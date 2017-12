"Stop met snoozen en maak je geen zorgen om cellulitis": Kayla Itsines' tips voor een succesvol 2018 ND

13u04

Bron: Daily Mail 1 Instagram @kayla_itsines Fit & Gezond Het eeuwig sportieve fitnessicoon Kayla Itsines (26) verloor zelf vorig jaar even de motivatie om te sporten, toen haar hond plots overleed. Na een rouwperiode krabbelde ze weer recht en trok ze zich op aan haar vijf persoonlijke tips voor een gezonde geest en dito lichaam. En omdat het cadeautjestijd is, deelt ze die ook graag met ons.

Doelen stellen en die verwezenlijken, dat is in grote lijnen het levensmotto van de populaire fitnessblogster Kayla Itsines. Maar toen ze aan het begin van 2017 haar hond verloor, werd ze zo opgeslorpt door verdriet dat de sportieve doelen even naar de achtergrond verdwenen. In mei raapte ze al haar moed bij elkaar en begon ze opnieuw met een sportroutine. Haar tips om volgend jaar met nieuwe energie erin te vliegen? Deze vijf slechte gewoontes doorbreken, aldus Itsines.

1. Altijd hetzelfde doen

De beste manier om het nieuwe jaar goed in te zetten, is iets nieuws proberen. Altijd weer in dezelfde gewoonten hervallen kan je niet alleen beperken, het wordt ook saai. Dat geldt overigens ook voor je workout. "Elke week exact dezelfde sport doen is niet uitdagend genoeg voor jezelf en je lichaam, waardoor op den duur het resultaat van je training uitblijft," legt Kayla uit. Probeer eens een andere sport, voeg wat spieroefeningen toe aan je cardiotraining of omgekeerd of ga simpelweg wat vaker wandelen.

2. Snoozen

Snoozen is ongezond, het levert je geen extra rust op en je verliest er enkel tijd mee. "Het is veel makkelijker om aan je dag te beginnen als je het onvermijdelijke niet langer uitstelt," tipt de fitnesskoningin. Bovendien win je er tijd mee, krijg je er meer dingen door gedaan en verbetert je slaapkwaliteit. Echt nog doodmoe 's ochtends? Kruip dan eens wat vroeger in bed.

3. Vergroeien met je smartphone

Al die tijd die je spendeert aan mails checken en op sociale media scrollen, zou je kunnen besteden aan familie en vrienden. Door al dat smartphonegebruik verlies je kostbare tijd, waarvan we nu al het gevoel hebben dat we er te weinig van hebben, tipt Kayla. Leg je smartphone wat vaker neer en kijk wat er in je omgeving gebeurt.

4. Niet lief zijn voor jezelf

Itsines ging door een moeilijke periode toen ze haar hond verloor, maar dat deed haar des te meer beseffen hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen. Net als het moeilijk gaat, is zelfzorg extra nodig. "Maak jezelf ook geen verwijten over je lichaam," voegt ze daar aan toe. "Iedereen heeft onzekerheden, maar het is tijd om te stoppen met piekeren over cellulitis of striemen," zegt ze. "Hoe je je vanbinnen voelt, is zoveel belangrijker. Laat jezelf niet opleggen hoe je eruit moet zien."

5. Sportmomenten niet inplannen

"Meer sporten" is zonder twijfel je voornemen in 2018? Plan sportmomenten dan in op vaste dagen en tijdstippen om het vol te houden, aldus de sportieve blogster. Wie een bepaald voornemen vaag houdt, zal er snel de brui aan geven. Ga sporten met als doel om je goed te voelen, niet om kilo's kwijt te spelen.

I’ve been training my back more lately and LOVING IT. I feel like my posture has improved SO MUCH. I always struggled with my posture because of how I used to stand when playing basketball as a kid. Now, with a bit of discipline, I’ve been able to improve my posture!! #bbgstronger www.kaylaitsines.com/app Een foto die is geplaatst door null (@kayla_itsines) op 26 dec 2017 om 22:19 CET