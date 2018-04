"Sleep je vet niet mee, maar gebruik het als brandstof" Ellen den Hollander

Gezondheidswetenschapper en looptrainer Maaike de Vries (46) wil dat we ons vet inzetten als brandstof in plaats van het mee te torsen als ballast. Haar zoektocht leverde een boek op vol praktische tips voor een andere leefstijl.

Waarom schreef je dit boek?

"Ik zag best veel mensen om me heen die niet tevreden waren met zichzelf. Een paar kilo te zwaar, vaak weinig energie, moe, een conditie die verbeterd zou kunnen worden. Daarnaast wemelt het van de voedings- en sporthypes die elkaar niet zelden tegenspreken. Ik wilde wegblijven van die rages en op een praktische, nuchtere manier tips geven die haalbaar zijn. Ik zeg niet: ga dit doen en dan val je 30 kilo af of gooi constant de beuk erin op de sportschool terwijl je eerder nauwelijks bewoog.''

Stressreductie is belangrijk, want spanning kan voor extra kilo's zorgen Maaike de Vries

Wat is een supervetverbrander?

"Dat is iemand die zijn eigen lichaamsvet gebruikt als bron van energie. Hij of zij voelt zich daardoor fitter, energieker en ook mentaal scherper dan mensen die vooral suikers verbranden. Supervetverbranders blijven ook beter op gewicht zonder allerlei crashdiëten te volgen of ingewikkelde schema's aan te houden.''

Hoe word je een supervetverbrander?

"Het is een combinatie van de juiste voeding en beweging. Stressreductie is belangrijk, want spanning kan voor extra kilo's zorgen. Door bewerkte voeding en pakjes en zakjes krijgen we een overdosis suiker binnen die niet alleen leidt tot gewichtstoename, maar ook zorgt voor een constant hongergevoel. Daardoor blijf je snaaien en de koelkast aanvallen en beland je in een vicieuze cirkel. Wat betreft voeding: eet drie keer per dag vooral onbewerkte producten, beperk inname van suikers en snelle koolhydraten en laat de tussendoortjes staan. En ga niet voor light of zero. Eigenlijk zoals we in de jaren 50 deden.''

Ik kan - mits goed voorbereid - een halve marathon lopen op een paar slokken Maaike de Vries

En hoe zit het met bewegen?

"Ga niet een keer per week vier uur keihard sporten. Maar beweeg dagelijks voldoende door te wandelen, fietsen, tuinieren of trap te lopen. Het is goed om daarnaast hard te lopen, te roeien of squashen of tennissen. Je vetverbranding komt extra op gang als je dat nuchter doet: voor je ontbijt of vlak voor het avondeten. Of zet in de herfst of de winter de verwarming eens op 16 of 17 graden. Regelmatig zie ik mensen tijdens trainingen of lopen volop gaan voor sportdrankjes of -gelletjes. Spullen boordevol suikers. Ik zeg altijd: water is de beste sportdrank. Ik kan - mits goed voorbereid - een halve marathon lopen op een paar slokken.''

Kun je jezelf aanleren om te ontspannen?

"Jazeker. Leg je telefoon of tablet enige tijd voordat je naar bed gaat weg. Daardoor krijg je minder prikkels en kom je meer tot rust. Hetzelfde geldt voor eenvoudige ademhalingsoefeningen. Probeer dat 10 minuten - het liefst 's avonds - en je zult na niet al te lange tijd de impact daarvan merken: rust in je lijf. En durf nee te zeggen wanneer je werkgever vraagt of je wilt overwerken uitgerekend op dat tijdstip dat je wilt gaan sporten.''

Waar moeten we beginnen?

"Begin met verandering van wat je het meest aanspreekt. Voeding, beweging, ontspanning. Doe niet meteen alles tegelijk. Mijn boek is niet de heilige graal, het is een nuchtere handleiding die kan leiden tot een blijvend andere leefstijl. Als je die ademhalingsoefeningen regelmatig doet, zul je na drie maanden merken dat je het automatisch tijdens een vergadering zit te doen. Behalve dat je je fitter en gezonder voelt zul je ook merken dat je kilo's kwijtraakt.''

Hoe word ik een supervetverbrander is verschenen bij Uitgeverij Lucht, 15 euro.