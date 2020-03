#Sportinuwkot: dankzij deze online initiatieven kan je thuis bewegen Liesbeth De Corte

19 maart 2020

14u06 0 Fit & Gezond In deze tijden is het verleidelijk om elke avond neer te ploffen in de luie zetel, maar blijven bewegen is belangrijk. Al is het maar om eventuele coronakilo’s tegen te gaan. En door te quarantrainen kan je ook fitnesscentra, sportcoaches en zelfstandige studio’s een hart onder de riem steken. Win-win.

Door de coronacrisis hebben alle fitnessclubs en andere sportorganisaties de deuren moeten sluiten. Maar laat dat geen excuus zijn om je sportschoenen op te bergen. Niemand minder dan premier Sophie Wilmès benadrukte na de Nationale Veiligheidsraad dat wandelen, fietsen en hardlopen nog steeds is toegestaan. Lichaamsbeweging in de buitenlucht wordt zelfs aangemoedigd, maar het mag enkel in de omgeving van de eigen woonst en niet in groep. Eén huisgenoot of vriend mag mee, als je de nodige afstand van elkaar bewaart.

Daarnaast kan je gewoon sporten in je woonkamer. Er bestaan tal van fitnessapps en online tutorials om je thuis in het zweet te werken. Maar een heleboel lokale coaches, studio’s en centra lanceren nu óók virtuele lessen om hun klanten te helpen en toch nog een centje te verdienen in coronatijden. Beter om die eens uit te proberen: zo werk je aan je lijf en help je degenen die het eventjes nodig hebben. Wij sommen er alvast enkele op.

Coronabs met Gudrun Hespel

Fitblogster en Instagramfenomeen Gudrun Hespel richtte enkele maanden geleden haar eigen groepspraktijk op. Om de lastige coronaperiode te overbruggen, heeft ze - samen met 5 andere powervrouwen - een kalender gemaakt om je ‘coronabs’ aan te pakken. Er hangt een prijskaartje van 60 euro aan, maar in ruil krijg je 20 pittige work-outs van 20 minuten. Bovendien voorziet Gudrun tips om te mediteren, aan yoga te doen en welverdiende me-time in te plannen voor jezelf.

Meer info vind je op de Instagrampagina van Gudrun Hespel, inschrijven kan via deze website.

Pilates aan zee - alé - thuis dan hé

Begin 2017 richtte Floor De Vlieghe ‘Pilates aan zee’ op. Onder die naam geeft ze op verschillende plekken in Oostende les. Heb je nood aan wat pilates-oefeningen om enkele pijnlijke spieren los te maken? Dan kan je haar online video bekijken. In 25 minuten tijd geeft ze een full body work-out. Het enige wat je nodig hebt, is een yogamatje en rustige ruimte om de oefeningen uit te voeren.

Decathlon & Basic Fit werken samen

Decathlon & Basic Fit hebben de handen in elkaar geslagen. Het resultaat: op de Instagrampagina van Decathlon kan je een video bekijken, waarin een personal trainer van Basic Fit een heuse training geeft. Gratis en voor niets. Woensdag 18 maart is de eerste video gelanceerd, maar er komen er nog meer aan.

Wie meer info wil over de komende work-outs, kan de Facebookpagina of het Instagramaccount van de sportwinkelketen volgen.

I-Fitness springt mee ook op streaming-kar

I-Fitness heeft vestigingen in Lier, Berchem, Turnhout, Mol, Balen, Peer, Hasselt, Ukkel en Sint-Gillis en telt in totaal zowat 13.000 leden. De keten wil al die mensen niet zomaar in de kou laten staan. De oplossing: sporten vanop afstand, dankzij video’s op YouTube. Je kan er niet alleen pure fitnessoefeningen bekijken, maar ook Zumba-lessen. Extra leuk: ook niet leden kunnen die volgen.

Meer info vind je op YouTube.

Yoga Factory komt naar je thuis

De yogastudio uit Antwerpen laat zich niet kisten door Covid-19 en blijft lessen geven. Online, weliswaar. De enige voorwaarde: je moet eerst lid worden om de lessen te kunnen volgen.

Meer info vind je online en via de Instagrampagina.

The Brick doet het met YouTube

The Brick staat vooral bekend om z'n persoonlijke aanpak en wordt beschouwd als een fitnessclub voor meerwaardezoekers, quoi. Die persoonlijke aanpak gaat wat moeilijker nu. Maar om die sportieve meerwaardezoekers niet op hun honger te laten zitten, is ‘The Brick Emergency Homework Series’ in het leven geroepen. Deze oefeningen kan je gemakkelijk volgen via YouTube.

Meer info vind je op de YouTube-pagina van The Brick.

Voor ouders én hun kroost

Ook sportinstructrice en voedingsdeskundige Delphine Steelandt blijft niet stilzitten: ze heeft een online #Fit-quarantaine challenge in het leven geroepen. Die kan je volgen via YouTube. Tegelijk denkt ze ook aan de allerkleinsten onder ons. Zo geeft haar zoontje Marcel ook tips en oefeningen, zodat andere kinderen ook actief blijven in coronatijden.

Meer info vind je op YouTube en de Instagrampagina van Delphine Steelandt.

Prima ballerina dankzij Ballet Workout

Behoren pirouettes, pas de bourrée en battement tot jouw lingo? Dan kan je aankloppen bij Tatevik Mkrtoumian, de oprichtster van Ballet Workout. Zij roept haar volgers op om haar app te downloaden, waar je meer dan 100 oefeningen op kunt vinden. Daarnaast is ze ook van plan om via Facebook Live lessen te geven. Haar eerste les - die donderdag om 20 uur online verschijnt - draait rond stretching. Perfect om je postuur en lenigheid wat aan te scherpen.

De app kan je downloaden via Google Play of de App Store. Meer info over de online lessen vind je op haar Facebookpagina.

Proactive Kine

Wie nood heeft aan advies van kinesitherapeuten, hoeft niet bij de pakken te blijven zitten. De experts van Proactive Kine - een praktijk uit het Antwerpse - willen persoonlijke, digitale oefenprogramma’s uitwerken.

Meer info? Mailen naar loic@proactivekine.be.

Eilandtube & Eilandcast

“Heel de tijd binnen zitten kan lastig zijn. Maar geen zorgen, wij staan klaar voor jou”, zo valt te lezen op de site van Sportclub Het Eiland. En dat is niet gelogen: de komende dagen delen de personal trainers van de club work-outs online, via hun zogenoemde Eilandtube. Van yoga tot een lesje ‘sweat sculpt’, van boxing tot pilates. Daarnaast start de club een podcast via Spotify: ‘Eilandcast’. “We gaan hierin actuele gesprekken aan met onder andere een deel van onze crew, zoals: hoe kun je je immuunsysteem boosten? En: Hoe kun je thuis het beste blijven bewegen?” zegt co-founder Tom Hoefkens.

Meer info lees je op de website van Sportclub Het Eiland.

Yoga Room vanuit je living

Wie nood heeft aan mentale rust kan terecht bij Yoga Room. Deze Brusselse studio plaatst tijdelijke video’s op de website, voor beginners én gevorderden. Je kan de lessen gratis volgen. Het enige wat ze vragen, is dat je een donatie naar keuze maakt. Dat geld gaat rechtstreeks naar de instructeurs, die als zelfstandigen hun inkomsten deze weken zien wegvallen.

Meer info vind je op de website van Yoga Room.