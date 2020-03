‘Temptation’-Karim is erg onzeker omdat hij vroeger dikker was: zo leer je je lichaam wél te aanvaarden

Hoewel Karim Azzoug (23) de harten van de verleidsters sneller doet slaan op ‘Temptation Island’, is de jongeman heel onzeker. “Ik was vroeger dikker en ben gepest geweest”, verklaart hij in het programma . Maar hoe komt het nu dat zoveel mensen het moeilijk vinden om hun lichaam te accepteren, nadat ze flink wat kilo’s afvielen? Wij vroegen het aan klinisch psycholoog en gedragstherapeut An Vandeputte van vzw Eetexpert.be , kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen.

In een volgende aflevering van ‘Temptation Island’ vertelt Karim openhartig over z’n soms moeilijke jeugd. “Ik heb altijd een beetje moeten vechten”, legt hij uit. “Ik was flink wat zwaarder en kon nooit goed mee met de groep.” An Vandeputte herkent het probleem. “We leven in een wereld met veel focus op uiterlijk en gewicht”, steekt de psychologe en gedragstherapeute van wal. “Dun zijn wordt verheerlijkt en dik zijn wordt verwenst. Dat komt omdat veel mensen denken dat mensen met overgewicht ongezond zijn. Die connotatie wordt vandaag nog steeds gemaakt. Daardoor krijgen die mensen vaak te maken met stigmatisering. Dat is enorm ingrijpend op alle vlakken: in de schoolcontext, privé, op het werk ... Zelfs bij gewichtsverlies blijft die stigmatisering bestaan. Je wordt nog altijd gezien als ‘die persoon met overgewicht’.”

Als je buiten de ‘normale maatjes’ valt, wordt jouw lichaamsbeeld dan ook gekleurd door ervaringen, volgens Vandeputte. “Reacties van je omgeving of negatieve ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je niet op een liefdevolle manier naar je lichaam kijkt. Dat beeld verandert niet zomaar als je je uiterlijk verandert.”

Bovendien lokt het feit dat je lichaam verandert, enorm veel emoties uit volgens Vandeputte. “Gewichtsverlies zorgt ervoor dat je weer in een nieuwe balans moet vallen. In eerste instantie zit je op een roze wolk, omdat je beseft hoeveel gewicht je verloren bent. Daarna volgen er ook negatieve emoties, omdat je je opnieuw moet integreren. Als je niet weet hoe je daarmee om kan gaan, duurt het nog langer om jezelf te accepteren.”

Daarom zegt Vandeputte dat alles wat een impact heeft op je uiterlijk moet samengaan met een aanpak van je lichaamsbeeld. “Dat wil zeggen dat je opnieuw moet leren van je lichaam te houden. Dat kan door het contact met je lichaam te herstellen. Denk hierbij aan een leuke manier van bewegen of self care. Soms heb je externe hulp nodig, omdat de verandering van je lichaam heel diep ingrijpt. Worstelen met je zelfbeeld zit immers ingebakken in de mens.”

Maar een lichaam opnieuw kunnen accepteren, vraagt tijd. “Het is een groeiproces dat hersteld moet worden. Daarom is het belangrijk om erachter te komen waar het fout ging en vanaf daar opnieuw op te bouwen. Wees daarbij zeker niet bang om hulp in te schakelen. Alleen zo kan je in de toekomst vooruitgang boeken.”