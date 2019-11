“Nieuwe bloedtest kan borstkanker 5 jaar voor de eerste knobbel opsporen” OH/TVM

05 november 2019

09u30 5 Fit & Gezond Britse onderzoekers hebben een bloedtest ontwikkeld die borstkanker in een vroeg stadium kan opsporen, tot wel 5 jaar voordat de eerste symptomen verschijnen. Hiermee kunnen duizenden levens worden gered, omdat de ziekte beter te behandelen is als deze vroeg wordt ontdekt.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. Elke dag krijgen 29 vrouwen de diagnose en overlijden er 6 aan de ziekte. In totaal zijn er ongeveer 100.000 borstkankerpatiënten in België. Hoewel de overlevingskansen relatief hoog liggen bij dit type kanker - ongeveer 85% - geldt ook hierbij dat hoe vroeger de tumor ontdekt en behandeld wordt, hoe hoger de overlevingskans ligt. Nieuwe technieken, zoals deze bloedtest, moeten dit percentage nog verder verhogen.

Het onderzoek van de Universiteit van Nottingham is een eerste proef, maar als ook verdere onderzoeken deze resultaten steunen, kan deze techniek al binnen vier jaar worden gebruikt. De huidige manier om borstkanker op te sporen is doorgaans een mammografie. De röntgenfoto van de borst zou met deze nieuwe techniek worden vervangen.

Deze nieuwe bloedtest biedt meerdere voordelen, zoals minder kosten. “Het is goedkoper en gemakkelijker te implementeren dan de huidige methodes, zoals mammografie”, zegt onderzoeker Daniyah Alfattani.

Antistoffen

De bloedtest treft veranderingen in het immuunsysteem aan die worden veroorzaakt door borstkanker. Het lichaam maakt antistoffen aan tegen de kleine hoeveelheden chemische stoffen die door de kanker in het bloed worden vrijgelaten. Als deze antistoffen in het bloed worden gedetecteerd, kan al in een vroeg stadium de behandeling tegen borstkanker beginnen.

De bevindingen werden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor kankeronderzoek in Glasgow, Schotland. Er werden 180 vrouwen onderzocht. Een vervolgonderzoek met 800 mensen is momenteel bezig. Ook wordt gekeken of de bloedtest kan worden gebruik voor het opsporen andere vormen van kanker.