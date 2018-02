"Stevig wandelen verbrandt meer vet dan lopen" 10 sportvragen, 10 antwoorden Inge Stiers

18 februari 2018

10u40 2813 Fit & Gezond Ben je wel goed bezig, als je spierpijn hebt na een training? Ga je best ’s morgens of ’s avonds lopen? En wat is nu het meest efficiënt: wandelen of joggen? Er bestaan nogal wat misverstanden over sport, maar die helpt Lieven Maesschalck aan de hand van tien prangende sportvragen graag de wereld uit.

Waarom trillen je spieren bij hoge inspanning?

«Dat geeft aan dat de belasting die je op dat moment vraagt van de spier te hoog is. Een spier die samentrekt is een opeenvolging van kleine schakeltjes die in elkaar gaan haken, waardoor de spier korter zal worden. Daarvoor is energie nodig. Wanneer de energievoorraad in de spier onvoldoende is om een goed spannings- en ontspanningsmechanisme te veroorzaken, zal de spier beginnen te trillen.

Spierpijn ontstaat dan weer omdat bij de verbranding van energie in je spier afvalstoffen worden geproduceerd, namelijk lactaat of melkzuur. De combinatie van de productie van lactaat en de microscheurtjes die ontstaan in de spier bij zware inspanningen, veroorzaken de klassieke spierpijn. Maar dat is volledig normaal en kan geen kwaad. Verzuring van de spieren kan je wel voorkomen door na je inspanning een rustige cooling down te doen, bijvoorbeeld door rustig wat te fietsen of uit te lopen in een zeer laag tempo en met een lage hartslag.»

