeel speelt. Last van stress? Je kan je lichaam in no time helemaal kalmeren. Wij zochten alvast een aantal massagespulletjes voor je uit.

Een nieuwe studie van de Universiteit van Konstanz in Duitsland toont aan dat tien minuutjes massage al genoeg is om je zenuwstelstel te ontspannen. Meer specifiek analyseerden de onderzoekers het effect van massage op het parasympatisch zenuwstelsel, dat ervoor zorgt dat ons lichaam in een toestand van rust en herstel komt.

Nervus vagus

Zestig gezonde vrouwen werden opgedeeld in drie groepen. Negentien van hen kregen de opdracht hun hoofd en nek te masseren, om zo de nervus vagus te stimuleren. Dat is de langste en meest complexe zenuw van ons lichaam die het brein verbindt met onze organen. Een toename van activiteit in je nervus vagus stimuleert het parasaympatisch zenuwstelsel, waardoor je je sneller kan ontspannen.

Tweeëntwintig andere dames kregen als huiswerk hun schouders en nek te masseren op een zachtere manier dan de eerste groep, om te zien of die aanraking alleen relaxerend was. Een derde groep, de controlegroep, bestond uit negentien vrouwen die gewoon in stilte moesten gaan zitten zonder zichzelf te masseren.

Hartslagvariabiliteit

Het onderzoeksteam mat de mate van ontspanning via de hartslag en hartslagvariabiliteit van de dames. Aan dat laatste kan je aflezen hoe goed het parasympatisch zenuwstelsel reageert op stress. Hun emotioneel welbevinden werd ook bevraagd.

Zowel het rustmomentje als de massage, die beide maar tien minuten moesten duren om effectief te zijn, verlaagden stress bij de deelnemers aanzienlijk. Massage was nog effectiever dan rust alleen. De vrouwen gaven aan zich meer relaxed te voelen en hun hartslagvariabiliteit ging erop vooruit, omdat hun parasympatisch zenuwstelsel beter kon reageren op stressvolle situaties en het lichaam dus sneller ontspande.

Relaxatie voor iedereen

Extra waardevol aan deze ontdekking is dat ze diepe lichamelijke ontspanning beschikbaar maakt voor iedereen. Een luxueuze spa of Zweedse massage zijn leuk, maar overbodig als je pure relaxatie wil. “Je hebt geen luxebehandeling nodig om te ontspannen”, bevestigt Maria Meier, een van de onderzoekers. “Iemand die zacht over je schouders strijkt, of gewoon even op bed liggen is al effectief genoeg.”

Reden te meer dus om jezelf wat vaker aan te raken. Laat je inspireren door deze fijne massageattributen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.