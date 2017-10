"Te veel vrouwen weten niet dat ze in de perimenopauze zijn" Redactie

Waar het gevreesde woord 'menopauze' bij velen een (alarm)belletje doet rinkelen, hebben nog maar weinig vrouwen gehoord van de 'perimenopauze'. Dit is de overgangsfase door symptomen die even hinderlijk zijn, al beseffen vrouwen vaak niet dat ze er middenin zitten. Vandaag, op Wereld Menopauzedag, wil de Belgische Vereniging voor Menopauze daar dan ook verandering in brengen.

De perimenopauze, een periode die gemiddeld tussen 1 en 4 jaar duurt, is meestal te herkennen aan een aanhoudende onregelmatige menstruatiecyclus. Blijven de regels 12 maanden lang volledig uit? Dan zit je officieel in de menopauze.

Achtbaan van hormonen

De perimenopauze veroorzaakt significante schommelingen van het niveau van oestrogeen en progesteron. Daarom wordt het vaak een "afspiegeling van de puberteit" genoemd, wanneer een 'achtbaan' van hormonen fysieke symptomen zoals onregelmatige menstruaties en opvliegers ontketent. Bij veel vrouwen begint dit al rond de 40 jaar.

"Te veel vrouwen weten zelfs niet dat ze in de perimenopauze zijn", zegt professor Serge Rozenberg, secretaris van de Belgische Vereniging voor Menopauze (BVM). "De realiteit is dat sommige symptomen van de perimenopauze lijken op die van de menopauze: ongeveer 38% van de betrokken vrouwen lijdt aan depressie, terwijl bijna 40% slaapproblemen heeft. Anderen vermelden ook opvliegers en nachtelijk zweten. In dit geval hebben de vrouwen echter nog steeds een menstruatiecyclus, zelfs al is hij vaak verminderd. Ze kunnen dus nog steeds zwanger worden in dit stadium! Bij ongeveer 25% van de vrouwen wordt dit fenomeen zelfs gekenmerkt door hevigere bloedingen. Dat kan de verwarring vergroten, omdat de meerderheid van hen dit niet associeert met de naderende menopauze."

Veranderde levensstijl

"De perimenopauze, ook wel de 'veranderingen voor dé verandering', zou voor iedereen de gelegenheid moeten zijn om een volledig gezondheidsonderzoek te laten doen. Zo kan een langdurige levenskwaliteit van hoog niveau gegarandeerd worden", vervolgt professor Herman Depypere, voorzitter van de BVM. "Dit houdt vaak een veranderde levensstijl in: regelmatig bewegen, niet roken en alcohol matigen. Ook is het mogelijk om een behandeling op te starten, maar altijd in overleg met de huisarts."

Het grootste probleem is dat vrouwen nog steeds niet voldoende geïnformeerd zijn, vindt professor Professor Rozenberg. "Zowel wat betreft de menopauze als de perimenopauze. Nog altijd durven velen er niet over praten met hun omgeving, wat bijdraagt aan het taboe rond het fenomeen." Een sensibilisering is dan ook niet overbodig. "Recente gegevens tonen aan dat gunstige gedragswijzigingen die doorgevoerd worden tijdens de perimenopauze, de risico’s op ziektes zoals cardiovasculaire aandoeningen of borstkanker kunnen verminderen."

Menopauze-Cafés

Ter gelegenheid van Wereld Menopauzedag organiseert de Belgische Vereniging voor Menopauze met de steun van farmaceutisch bedrijf Mylan vijf Menopauze-Cafés. Het zijn gezellige samenkomsten waar vrouwen in gesprek gaan met experten en onderling allerhande tips en tricks kunnen uitwisselen.



Praktisch:

Op 21 oktober in Beernem, Brasschaat, Brussel, Charleroi en Luik.

Voor meer informatie en gratis inschrijving: www.menopauzecafe.be