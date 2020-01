‘Run, run, run as fast as you can’: grootschalige studie toont aan hoe muziek je sportprestaties verbetert Nele Annemans

10 januari 2020

16u03

Bron: mindbodygreen 0 Fit & Gezond Kan het verbeteren van je sportprestaties zo simpel zijn als je koptelefoon opzetten en naar je favoriete deuntjes luisteren terwijl je traint? Volgens een nieuw onderzoek van de universiteit van Zuid-Queensland alvast wel. En het zou je prestaties zelfs op meerdere manieren bevorderen.

Om het effect van muziek op lichaamsbeweging te onderzoeken, analyseerden de Australische wetenschappers bijna 140 studies die zelfs teruggingen tot 1911. Ze keken daarbij naar het verband tussen lichamelijke activiteiten en muziek, maar lieten sporten als dans eruit omdat die doorgaans al onder muziek worden beoefend.

Wat bleek? Muziek luisteren zorgde er niet alleen voor dat de deelnemers van het sporten genoten, maar het verbeterde ook hun zuurstofverbruik, waardoor de proefpersonen hun training efficiënter en aangenamer verliep en hun sportprestaties verbeterden. Zo wees een Britse studie bijvoorbeeld uit dat sporters bijna 20% langer op de loopband kunnen doorrennen als ze naar muziek luisterden. “Muziek heeft een belangrijke psychologische uitwerking”, zegt auteur van de betreffende studie en sportpsycholoog Costas Karageorghis van de Brunel University in Londen daarover. “Het vermindert het gevoel van inspanning en vermoeidheid tijdens het sporten, waardoor je langer kunt blijven doorgaan.”

“Het zal misschien weinigen verrassen dat muziek je helpt om meer te genieten van te sporten, maar dat muziek ook een significante boost geeft aan je prestaties is wel verrassend”, vertelt Peter Terry, decaan en een van de onderzoekers aan de universiteit van Zuid-Queensland.

Maar naar welke muziek moeten we dan en masse luisteren tijdens het sporten? Dat hangt af van wat je doel is. Als je een uithoudingsactiviteit zoals hardlopen doet, kan een liedje met een langzamer tempo je helpen om een lagere hartslag te behouden, zodat je het langer volhoudt. Waag je je eerder aan een korte, explosievere training zoals HIIT (High Intensity Interval Training) waarbij je snelle, intensieve oefeningen afwisselt met korte rustpauzes, zal muziek met een snel tempo je oppeppen en beter doen presteren. In het algemeen bleek ook dat muziek met een hoger tempo beter was om je prestaties te verbeteren.

Als het gaat over naar welke muziek mensen luisteren tijdens het sporten, kunnen we veel leren van de talloze work-outplaylists op Spotify. Uit de 54 miljoen afspeellijsten bijkt dat ‘Till I Collapse’ van Eminem en ‘I Don’t Care’ van Ed Sheeran en Justin Bieber de populairste songs zijn om naar te luisteren tijdens het sporten. Voor hardlopen en yoga werden dan weer de meeste playlists gemaakt.

Ben je dus nog op zoek naar een extra motivator om dat goede voornemen van meer te bewegen in 2020 ook om te zetten in daden? Haal dan niet alleen je sportschoeisel maar ook je koptelefoon én favoriete meekweelsongs onder stof vandaan. Je sportbody zal je dankbaar zijn!