‘s Morgens citroenwater drinken is helemaal niet zo gezond als je denkt Nele Annemans

31 januari 2019

07u48

Bron: Tonic Vice 0 Fit & Gezond Misschien zijn het de citroenen, misschien is het het water. Wat de reden ook mag zijn: citroenwater is hip in de wellnesswereld. Het geeft je metabolisme een boost, je valt ervan af en het ontgift je lichaam, toch? Blijkbaar niet, meer zelfs, het drankje doet soms meer kwaad dan goed.

Om meteen met de deur in huis te vallen: de bewering dat citroenwater je metabolisme een boost geeft en je helpt om af te vallen klopt helaas - tromgeroffel - niet. Volgens gastro-enteroloog Niet Sonpal is er immers geen bewijs voor. “Alleen een studie uit 2010 door Japanse onderzoekers toonde aan dat muizen die insulineresistent zijn een beetje gewicht verliezen als ze polyfenolen, een soort antioxidanten die in citroenen zit, aten. Maar dat betekent uiteraard niet dat bij mensen hetzelfde effect vastgesteld zou worden.”

Hij wijst er wel op dat voldoende water drinken je maag een vol gevoel kan geven waardoor je hersenen niet meer denken dat je die hele zak chips in je mond moet proppen. “Ook je calorierijke latte macchiato vervangen door citroenwater, kan helpen om af te vallen, maar citroen op zich is geen magische vetverbrander.”

Onderzoekers ontdekten wel dat ijskoud water drinken, helpt om een paar extra calorieën te verbranden, maar die zijn verwaarloosbaar.

Dat citroenwater je lichaam helpt ontgiften is volgens Sonpal ook een hardnekkige mythe. “’s Morgens citroenwater drinken helpt niet om de gifstoffen uit je lichaam te spoelen. Je lichaam ontgift zichzelf: je lever, nieren, dikke darm, je huid ... zij doen dat allemaal voor jou. Je hoeft dus zeker geen gekke drankjes te drinken om je lichaam te detoxen. Citroenwater hydrateert en geeft je water een beter smaakje, dat is alles.”

Gevoeligere tanden

Bovendien is het drankje helemaal niet goed voor je tanden. “Dagelijks citroenwater drinken kan je tanden gevoeliger maken. Dat komt omdat het zuur in een citroen je tandglazuur aantast. En dat glazuurlaagje beschermt je tanden net tegen koude en hitte”, aldus tandarts Lee Gause. Kan je toch geen afscheid nemen van je geliefde drankje? “Spoel je tanden dan met water gedurende minstens 30 seconden en daarna nog eens 30 seconden met een mondspoeling met fluoride. Dat legt een beschermend fluoridenlaagje op je tanden waardoor ze minder snel aangetast zullen worden.”

Natuurlijk zijn citroenen wel een goede bron van vitamine C, zo zit er ongeveer 30 mg vitamine C in een citroen en de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bedraagt 65 tot 90 mg per dag. Toch hoef je daarvoor niet per se citroenwater te drinken. Andere citrusvruchten of fruit- en groentesoorten zoals meloen en boerenkool bevatten immers ook veel vitamine C en zijn minder schadelijk voor je tanden. Ook om je immuniteit een boost te geven, kom je er niet met je dagelijkse glaasje citroenwater. Uit onderzoek blijkt immers dat je 1 tot 2 gram vitamine C, omgerekend het sap van wel 33 citroenen, moet innemen om de duur en intensiteit van een verkoudheid te verminderen.