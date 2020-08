“Ook je ogen kunnen verbranden door de zon”: oogarts benadrukt belang van bescherming in de zomer

Dat we onze huid moeten beschermen tegen zonnestralen weten we wel, maar wat met onze ogen? Heel wat mensen klagen tijdens de zomermaanden van droge, geïrriteerde ogen of branderige, tranende ogen. “Die klachten zien we bij patiënten inderdaad meer in de zomer dan in andere seizoenen”, geeft oogarts Karel Van Keer (UZ Leuven) aan. “Zonlicht kan de oorzaak zijn, maar ook andere typische zomerse factoren of omstandigheden kunnen oogproblemen veroorzaken.”

“Last van jeukende en geïrriteerde ogen is een van de meest voorkomende klachten tijdens de zomermaanden”, zegt oogarts Karel Van Keer. “Dit komt doorgaans niet door het zonlicht, maar wel door onder meer het gebruik van airconditioning tijdens een lange autorit of een vliegtuigvlucht. De droge lucht van airco irriteert de ogen omdat de traanfilm, die onze ogen beschermt, veel sneller verdampt als de lucht droog is. Zeker wanneer de airco gericht is op het gezicht, zorgt dat vaak voor geïrriteerde ogen. Gelukkig kun je dit snel verhelpen of voorkomen door kunsttranen (traanvocht in de vorm van oogdruppels, nvdr) te gebruiken. Die oogdruppels zijn vrij te koop bij de apotheek. Wie last krijgt van irritaties na het gebruik van kunsttranen, kiest het best voor druppels zonder bewaarmiddelen.”

Geïrriteerde ogen kunnen echter ook door pollen in de lucht veroorzaakt worden. Steeds meer mensen zijn allergisch aan graspollen, wat dus voor jeukende ogen kan zorgen. Van Keer: “Daarvoor zijn anti-allergische oogdruppels een betere keuze. Al kan een antihistamine het probleem voorkomen. Een derde factor die irritaties aan de ogen kan veroorzaken is chloorwater of zeewater. Zeker wanneer dit water rechtstreeks in contact komt met je ogen, kan dat al eens voor een irriterend gevoel zorgen. Wie hier gevoelig aan is, voorkomt dit door een goed sluitende zwembril te dragen.”

Is het probleem met je lenzen na een dag niet weg of begin je wazig te zien, dan neem je best contact op met je oogarts

Lenzen

Lenzendragers moeten nog meer aandacht aan hun ogen besteden tijdens de zomer. “Het is opvallend dat we tijdens de zomer meer patiënten zien die lenzen, vooral maandlenzen, dragen”, zegt Van Keer. “Vaak is dat de wijten aan een lakse hygiëne. Men vergeet de lenzen ’s avonds uit te doen, gebruikt niet de voorgeschreven reinigingsproducten maar kraantjeswater of soms zelfs eigen speeksel om de lenzen te reinigen, springt in het zwembad met contactlenzen in... En dat zorgt snel voor oogproblemen. Zeker als je een klein krasje of wondje op de ogen hebt, want daardoor kunnen bacteriën in het oog binnendringen. Als je last hebt aan je ogen en je draagt lenzen, doet die dan ook best meteen uit.”

Ogen zijn heel gevoelig, maar herstellen ook heel snel van eventuele ongemakken. Is het probleem na een dag niet weg of begin je wazig te zien, dan neem je best contact op met je oogarts. Verder raadt Van Keer ook aan om tijdens een vakantie altijd te kiezen voor daglenzen en om je lenzen niet weg te gooien als je last hebt van geïrriteerde, rode en/of jeukende ogen. “Het is makkelijker om een lens te onderzoeken of een ziektekiem al dan niet verantwoordelijk is voor het ongemak.”

Pijnlijk

Een zonnebril met een CE-label én een UV400-label beschermt je ogen tegen zonlicht

Al zouden we allemaal, van jongs af aan, zorgzaam moeten omspringen met onze ogen tijdens de zomermaanden. Van Keer: “Net zoals onze huid kan verbranden door de zon, kunnen ook onze ogen verbranden. Een acute blootstelling aan zonlicht verbrandt het hoornvlies, wat vreselijk pijnlijk is. Je kan het vergelijken met lasogen: rode, tranende ogen die je niet meer kunt openhouden van de pijn. Na een dag of twee geneest dat doorgaans vanzelf, maar het is beter om dit te voorkomen. Op korte termijn zal dit geen gevolgen hebben voor je zicht, maar op lange termijn — of wanneer de ogen chronisch blootgesteld worden aan zonlicht — kan hierdoor cataract (een vertroebeling van de ooglens die het scherp zien vermindert, nvdr) ontstaan.”

“Uitzonderlijk kun je ook te maken krijgen met een pterygium, een wit vliesje dat over het oog groeit. Een oogoperatie kan zowel bij cataract als een pterygium, maar voorkomen is beter. Een grote inspanning hoef je hiervoor niet te doen: goede oogbescherming is voldoende. Veel geld hoeft dit ook niet te kosten: een zonnebril met een CE-label én een UV400-label beschermt je ogen tegen zonlicht. Dat label geeft aan dat tot 400 nanometer alles schadelijke lichtfrequenties weggefilterd worden.”

FEIT OF FABEL?

Alleen dure zonnebrillen beschermen je ogen voldoende tegen UV-straling - FABEL

Karel Van Keer: “Ook goedkope zonnebrillen kunnen een UV400-label hebben. De prijs van een zonnebril zegt weinig over de bescherming. De kleur van de glazen van je zonnebril, zegt eigenlijk meer. Hoe donkerder de glazen, hoe beter schadelijke UV-straling weggefilterd wordt.”

Veel wortels eten tijdens de zomer voorkomt oogproblemen - FABEL

Karel Van Keer: “Wortelen bevatten vitamine A, wat essentieel is voor ons zicht. Wie een gezond voedingspatroon heeft, neemt voldoende vitamine A op waardoor extra supplementen of een extra portie wortelen niet noodzakelijk is. Ook andere groenten, zoals spinazie en andijvie, bevatten vitamine A. Net zoals voor je gezondheid, is voor je ogen en een goed zicht een evenwichtig mediterraans dieet met voldoende groenten en fruit aanbevolen.”

Zelfs met een donkere zonnebril op kijk je beter niet rechtstreeks naar de zon

Met een zonnebril kan je in de zon kijken - FABEL

Karel Van Keer: “Zelfs met een donkere zonnebril op kijk je beter niet rechtstreeks naar de zon. Met een eclipsbril kan het eventueel, maar ook dat is niet altijd een veilige keuze. Zonnebrillen kunnen rechtstreeks zonlicht niet voldoende blokkeren waardoor het hoornvlies kan verbranden.”

In België hoef je je ogen niet te beschermen met een zonnebril - FABEL

Karel Van Keer: “Als je je huid beschermt met zonnecrème, bescherm je best ook je ogen met een zonnebril. Een pet of hoed kan eventueel helpen om te voorkomen dat zonlicht niet in de ogen komt, maar een zonnebril is een nog betere keuze. Zonlicht kan de ogen echter niet alleen op warme dagen beschadigen, maar ook door bijvoorbeeld een weerkaatsing op een wateroppervlak of nat wegdek. Door te kiezen voor een zonnebril met polariserende glazen heb je minder last van reflecterend zonlicht. Die zijn doorgaans duurder en beschermen niet beter, maar zorgen wel voor aanzienlijk meer comfort.”

Slechtziendheid bij 1 op 5 door UV-straling

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat langdurige blootstelling aan UV-straling het risico verhoogt op cataract en maculadegeneratie. Die schade is doorgaans pas merkbaar op latere leeftijd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat 20 procent van alle gevallen van cataract veroorzaakt wordt door overmatige blootstelling aan UV-straling. Dit kan makkelijk voorkomen worden door de ogen goed te beschermen tegen zonlicht met een degelijke zonnebril.

