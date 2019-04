‘Mannen krijgen 6 tot 8 erecties per nacht’ en nog andere verrassende weetjes over de penis Nele Annemans

19 april 2019

10u52 12 Fit & Gezond De helft van de bevolking heeft er eentje, de andere helft komt er weleens mee in aanraking. Toch blijft er enorm veel onwetendheid bestaan over de penis. Mannen dragen hun jongeheer altijd bij zich, maar kennen hem minder goed dan ze denken. In zijn nieuwe boek heldert professor en uroloog Piet Hoebeke de mysteries op van het mannelijke lid. Wij sommen alvast graag de belangrijkste weetjes op.

- 95% van de mannen heeft een penis die in slappe toestand tussen 6,02 en 12,3 centimeter meet.

- Met een gemiddelde dat uitsteekt boven de 13 centimeter overklast de mens naaste verwanten als de gorilla en de chimpansee.

- De meeste bezitters van een penis hebben er geen flauw benul van dat er een spier zit rond hun geslachtsorgaan.

-Als iemands ringvinger merkelijk langer is dan zijn wijsvinger, dan is de kans groot dat hij een groot geslacht met zich meedraagt.

- 10 kilogram afvallen geeft je penis er meteen een extra centimeter bij.

- Een lange penis heeft meer kans om krom te staan, ook het risico op kwetsuren neemt toe en soms kan hij zich niet oprichten.

- Geen enkele ingreep kan je penis langer maken zonder hem te beschadigen.

- Vrouwen kijken naar de schouders en de dijen, het kontje en de totaliteit van de spieren en pas daarna, als allerlaatste in het rijtje, valt hun blik op de bobbel in de broek.

- 95% van de mannen beklaagt het zich dat ze kozen voor een chirurgische penisverlenging.

- De gevoeligheid van een vagina ligt aan de buitenkant, niet in de diepte. Een dikke penis beroert die gebieden beter.

- Puur visueel is de ideale piemel degene die niét opvalt bij een naakt mannenlijf, net omdat alle verhoudingen kloppen.

-Naast bescherming en stimulering verschaft de voorhuid van de penis ook glijdend vermogen bij een partner die niet voldoende vochtig is.

- De voorhuid heeft een groter oppervlak dan de meeste mensen vermoeden. Als je haar helemaal openvouwt, heeft zij de afmetingen van een postkaart.

- De vorm van een erectie is louter functioneel: zijn enige doel is de vagina penetreren.

- Mannen krijgen per nacht 6 tot 8 keer een erectie, al merk je daar doorgaans niets van.

- Kwalitatief heb je de beste erecties van je puberteit tot in je jaren als twintiger.

- De gemiddelde zaadlozing heeft een volume van 5 millimeter, of de inhoud van een koffielepel.

- Kenners vergelijken de geur van sperma met die van kastanjebloesem of Chinese sierpeer.

- De teelballen produceren aan de lopende band zaadcellen, bij jonge mannen kunnen dat er wel 1.000 per seconde zijn.

- Je kunt prostaatkanker voorkomen door 21 keer per maand te ejaculeren. Over het algemeen geldt ook dat je niet te vaak kunt ejaculeren. Precies te weinig zaad lozen is ongezond voor de prostaat.

- De kracht van de ejaculatie is redelijk onbelangrijk, er bestaat geen verband met vruchtbaarheid.

- Zaadcellen zwemmen met een snelheid van 1 tot 3 millimeter per minuut.

- De tijdspanne tussen het binnendringen van de vagina en het klaarkomen bedraagt gemiddeld 2 à 3 minuten. Bij vroege klaarkomers gaat het vaak maar over amper enkele seconden.

- Er bestaat een trucje tegen nadruppelen: na het plassen op de zone drukken tussen aars en balzak.

- Bij 1 op de 100 jongens staat het plangaatje niet op de top van de penis, maar net onder de eikel, op de schacht of de balzak.

- Hoe minder groenten en fruit we eten en hoe meer alcohol en melkproducten we drinken, hoe groter het risico op erectieproblemen. En helaas voor omnivoren: een vegetarisch dieet is het beste voor de jongeheer.

Meer weten over de jongeheer? ‘De penis, weetjes en kneepjes voor dagelijks gebruik’, Piet Hoebeke (Borgerhoff & Lamberigts, € 24,99).