"Sporters drinken meer alcohol dan niet-sporters"

Bron: BBC, VRT 11 thinkstock Fit & Gezond Work hard, play hard, zo lijken ook sportliefhebbers te redeneren. Sporters zijn vaker geneigd om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid alcohol te overschrijden dan wie niet regelmatig sport. Dat concludeert een onderzoek van de universiteit van Cardiff in Wales. "Na het sporten wordt vaak uitgegaan, in combinatie met alcohol," klinkt de verklaring van de onderzoekers.

Na de training nog gezellig samen een pintje drinken in het café van de sportclub? Volgens Britt Hallingberg van de universiteit van Cardiff verklaart het waarom sporters vaker over de schreef gaan met alcohol. Een ondervraging van haar universiteit bij 10.000 mensen toont aan dat 77% van de niet-sporters onder de dagelijks aanbevolen hoeveelheid alcohol blijft. Bij sporters is dat maar 58%.

Statuskwestie

"Sporten draagt bij tot het uitbouwen van een sociaal netwerk. Jonge mensen maken vrienden door te sporten en zetten daarna een stapje in de wereld. Daar is meestal alcohol mee gemoeid," zo verklaart Hallingberg de onderzoeksresultaten. Professor sportethiek Carwyn Jones, van de Cardiff Metropolitan universiteit, vindt het geen goede gewoonte om een sportieve overwinning te vieren met één (maar vooral meerdere) glaasjes. "Het wordt bijna een statuskwestie om na het sporten veel te kunnen drinken," zegt hij. "Sport draagt mee bij tot de perceptie dat alcohol drinken normaal en zelfs aan te raden is."

Jongeren en adolescenten

Toch is er ook sprake van positieve stemmen rond alcohol binnen de sportwereld. Uit een paper die 17 studies rond sport en alcohol vergelijkt, blijkt dat in 14 van die studies jongeren en adolescenten net minder drugs en alcohol gaan gebruiken als ze sportief zijn.

Hoeveel is te veel?

Drink je ook wel eens graag een glaasje na de training? Daar hoeft niks verkeerd mee te zijn. Om het binnen de gezonde perken te houden, respecteer je wel beter deze richtlijnen van de Druglijn:



- Drink niet meer dan 10 standaardglazen per week, om de risico's die met alcohol gepaard gaan in te perken



- Spreid je alcoholgebruik over meerdere dagen in de week, en spaar niet alles op voor 1 dag



- Drink ook niet elke dag, maar sla af en toe enkele dagen over



- Drink geen alcohol onder de 18 jaar



- Drink geen alcohol onder de 18 jaar