"Rokers die zichzelf kunnen zien als niet-roker zullen stoppen beter volhouden"

15u01

Voor veel rokers maken sigaretten deel uit van wie ze zijn, het past bij hun identiteit en een leven zonder kunnen ze zich moeilijk voorstellen. Toch ligt volgens een nieuw onderzoek van gezondheidspsycholoog aan de universiteit van Leiden Eline Meijer net daar oplossing voor wie succesvol wil stoppen.

Het klinkt misschien tegenstrijdig, want wie zich zichzelf als een roker blijft zien, wil toch helemaal niet stoppen? Dat klopt niet. Bijna alle rokers willen op een bepaald punt in hun leven stoppen, om verschillende redenen. Maar velen onder hen kunnen zich niet inbeelden dat ze nooit meer gaan roken. Ze sluiten dan bijvoorbeeld een pact dat ze vanaf hun pensioen terug mogen beginnen, of dat ze na een aantal maanden af en toe mogen roken als ze pakweg op café gaan.

En daar ligt het probleem, want in principe blijven ze zichzelf dan als roker zien. “Rokers die zichzelf kunnen zien als niet-roker zullen meer geneigd zijn om te stoppen. Die nieuwe identiteit als niet-roker is eigenlijk een ‘toekomstig zelf’. We weten dat een duidelijk beeld van het ‘toekomstig zelf’ heel motiverend kan werken voor gedragsverandering,” vertelt Eline Meijer daarover.

Laagopgeleiden vs hoogopgeleiden

Het goede nieuws is, dat de manier waarop je jezelf ziet kan veranderen. Hoe langer mensen stoppen, hoe minder ze zich zullen zien als roker. Uit het onderzoek blijkt wel dat laagopgeleiden zich vaker blijven zien als roker. Ze worden vanuit hun omgeving vaak minder aangemoedigd om te stoppen, terwijl hoogopgeleiden zich meestal in een kring bevinden waar roken een uitzondering is. Daardoor kunnen ze zichzelf makkelijker inbeelden als niet-roker, waardoor ze stoppen ook beter volhouden. Een hapklare oplossing om jezelf als niet-roker te zien is er helaas niet, het is iets waar je zelf moet uitraken. Jezelf omringen met mensen die niet roken helpt alleszins.