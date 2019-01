‘s Morgens of ‘s avonds: wanneer sport je nu het best? NA

23 januari 2019

07u38

Bron: Today 0 Fit & Gezond Voor de ene heeft de ochtendstond altijd goud in de mond, de andere heeft 25 snoozedrukken én enkele bakjes troost nodig om uit bed te tuimelen. Behoor je tot de laatste groep? Helaas, pindakaas, want ‘s ochtends is ook het beste moment om te sporten en wel om deze 3 redenen.

1. Je geeft je metabolisme meteen een boost

Trek je ‘s morgens meteen je sportschoeisel aan om een toertje te gaan joggen, dan wordt je stofwisseling meteen op gang getrokken. En hoe sneller die een kickstart krijgt, hoe meer calorieën je overdag nog verbrandt, zelfs als je aan je bureau zit of helemaal niets doet.

2. Je voelt je instant happy

Door te sporten komen er endorfines, of stofjes die je een gelukkig gevoel geven, vrij waardoor je je heel de dag door geweldig voelt. Dus in plaats van dat je chagrijnig rondloopt omdat die ene presentatie nog maar eens verzet is, zal je merken dat je na een ochtendlijke work-out met de smile van je eerste koffie nipt.

3. Het helpt je beter slapen

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die ‘s morgens sporten beter slapen dan degenen die later op de dag naar de sportschool trekken. Bovendien zorgt een goede nachtrust ervoor dat je gezondere voedingskeuzes maakt. Kortom, dubbele winst voor je lijn!