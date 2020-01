“Na de verloving met Louis verwachtte ik de meest gehate vrouw van Vlaanderen te worden”, Tiffany Ling-Vannerus en Roxanne Bertels nu in NINA

Beide dames zijn zelf ook sportief, mocht u zich afvragen waarom ze in een turnzaal poseren. Ze zijn bovendien close friends, mocht u zich ­afvragen waarom we hen samenbrengen. Die vriendschap ontstond ongeveer zo: “Ik weet niet meer wie wie beginnen volgen is op Instagram, jij mij of ik jou? Maar we gaven elkaar zoveel likes en reacties dat we na een tijdje zeiden: ‘Misschien moeten we eens iets gaan eten ...?’”

Roxanne: “Nieuwe vriendschap is een beetje zoals verliefd worden, hè? Je voelt allebei die klik. Onze mannen trouwens ook. Die praatten die eerste avond op restaurant onophoudelijk over fietsen en sporten. En wij? Over ál de rest.”

Tiffany: “We just connected. Ik woon zeven jaar in België, maar heb geen heel ruime vriendenkring opgebouwd. Ik ging hier naar een internationale universiteit en na mijn studies keerden heel wat vrienden terug naar hun thuisland. Of ze gingen reizen. Roxanne is die ene vriendin die ik nog miste.”

Waarom koos je destijds voor België?

Tiffany: “Mijn ouders wonen op het platteland in Zweden. Daar zijn geen universiteiten in de buurt. Dus ik moest wel weg om te studeren. En ik wilde een internationale opleiding volgen. Na mijn studies zag ik niet meteen een reden om terug te keren. Ik was gewend geraakt aan België, aan de ­cultuur en de taal. Ik versta Nederlands, maar spreken is nog moeilijk. Louis en ik praten Engels met elkaar, met hier en daar een Vlaams woord ertussen.”

Wist je wie Louis was, de eerste keer dat je hem zag?

Tiffany: “Nee! Ik zag hem op een event en ik had – ­waarschijnlijk als enige in Vlaanderen – geen idee wie hij was. Ik keek niet naar Belgische televisie.”

Je hebt zowaar een van de populairste mannen van het land gestrikt.

Tiffany: “Ik denk dat Mathieu populairder is, toch? Louis is wellicht the most wanted husband. (lachje) Ik weet dat hij tijdens zijn periode als ‘Mega Toby’ heel populair was, ja. Toen we onze verloving bekendmaakten, verwachtte ik ‘de meest gehate vrouw van Vlaanderen’ te worden. Als Louis een foto van mij op zijn Instagram zette, dacht ik dat die zero likes zou krijgen. Maar mensen waren vooral lief. De meerderheid van zijn volgers zijn vrouwen, maar ze zijn blij voor ons.”

Ook jij had geen idee dat je een ‘bekende sportman’ aan de haak geslagen had, Roxanne?

Roxanne: “Klopt. Ik was toen marketing­verantwoordelijke bij Porsche Centre Antwerpen en moest op een werkreis naar Finland. In de auto naar de luchthaven werd ik plots gebeld door mijn baas: ‘Het is nogal last minute, maar Mathieu van der Poel reist ook mee.’ En of ik even kon regelen dat zijn fiets nog mee kon? Ik dacht: die pipo weet toch dat hij in putje winter in Finland niet kan fietsen?’ Ik was geïrriteerd, want heel mijn organisatie draaide in de soep, er was zelfs geen eten voorzien voor hem op de vlucht en dat gaf me alleen maar stress. Mathieu had niet alleen zijn fiets maar ook zijn ‘rollen’ (soort trainingstoestel, red.) bij zich, om op zijn hotelkamer te kunnen fietsen. Amai, die is er redelijk mee bezig precies, dacht ik. Wist ik veel op welk niveau hij fietste! (lacht) De werktrip was in februari, maar we werden pas in november een koppel. Eerst vrienden en dan pas was het prijs.”

Intussen woon je samen met je topsporter.

Roxanne: “Mathieu heeft het ouderlijk nest inderdaad verlaten. (lachje) Samenwonen geeft een bepaalde rust. Als hij thuiskomt, zijn we echt ‘onder ons’. Leuk, omdat we elkaar niet dagelijks zien. Ik pas mijn planning zo veel ­mogelijk aan. Is hij drie weken weg voor zijn sport en maar twee dagen thuis? Dan ga ik geen avondje met vriendinnen plannen. Ik merk dat sommige vriendinnen afgehaakt zijn. Mensen die me niet begrijpen, zullen snel het exitbordje zien staan. Ik vind: ofwel snap je hoe die wereld werkt, ofwel niet. Ik heb voor Mathieu gekozen en daar horen nu eenmaal bepaalde ­veranderingen bij.”

Wist je waar je aan begon?

Roxanne: “Je moet het ondervinden om te weten wat het is. Het zijn niet alleen de wedstrijden of de trainingen. Er is ook de constante ‘druk’ om te presteren. Ervoor zorgen dat hij voldoende rust krijgt. Dat is cruciaal om te recupereren. En soms is het een beetje camp life thuis, met de zuurstoftent.”

Tiffany: “Die tent is niet bepaald romantisch, of wel?”

Roxanne: “Je moest eens weten. (lacht) Iemand vroeg onlangs: ‘O leuk, slapen jullie dan buiten in de tuin?’ Maar die tent staat gewoon in de slaapkamer, hoor. Hij in zijn tent, ik in ons bed. Ik heb er eens vijf minuten mee in gelegen, ik kreeg het ­meteen benauwd.”

Tiffany: “Mathieu heeft echt nooit vrijaf, hè. Net omdat hij al die disciplines rijdt: de weg, de cross, de mountainbike. Als het ene seizoen stopt, begint het volgende al.”

Roxanne: “Het is compleet zot. Het hele jaar door. Maar hij doet het graag en dat maakt mij gelukkig. Als hij wint, win ik voor een stukje mee. Al heb ik geen invloed op zijn effectieve prestatie, toch probeer ik ervoor te zorgen dat hij zich zo goed mogelijk voelt. Hij rijdt trouwens vandaag – as we speak – een cross (op 14 december 2019, in Ronse, red.) en ik ben er dus uitzonderlijk niet bij. Hopelijk gaat het goed. (lachje)”

Tiffany: “He’ll be fine, sweetie. Hij wint altijd.”

Hou je zelf van fietsen?

Roxanne: “Ik heb een bloedhekel aan fietsen! Mathieu heeft me nog nooit op een fiets gezien en we gaan dat zo houden, dank je wel. (lacht) Elke keer als ik hem van een berg zie afrijden, hou ik mijn hart vast. Maar of ik nu bang ben of niet: dat verandert niks aan zijn drive. Ik heb hem afgelopen seizoen voor het eerst hard zien vallen, en dat is best akelig.”

Ook Louis is een fanatieke sporter. Een goeie match met jou, Tiffany?

Tiffany: “Absoluut. Louis doet volledige triatlons: zwemmen, ­fietsen, lopen. Ik ga bijna altijd mee naar wedstrijden. Negentig procent van de looptrainingen doe ik met hem mee. Ik heb vroeger altijd paardgereden: ik was jumpingamazone in Zweden. Mijn carrière stopte toen ik naar de universiteit ging. Ik legde de lat voor mezelf hoog, ik wilde zeer goede punten. Dat viel niet te combineren met paardrijden. (denkt na) Ik mis het wel. Maar ik heb mijn paarden nog, thuis in Zweden. Elke keer als ik mijn ouders bezoek, kan ik even rijden. Ach, alles heeft zijn tijd en plek – en ik wil niet ‘zomaar’ wat paardrijden. Ik wil aan de top staan of helemaal niets. Hier in België ben ik begonnen met lopen: vijf à zeven kilometer. Toen ik Louis leerde kennen, spoorde hij me aan: ‘Doen we eens vijftien kilometer?’ Na die loop zei ik: ‘Ik denk dat ik een marathon wil lopen.’ Vier maanden later liep ik mijn eerste marathon in Barcelona.”

Roxanne: “Dat zou ik niet kunnen. Nooit. Ik heb de kracht en de discipline niet.”

Tiffany: “Het moment dat je over die meet gaat, land je op een roze wolk. Het geeft zo’n energieboost. Lopen is verslavend.”

Het moeilijkste aan lopen is ermee starten. Eenmaal gestart is het moeilijkste aan lopen ermee stoppen.

Tiffany: “So true! Die runner’s high is geweldig. Lopen wordt pas leuk na de eerste drie, vier kilometer. Ik wil ook altijd net dat tikkeltje sneller. Ik loop wekelijks dertig à veertig kilometer en daarnaast doe ik yoga en werk ik met gewichten, of met eigen ­lichaamsgewicht op een matje in de tuin.”

Roxanne: “Goh, ik ben al blij als ik twee of drie keer per week ga sporten. Ik heb heel lang excuses gezocht voor mezelf. Geen tijd voor sport! Onzin. Je moet het gewoon inplannen. Ik ben een eeuwige jojo: ik kan me drie maanden inzetten en dan een maand niks doen, om dan weer in te pikken. Soms kijk ik op Instagram en denk ik: verdorie, Tiffany is gaan sporten, ik moet ook gaan. (lacht) En anders is het wel Mathieu die me ’s ochtends vraagt: ‘En wat ga je vandaag doen van sport?’ Als ik dan ‘niks’ antwoord, volgt er ‘tuttut, toch maar íéts’.”

Tiffany: “Ik kan echt niet zonder sport. Ook Louis is in een betere mood na het sporten. Ik zal hem nooit tegenhouden. ‘Ga je alweer drie uur fietsen?’ Die vraag is nog nooit uit mijn mond gekomen.”

Doet een sportieve man ook iets in huis? En wie poetst de koersfiets?

(samen) “Ik niet!” (lachen)

Tiffany: “De fiets moeten ze zelf poetsen. Ik heb de fiets na de Ironman (triatlon, red.) – Louis was toen te kapot om het zelf te doen – uit elkaar gehaald om in de auto te steken. Maar daar blijft het bij.”

Roxanne: “Dat is bij mij ook zo. Zo’n crossfiets en kleren? Je wil niet weten hoe vuil die zijn. Ik heb het geluk dat de mama van Mathieu na de cross de wasmand mee naar huis neemt. Maar de rest van de week is het voor mij. Ik heb het huis ook graag echt in orde: soms sta ik om ­middernacht nog te stofzuigen.”

Tiffany: “Ik heb het ook graag proper. Dat geeft peace of mind. Het huishouden komt voor een groot deel op mij terecht. Negentig procent van onze wasmand ­bestaat uit zíjn sportkleren. Ik ben ook degene die de inkopen doet. Soms vraagt Louis om het over te nemen. Heel lief, maar dan komt hij thuis met de foute soort tomaten en zonder vastkokende aardappelen. (lacht) Het is dus beter dat ik het zelf doe. Ik zorg thuis ook voor het eten. Vorig jaar draaide Louis de film The Racer, waarvoor hij veel moest ­afvallen. Hij had zich nog nooit iets hoeven aan te trekken van wat hij at: of hij nu koekjes at of Nutella op zijn boterham smeerde, hij sportte dat er zo weer af. Maar nu moest hij dus superskinny zijn en kon ik hem helpen met zeer lichte maar toch voedzame maaltijden.”

Roxanne: “Ik kook absoluut niet graag. Ik doe het omdat het moet. Mathieu werkt nauw samen met een diëtiste. Ik ben bij haar langs geweest voor advies over wat hij mag en niet mag, en hoe ik dat kon toepassen op mijn eigen eetpatroon. ­Mathieu moet bijvoorbeeld veel pasta eten. Als ik die ­hoeveelheid mee-eet, kan je me morgen buitenrollen. (lacht)”

Tiffany: “I loooove cooking. Mijn moeder is een geweldige chef. Elke avond en middag stond er bij ons thuis vers eten op tafel: alles was altijd homemade from scratch. Niks uit blik of bokaal. Die passie heb ik meegekregen. Vraag me niet om een recept te volgen: ik gooi een en ander samen en meestal is dat echt lekker. Je gezondheid draait veel meer rond wat je eet dan rond lichaamsbeweging. Als ik vier weken geen tijd heb voor sport, zal ik me nog altijd fit voelen. Maar omgekeerd, als ik rommel eet, doet het er niet toe hoe vaak ik sport. You can’t sport away a bad diet.”

Roxanne: “Als er belangrijke wedstrijden in aantocht zijn, volgt Mathieu een speciaal dieet en staat de weegschaal ­letterlijk op tafel. Alles wordt tot op de gram afgewogen. Zelf probeer ik gewoon gezond te eten, met af en toe een cheat meal. De boog kan niet altijd gespannen staan. Mathieu kan ook al eens genieten van een glas wijn.”

Tiffany: “Louis is niet zo into alcohol. Hij heeft mijn alcoholverbruik danig doen dalen, nu ik er bij stilsta. (lacht) Ik open graag een flesje wijn bij het eten, ik drink graag een glas tijdens het koken – maar het is zo saai om dat alleen te doen. Dus ik drink nu euh ... water.”

Wanneer mis jij Zweden, Tiffany?

Tiffany: “Heel regelmatig. Ik bel vaak met mijn ouders, en met mijn jongere broer en zus. Ik mis hen, al is Louis’ familie ook wel familie geworden. Ik was thuis altijd al de meest zelfstandige – ik ben acht jaar ouder dan mijn zusje. Als oudste moest ik mijn plan trekken. Door mijn sterke karakter – ik ben heel gedreven, carrièregericht en competitief – was de keuze om jong het ouderlijke nest te verlaten snel gemaakt. Ik reis vaak op en af – niet alleen voor de Scandinavische lucht, maar ook voor mijn werk: ik heb een eigen bedrijfje in dental care. Elektrische tandenborstels, tandpasta en producten om je tanden te bleken. Het bedrijf is gevestigd in Zweden, maar ik run het vanuit België.”

Ook voor jullie huwelijk vorig jaar trok je naar Zweden.

Tiffany: “Ja, ons feest was in Zweden. Mathieu had dat weekend een wedstrijd, maar Roxanne was erbij.”

Roxanne: “(enthousiast) En het was ongelooflijk! Een sprookje. Ik denk niet dat ik ooit nog een trouwfeest zal ­meemaken dat zo goed georganiseerd is. Magisch. Of ik zelf ooit wil trouwen? Ik zou alleszins geen ‘nee’ zeggen – Mathieu weet dat – maar ik denk niet dat het al aan de orde is.”

Tiffany: “Ik had nooit gedacht dat een huwelijk iets zou ­veranderen tussen Louis en mij. We woonden al samen, maar trouwen bracht ons toch dichter bij elkaar. Het is een connectie die noch Louis noch ik al ooit eerder met iemand anders aangegaan waren. En het is leuk om elkaar husband en wife te noemen. Ik realiseer me vaak hoeveel geluk ik gehad heb dat Louis nog single was toen ik hem tegenkwam.”

Went de noemer ‘vriendin/vrouw van’ een beetje?

Tiffany: “Ik vind het prima. Ik hoef geen spotlights. Laat alle aandacht maar naar Louis gaan.”

Roxanne: “Ik denk daar net zo over. Je moet als ‘lief van’ je partner gewoon af en toe delen met het publiek, hè. Handtekeningen uitdelen, selfies maken, een praatje slaan, ook als je eens rustig samen op restaurant zit. (lachje)”

Tiffany: “Het is tegelijk een privilege om alles van heel dichtbij mee te maken. Jij staat elke keer op de cross, ik ga soms langs de filmset. Samenzijn met ­iemand die door zoveel mensen bejubeld wordt? Ik vind dat wel speciaal.”

Roxanne: “Ja, maar ik wil me niet volledig aan de kant zetten voor de carrière van Mathieu en alleen maar rennersvrouw zijn.”

Tiffany: “(knikt) Anderzijds vind ik het moedig dat vrouwen – van topvoetballers bijvoorbeeld – zich volledig opofferen. Het is mooi dat ze zeggen: ‘Ik geef jou eerst de tijd om je carrière uit te bouwen, en misschien kan het op een dag in de andere richting?’ Stel dat Louis een rol krijgt in de States en we moeten daar een jaar wonen? Ik twijfel geen seconde. Dat doe ik voor hem. We’re in this ­together.”

Kom, dames, noem ook eens een minpuntje. Of twee.

Roxanne: (denkt lang na) “Wel ... soms staat Mathieu wel heel scherp. En dan die tanlines op die armen en benen!”

Tiffany: “Het ergst van al: ze zijn daar nog trots op ook.”

Roxanne: “En nog iets: als we op vakantie gaan, komt ­Mathieu in één week zeven kilo aan. Maar hij is die direct erna weer kwijt. Ik ben altijd jaloers.”

Tiffany: “Louis is nog altijd niet weer op gewicht sinds de opnames van The Racer. Daardoor loopt en fietst hij nu nog sneller. Hij is eigenlijk sportverslaafd, het hele jaar door. Hij neemt maximaal een week vrijaf om te recupereren na een wedstrijd, maar verder? Nul pauzes.”

Roxanne: “Bij Mathieu is het net zo. In de winter zijn we een weekje gaan skiën. De fiets en de rollen moesten mee. Hij heeft er welgeteld een half uurtje gefietst. Maar het idee dat die fiets in de auto zat, was voldoende. Hij weegt zich ook elke dag. Ik probeer dat vooral niet te doen. Ik sta voor de spiegel en denk: ben ik hier blij mee of niet? Past mijn jeans? Dat is in mijn ogen de beste weegschaal. Ik vind het nochtans moeilijk. Op Instagram lijkt de hele wereld ultrafit. Ik betrap me erop dat ik denk: amai, die heeft een mooie poep en die haar armen zijn slanker dan de mijne. Ik vind het moeilijk om die knop af te zetten en te zeggen: ik doe gewoon waar ik me goed bij voel.”

Ten slotte: denken jullie soms al aan ­kindjes?

Tiffany: “(snel) Wij willen kinderen. Zonder twijfel.”

Roxanne: “Ik ook, maar wanneer, hè?”

Tiffany: “Je zei ooit dat je pas kinderen wil als Mathieu het wat kalmer aan gaat doen. Maar dan moet je nog tien à ­vijftien jaar wachten, honey. (lacht) Anderzijds: neem je tijd. Tot voor kort draaide het leven rond studies, de zoektocht naar jezelf en een job. Eindelijk is er nu wat rust. Ikzelf ben heel blij met waar ik momenteel sta en met wie ik ben. De rest volgt wel.”

Roxanne: “Dat is zo! Alles komt op het juiste moment. (krijgt een bericht op haar smartphone) O néé. Mathieu heeft niet ­gewonnen in Ronse. Na 35 ongeslagen crossen. Zou dat nu gebeurd zijn omdat ik er niet bij ben ...?”

Enkele dagen later laat Roxanne ons dit weten: “Hij had net een zware trainingsstage achter de rug in Spanje en was nog niet volledig hersteld. Dat is geen ramp. Hij is trouwens professioneel genoeg om te presteren met of zonder mijn aanwezigheid, hoor. Dus, nee, hij is niet boos op NINA, haha!”