"Twee bruiswaters alstublieft": hoe minderen met alcohol steeds hipper zal worden ND

16u37

Bron: Time 6 thinkstock Fit & Gezond Dat pintje op café zaterdagavond sporadisch inruilen voor een gemberthee? In 2018 zullen we het steeds vaker doen, voorspellen Amerikaanse trendwatchers. Alcohol helemaal afzweren is een brug te ver voor sommigen, maar 'mindful drinken' zou wel eens de trend kunnen worden onder millennials.

Een hele week hard gewerkt? Dat verdient een glas wijn op vrijdagavond. Of twee, drie, misschien vier? Voor je het weet is het vijf uur 's ochtends en hang je een halve zaterdag in vegetatieve toestand in de zetel. Terwijl je nog zoveel plannen had dat weekend. "Ik was het beu om mij elke zaterdag groggy te voelen," vertelt de 35-jarige Kate uit New York aan Time. "Als je een veeleisende job hebt, zijn zaterdag en zondag de enige dagen waarop je kan uitblazen. Ik wilde die niet langer met een kater in de zetel doorbrengen."

Alcohol helemaal afzweren leek de dertiger te drastisch, maar Kate begon regelmatig naar Club Soda in New York te gaan, een sociaal netwerk dat mensen wil helpen om hun drinkgewoonten nu en dan wat in te perken. Door workshops en activiteiten te organiseren waarbij geen alcohol wordt gedronken, wil de organisatie mensen af en toe bewust alcoholvrij laten genieten. "Ik drink soms nog," legt Kate uit. "Maar ik ben me meer bewust van mijn beslissingen rond drankgebruik en waar die toe kunnen leiden."

Bewustzijn creëren

Initiatieven zoals het Amerikaanse Club Soda zijn niet bedoeld om het drinken helemaal af te zweren, wel om af en toe opzettelijk niet te drinken en zo stil te staan bij je alcoholgebruik. "Slechts 30% van de deelnemers aan onze activiteiten drinkt nooit," legt Biet Simkin, medeoprichter van Club Soda, uit aan Time. "Het doel is ook niet om mensen aan te zetten om minder te drinken, we zijn absoluut geen zelfhulpgroep voor verslaafden die willen afkicken. Maar in de praktijk is dat toch vaak het resultaat. We willen een bewustzijn creëren rond drinken en mensen laten stilstaan bij de rol die ze eraan geven in hun leven."

Mindful drinken

Een avondje zonder alcohol is één ding. Maar je zou ook intens kunnen genieten van dat ene lekkere glas, zonder daarbij meteen een tweede, derde en vierde te bestellen. Lodro Rinzler geeft in zijn meditatiestudio in New York workshops "mindful drinken". Cursisten krijgen er de tijd om uitgebreid aan hun cocktails te ruiken, nippen en heel bewust te proeven, met als doel stil te staan bij de fysieke en psychologische aspecten van drinken. "We willen mensen niet noodzakelijk meer of minder laten drinken, maar wel een gezondere relatie met alcohol creëren," legt Rinzler uit. "Zo komen veel cursisten tot het besef dat ze helemaal geen vier drankjes móeten drinken als ze met vrienden hebben afgesproken."

Gezonde keuze

Diëtiste Dawn Jackson Blatner uit Chicago voegt eraan toe dat minderen met alcohol ook vaker voorkomt uit gezondheidsoverwegingen. "Je spaart er geld mee uit, je krijgt minder calorieën binnen én je bent minder geneigd om ongezonde keuzes te maken als je niet hebt gedronken. Na minderen met suiker en vet zal ook alcohol steeds meer voorkomen in de categorie dingen die we vaker willen schrappen."

Is Dry January of Tournée Minérale jou net iets te drastisch? Dan is de gulden middenweg waarbij je bewuster gaat drinken dus ook een optie. Minderen met alcohol blijft natuurlijk een vaag begrip, dus deze 15 concrete tips komen zeker van pas als jij het goede voornemen ook in de praktijk wil zetten.