"Twee derde van de mensen die ooit een sigaret rookt, raakt daarna verslaafd” TVM

17u47

Bron: BBC 0 Foto door Антон Воробьев op Unsplash Fit & Gezond Sigaretten zijn verslavend, de sterkte van de verslavende stoffen wordt zelfs vergeleken met die in drugs zoals heroïne en cocaïne. En volgens een nieuwe studie, zijn sigaretten zelfs nog verslavender dan gedacht. Bijna twee derde van de mensen die ooit een sigaret gerookt heeft, raakt daarna verslaafd.

De onderzoekers kwamen tot die opvallende conclusie, nadat ze de resultaten van acht verschillende enquêtes geanalyseerd hadden. In totaal werden meer dan 215.000 mensen ondervraagd uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. De enquêtes werden afgenomen tussen 2000 en 2016 en beslaan dus een lange periode. Volgens hoofdonderzoeker professor Peter Hajek van de Queen Mary University in Londen, is het de eerste keer dat de link tussen een eerste sigaret en verslaafd worden op zo’n grote schaal onderzocht is.

Hoe komt het dat je verslaafd raakt aan sigaretten?

Bij sigaretten is nicotine de voornaamste oorzaak van de verslaving. De andere chemische stoffen die worden toegevoegd aan tabak zoals ammoniak, versterken de werking alleen nog maar meer. Telkens als je een sigaret rookt, zelfs bij je eerste ooit, komen er stoffen zoals dopamine en serotine vrij in de hersenen. Die stimuleren bepaalde zenuwcellen. Het probleem is alleen dat je hersenen al snel nog eens gestimuleerd willen worden en nog eens, waardoor je verslaafd raakt.

Preventie bij jongeren

Van alle mensen die ondervraagd zijn, had 60,3% ooit een sigaret gerookt. 68,8% daarvan rookte later op dagdagelijkse basis. “Dit opmerkelijke resultaat staaft vooral dat preventie specifiek gericht op jongeren erg belangrijk is. Het is op die leeftijd dat mensen hun eerste sigaret roken, en uit onze studie blijkt nu wat de gevolgen daarvan zijn,” aldus Hajek.