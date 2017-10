"Niet-rokers leven niet alleen langer, die extra jaren blijven ze ook gezonder" HA

12u20

Bron: Belga 0 thinkstock Fit & Gezond Een nieuwe studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) toont aan dat, op de leeftijd van 15 jaar, de levensverwachting van een dagelijkse roker, in vergelijking met een niet-roker, bijna negen jaar korter is voor mannen en bijna zes jaar voor vrouwen. "Bovendien toont ons onderzoek aan dat de niet-rokers niet alleen langer leven, maar die extra jaren ook in betere gezondheid doorbrengen", zegt Sebastien Daems, woordvoerder van het WIV aan Belga.

De nieuwe studie vertrekt van de levensverwachting van een 15-jarige, omdat uit statistische gegevens is gebleken dat wie zo jong begint te roken doorgaans ook levenslang blijft roken. Deze nieuwe studie wijst er duidelijk op dat niet roken de levensverwachting enorm doet stijgen. Nog belangrijker is het feit dat zij aantoont dat de gewonnen jaren hoofdzakelijk jaren in goede gezondheid zijn



De langere levensverwachting van niet-rokers wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de lagere sterfte tengevolge van long-, larynx- en tracheakanker, chronische ademhalingsziektesen en hartziektes door onvoldoende doorbloeding. De langere levensverwachting van niet-rokende mannen is het gevolg van minder ziektes ter hoogte van het 'bewegingsapparaat' (artrose, lendenpijn, osteoporose, enzovoort). Bij vrouwen wordt die veeleer toegeschreven aan een daling van het risico op respiratoire ziekten (bronchitis, astma, enzovoort).



De resultaten van deze nieuwe studie van het WIV zijn gebaseerd op de gegevens van 30.000 personen (zowel rokers als niet-rokers). De gegevens werden tijdens de nationale gezondheidsenquêtes van 1997, 2001 en 2004 verzameld. "Omdat we ook de mortaliteit in kaart wilden brengen, was een distantie van een decennium nodig", zegt Sebastien Daems van het WIV. "Door die afstand konden we nagaan, of diegenen die in de enquête destijds hadden aangegeven, dat ze rookten tien jaar later nog in leven waren dan wel of ze intussen overleden waren."



Ondanks de gezondheidsschade die de tabaksconsumptie veroorzaakt, zegt bijna een kwart van de Belgische bevolking te (blijven) roken.