"Ook voor fitte mensen is zitten ongezond" Marlies Van Leeuwen

11 september 2018

14u07

Bron: AD.nl 0 Fit & Gezond Wie regelmatig sport en helemaal fit is, loopt toch het risico diabetes te krijgen bij veel zitten. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit Maastricht.

"We denken al snel dat sporten ziektes als diabetes voorkomt. Maar veel zitten, bijvoorbeeld op de bank voor de tv, in de auto, of op het werk uren achter de pc, blijkt wel degelijk een risicofactor te zijn, ook al ben je voor de rest fit'', zegt onderzoeker Jeroen van der Velde.

Professor Hans Savelberg, ook betrokken bij de studie, vindt dat de uitkomsten een sterke boodschap meegeven. ,"Regelmatig sportief bewegen compenseert al dat zitgedrag niet.''

Hoelang je kunt zitten zonder dat het schadelijk is voor de gezondheid, en hoeveel je moet sporten om ziektes te voorkomen, moet nog verder worden onderzocht. "Nu is de schatting dat je het zitten ongeveer elk half uur moet onderbreken. Maar of een paar minuten staan of even een stukje lopen voldoende is, kunnen we nu nog niet zeggen", aldus Savelberg.



Luxe

Zitten zien we volgens Savelberg als een luxe. Dat de wasmachine 's avonds draait terwijl je op de bank zit, waar generaties voor ons de hele dag met de hand aan het boenen waren. Dat de auto ons overal naartoe brengt. "Die mindset moeten we dringend veranderen."

Aan het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van type 2 diabetes en andere chronische ziekten doen in totaal meer dan 8000 mensen in de leeftijdscategorie van 40 tot 75 jaar mee