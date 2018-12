‘Seks maakt je écht gelukkiger’ en ander fit- & gezondnieuws dat je niet gemist mag hebben LV & NA

22 december 2018

15u31 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

Bewezen: seks maakt je écht gelukkiger, zeker op latere leeftijd

Volgens een studie uit het tijdschrift Sexual Medicine verhoogt een actief seksleven het geluk en de levenskwaliteit van ouderen. “In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, zijn ouderen helemaal niet aseksueel. De seksuele activiteit neemt wel degelijk af, maar uit recent onderzoek blijkt dat 40% van de ouderen tussen de 65 en 80 jaar nog regelmatig vrijt”, aldus Lee Smith, co-auteur van de studie.

Uit het onderzoek van Smith en zijn collega’s bij 7.000 Britten tussen den 50 en 89 jaar bleek namelijk dat de volwassenen die seksueel actief waren, een betere levenskwaliteit hadden. Ook degenen die zich erg close voelden met hun partner behaalden een hogere score. Opvallend: mannen associeerden meer levensgenot met twee keer geslachtsgemeenschap per maand en kussen en strelen, terwijl dat bij vrouwen vooral intimiteit zonder penetratie was. Hoe dan ook concluderen de onderzoekers dat seksuele intimiteit, van welke aard dan ook, belangrijk is voor ouderen.

Volgens de onderzoekers werkt het effect waarschijnlijk in twee richtingen: volwassenen die gelukkiger en gezonder zijn, hebben waarschijnlijk ook meer seks. “Seksualiteit is gekoppeld aan levensgenot, een beter welzijn én een betere geestelijke gezondheid. Bovendien is seksuele activiteit ook een vorm van fysieke activiteit. Dus hoe meer je vrijt, hoe beter je je zal voelen”, besluit de onderzoeker.

Wandelen om af te vallen: zo doe je dat

Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar als je het op de juiste manier doet kan zelfs een eenvoudige wandeling je helpen in je strijd tegen de kilo’s. Personal trainer Nicolette Amarillas: “30 minuten wandelen of een andere soort van lichaamsbeweging is een mooi doel. Enkele dagen per week maken al een heel verschil, maar wie echt resultaat wilt, wandelt beter elke dag.”

Ook de intensiteit van je wandeling is belangrijk om blijvende resultaten te zien: “Als je doel is om af te vallen, probeer dan om tijdens je training om de 30 seconden tot 1 minuut van tempo te veranderen: rustig wandelen waarbij je makkelijk een gesprek zou kunnen voeren afgewisseld met snelwandelen waarbij je hartslag verhoogt en je ademhaling versnelt”, aldus Amarillas. Tenslotte hou je het best ook variatie in je weekschema. “Je kan proberen om elke dag te focussen op een ander doel, maandag bijvoorbeeld op heuvels, dinsdag op snelwandelen, etc.”

Waarom we moeten opletten met rijst in babyvoeding

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft een lijst van praktische aanbevelingen opgesteld voor ouders over arseen in babyvoeding. Vooral rijstproducten bevatten namelijk van nature een hoge concentratie aan arseen, een zwaar metaal. Er is ook nood aan meer onderzoek over de effecten van arseen in voeding, en meer specifiek de risicogrens bij kinderen, die een stuk lager zal liggen dan bij volwassenen.

De HGR beveelt voor baby’s een evenwichtige voeding aan: zorg dat ze hun zetmeel niet uitsluitend uit rijst of rijstproducten halen. Als je toch rijst maakt, kook je die beter in 6 keer zoveel water. Vervang borstvoeding, koemelk of flesvoeding ook niet door rijstdranken en geef je kind niet te vaak snacks op basis van rijst, zoals rijstwafels.

Borstvoeding blijft natuurlijk het veiligste voor kleine baby’s, en bevat de laagste concentratie arseen. Ook zwangere vrouwen krijgen de raad om niet te veel rijst en algen (die ook arseen bevatten) te eten.