“Suiker maakt kleuters rustelozer”: deze gezonde snacks voor kinderen maak je makkelijk zelf Nele Annemans

11 april 2019

17u10

Bron: Goed Gevoel, De Standaard, eigen berichtgeving 0 Fit & Gezond Uit een nieuw experiment van de KU Leuven bij 462 kleuters blijkt dat suiker hen rustelozer maakt. Zo beïnvloedt suiker niet alleen hun gedrag maar ook hun leerprestaties. Wij gingen op zoek naar enkele gezonde tussendoortjes die je zelf kan maken zodat je kinderen geen last hebben van die suikerrush.

Voor het experiment kreeg de helft van de kinderen een blikje frisdrank, de andere helft een zero-versie, zonder suiker. Na een halfuurtje begonnen de kleuters die een blikje gesuikerde frisdrank dronken meer in het rond kijken, meer te friemelen, waren ze sneller afgeleid, lachten ze luider of stoorden ze andere kinderen. Pas na 2 uur werden de kleuters opnieuw rustiger. Daarnaast scoorden jongens ook 15% slechter op een wiskundetest na het drinken van de frisdrank in vergelijking met ervoor.

Hoog tijd dus om wat minder suiker op het menu van je oogappels te zetten. Frisdrank al geschrapt, maar nog op zoek naar gezonde alternatieven om je kinderen als tussendoortje te geven? Met deze zelfgemaakte snacks scoor je ongetwijfeld op een gezonde manier bij je kids, en zij op hun beurt bij hun klasgenootjes.

Wortelfrietjes

Voeg het woord “frietjes” toe aan eender welk voedingsmiddel, en je kind zal de snack met plezier verorberen. Ook als er geen frietvet mee gemoeid is, en het tussendoortje zelfs erg gezond is. Deze wortelfrietjes zijn supersimpel en snel klaar. Snij wortels in fijne reepjes en leg ze op een bakplaat die je insmeert met olijfolie. Strooi er een theelepeltje zout over en eventueel wat andere kruiden, wat je kind maar graag lust. Bak 20 à 25 minuten in een oven van 200°C. Wedden dat de klasgenootjes jaloers zijn?

Appelchips

Zelfde concept als de wortelfrietjes: het achtervoegsel “chips” zal je kroost ervan overtuigen dat dit een toptussendoortje is. Snijd een appel in dunne schijfjes en verwarm je oven voor op 100 °C. Leg ze op een met bakpapier bedekte bakplaat en laat ze 2 uur rustig bakken tot ze mooi bruin zijn.

Gezonde koekjes

Kan je je kroost toch niet helemaal overtuigen met de twee bovenstaande snacks? Dan zijn de gezonde koekjes van diëtiste Sanne Moeha waarschijnlijk een schot in de roos.

Dit heb je nodig voor 14 koekjes:

• 3 eetlepels gedroogd fruit (+/- 30g)

• 2 eetlepels noten (+/- 30g)

• 100 g havermout

• 40 g suiker, bruine suiker of honing

• 40 g boter of olie

• 2 eetlepels citroensap, appelazijn of balsamico-azijn

• 1 koffielepel bakpoeder

• snuifje chilipoeder

Bereiding:

• Verwarm de oven voor op 175 graden.

• Hak het gedroogd fruit in kleine stukjes en meng met het citroensap. Hierdoor krijg je friszoete koekjes.

• Hak de noten fijn.

• Meng alle ingrediënten tot een vaste massa.

• Schep op een bakplaat met bakpapier hoopjes van het beslag en duw een beetje aan zodat je mooie, platte koekjes krijgt.

• Bak de koekjes 10 à 12 minuten in de oven totdat ze mooi goudbruin zijn.