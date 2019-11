“Nog 43 minuutjes...”: ietsje langer slapen is al goed voor je gezondheid Liesbeth De Corte

22 november 2019

07u55 1 Fit & Gezond Korte nachtjes zijn nergens goed voor. De dag erna ben je extra hongerig, ziet je snoet er verfomfaaid uit, kan jij je slechter focussen én krijg je last van moodswings. Maar volgens een nieuwe studie maakt iets langer slapen - exact 43 minuten om precies te zijn - een wereld van verschil.

Dat een slechte nachtrust niet bepaald gezond is, moeten we u niet meer vertellen. Toch maken we er ons allemaal wel eens schuldig aan. ‘s Avonds een serie bingewatchen, te lang op café blijven zitten met je vrienden of tot diep in de nacht werken om een deadline te halen: het is ons allemaal al eens overkomen. Maar als het té vaak voorvalt, heeft dat nare gevolgen. Denk maar aan vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieverlies en vergeetachtigheid.

Een nieuwe studie - die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Sleep Health - benadrukt nog maar eens hoe belangrijk voldoende slaap is. Amper 43 minuutjes extra zouden al gezondheidsvoordelen bieden.

‘Druk, druk, druk’ als ultieme excuus

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de Pennsylvania State Universiteit. Zij hadden 53 gezonde studenten opgetrommeld, die eerst naar het labo moesten komen om hun gewicht, bloeddruk, hartslag et cetera te laten opmeten. Alle proefpersonen kregen ook een smartwatch die ze ‘s nachts moesten dragen. Zo konden de wetenschappers hun slaappatronen in de gaten houden. Tijdens de eerste week mochten de studenten hun gewone slaapritme aanhouden - ze sliepen allemaal minstens 6 uur per nacht - tijdens de tweede week kregen ze de opdracht om een uurtje langer te dutten. Tussendoor gingen ze opnieuw naar het labo om hun bloeddruk en hartslag te laten opmeten.

Opvallend genoeg slaagden de meeste studenten er niet in om effectief een uur langer in dromenland te vertoeven. Hun excuus: “We hadden het te druk, druk, druk”. Zo’n 66 procent speelde het wel klaar om meer dan een halfuur per nacht extra te slapen.

Bloody surprise

En die extra tijd onder de lakens - gemiddeld 43 minuten - bracht een heleboel gezondheidsvoordelen teweeg. Geen grote verrassing: overdag voelde de studenten zich minder slaperig. Wel opvallend: ze hadden een veel betere bloeddruk. “We hadden wel verwacht dat een goede nachtrust het humeur en energiepeil zou beïnvloeden, maar we hadden in de verste verte geen effect verwacht op de bloeddruk”, reageert professor Anne-Marie Chang, hoofdauteur van de studie.

“Zelfs een kleine aanpassing of iets vroeger in bed kruipen kan een enorme impact hebben op de gezondheid”, zo gaat ze verder. “Onze proefpersonen waren allemaal jong en gezond, en toch zagen we nog significante en medisch relevante verbetering. Slaap je niet genoeg? Dan is deze studie toch de ideale aanmoediging om daar verandering in te brengen, zeker als je weet dat het kan leiden tot fysieke veranderingen."

Hoe lang is lang genoeg?

Hoe lang moet je dan precies slapen? Geldt het vaak gehoorde advies van 8 uur per nacht? Neen, stelt psychologe en slaapcoach Annelies Smolders. “Het aantal uur slaap dat je nodig hebt is afhankelijk van persoon tot persoon. De ene persoon heeft meer slaap nodig dan de andere. Het heeft dus geen zin om je blind te staren op die 8 uur. Als jij schoenmaat 40 hebt, ga je jezelf toch ook niet in een maatje 36 wurmen?”, legt ze uit. “Opgelet, élke nacht minder dan zes uur slapen is wel schadelijk voor je gezondheid.”

Als je te veel focust op die 8 uur per nacht, kan dat zelfs tegen je werken. Stel: na 7 uur onder de lakens ben je plots klaarwakker. Dan heeft het geen nut om nog te blijven liggen. Of wat als je wekker aanduidt dat je maar 6 uur kunt slapen? Dan is de kans groot dat je begint te piekeren omdat je niet voldoende slaapt, et voilà, de rest van de nacht lig je te woelen. De enige oplossing: probeer zo veel mogelijk om op hetzelfde moment onder de wol te kruipen en zoek je eigen slaapritme.