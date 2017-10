"Stop met oudere mensen je zitplaats aan te bieden op de tram of bus" SV

09u38

Zelf geef je je een mentaal schouderklopje wanneer je in een overvolle bus galant opstaat voor een oudere dame of heer. Die karmapunten zijn weer goed verdiend. Of niet? Experts zijn het erover eens dat we in het vervolg beter zelf blijven zitten. "Ouderen moeten zo veel mogelijk aangemoedigd worden om recht te staan, om zo fit en gezond te blijven," aldus een professor van Oxford.

Professor Muir Gray, klinisch adviseur bij de Britse overheidsinstelling Public Health England, raadt ouderen aan om minstens 10 minuten per dag te bewegen. En daar kunnen wij ook bij helpen: "We moeten oudere mensen actief aanmoedigen om in beweging te blijven, in plaats van er steeds voor te zorgen dat ze altijd en overal op hun lauweren kunnen rusten," aldus de dokter. "Sta je zitplaats dus niet af. Een tijdje rechtstaan op de tram of bus is net goed voor hen."

Beter lichamelijk én cognitief

Zijn uitspraken worden ondersteund door een onderzoek dat recent gepubliceerd werd in het vaktijdschrift The British Medical Journal. Daarin wordt een pleidooi gehouden om ook op latere leeftijd aan je conditie te blijven werken. "Een actieve levensstijl vertraagt ouderdomskwaaltjes en zorgt ervoor dat de levenskwaliteit over het algemeen beter is," aldus orthopedisch chirurg Scarlett McNally.

"Er is meer dan voldoende bewijs dat ouderen hun conditie kunnen verbeteren. Meer nog, door voldoende te bewegen kan je zelfs weer het niveau halen van iemand die 10 jaar jonger is," voegen de onderzoekers daar nog aan toe. Zo blijven niet alleen lichamelijke kwaaltjes blijven tot een minimum beperkt, ook onze cognitieve vaardigheden gaan erop vooruit, terwijl het risico op dementie dan weer afneemt.

"Je kan op iedere leeftijd beginnen"

"Het is hoog tijd dat we het gedachtegoed dat jonge mensen sporten terwijl ouderen vooral moeten ontspannen, uit ons hoofd zetten," zo pleiten de onderzoekers. "Van wandelclubs tot fitnesscentra of buiten tuinieren: alles is goed, zo lang je maar in beweging blijft. En daar kan je op iedere leeftijd mee beginnen. Wie op latere leeftijd pas begint met sporten of zichzelf een actieve levensstijl aanmeet kan dan wel niet verwachten dat je plots weer even fit bent als pakweg dertig jaar geleden, maar het zal wel een cruciaal verschil maken tussen zelfstandig thuis wonen of afhankelijk zijn anderen of de maatschappij," zo besluiten ze.