"Wie dik is, kan er niet altijd zelf aan doen" ND

24 januari 2018

13u40

Bron: Psychologie Magazine 5 Fit & Gezond Een dikke man of vrouw op straat? 'Die zal wel wat te veel taartjes hebben gegeten,' heeft een gemene versie van onszelf stiekem al wel eens gedacht. Vooroordelen, want overgewicht heeft zeker niet alleen met te veel eten te maken, pleit hoogleraar Stress en Obesitas Liesbeth van Rossum van het Rotterdamse Erasmus MC. Hormonen, medicijnen, slaaptekort en genetische aanleg spelen ook een grote rol, v ertelt ze aan Psychologie Magazine.

"Mensen met ernstig overgewicht worden vaak ontzettend verwijtend aangekeken. En zo kijken ze vaak ook naar zichzelf: ik doe alles fout. Terwijl er bij hen vaak allerlei dingen spelen waardoor hun hele lichaam ontregeld is," betoogt Liesbeth van Rossum in het Nederlandse Psychologie Magazine.

Stress en slaaptekort

Zo is stress een grote factor bij overgewicht, legt ze uit, omdat die het niveau van cortisol vergroot en daarmee ons meer trek doet krijgen in calorierijke voeding. "De meeste mensen denken bij stress meteen aan dingen als een hoge werkdruk of financiële problemen, en die spelen beslist ook een rol bij de toename van overgewicht. Maar het lichaam maakt geen onderscheid tussen psychische en fysieke stress, dus ik heb het ook over fysieke stress. Denk bijvoorbeeld aan chronische pijn," legt ze uit. Ook te weinig slaap doet het niveau van cortisol stijgen, wat daarnaast ook nog eens de hormonen die je honger- en verzadigingsgevoel regelen in de war stuurt. Wie in ploegen werkt, zal daardoor een groter risico hebben op overgewicht.

Blikken als je een stukje taart neemt

Niet alleen te veel stress en te weinig slaap dragen bij tot een ongezond gewicht, van Rossum legt ook de invloed van bepaalde medicijnen uit. Langdurig gebruik van geneesmiddelen tegen astma, allergieën en eczeem kan dat effect hebben, maar ironisch genoeg leidt bepaalde medicatie tegen obesitas ook tot gewichtsproblemen. "Zoals insuline tegen diabetes, bloeddrukmedicijnen, maagzuurremmers of antidepressiva. Veel van die medicijnen vergroten het hongergevoel en vertragen de stofwisseling," legt van Rossum uit. "Wat deze mensen ook doen om gewicht kwijt te raken, hun lichaam staat als het ware op de handrem. Ik krijg op mijn spreekuur geregeld patiënten die ontzettend hun best doen en toch maar niet afvallen. En ik zie hoeveel verdriet dat geeft. Vanwege de blikken die ze krijgen wanneer ze op een verjaardagsfeest gewoon net als de rest een stukje taart nemen."

Gewoonten veranderen

Natuurlijk speelt bij sommigen ook het eetpatroon een rol, vult de hoogleraar aan. Vaak gaat het dan om diep ingewortelde gewoonten die moeten aangepakt worden. "Maar dat klinkt simpeler dan het is. Daar is doorgaans een intensieve training voor nodig. Want als je eenmaal gewend bent aan dat koekje bij de koffie, gaat je lichaam automatisch hongerhormonen aanmaken zodra je alleen maar aan koffie dénkt. En dat hongergevoel vervolgens weerstaan is heel lastig." Bovendien kan een hongergevoel van persoon tot persoon verschillen, net zoals het gevoel van verzadiging verschilt. Er zijn zelfs mensen met een genetische aanleg die minder snel aanvoelen wanneer ze verzadigd zijn, en dat maakt het lastig om je niet te overeten. Ook een aanleg voor een trage verbranding kan daarenboven voor overgewicht zorgen.

Crashdiëten zijn geen oplossing, want die zorgen voor het gevreesde jojo-effect en kunnen die hongerhormonen nog meer in de war sturen. "Daarom kun je beter aan goede nieuwe gewoonten werken. Als je helemaal niet het gevoel hebt op dieet te zijn, verlies je toch het meest duurzaam gewicht. Je komt al een heel eind door gezondere eetkeuzes te maken. En door voldoende te slapen en meer te bewegen," besluit de hoogleraar.