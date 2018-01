‘Rauw water’ in opmars als nieuwe gezondheidshype, maar experts zijn geen fan Timon Van Mechelen

11u22 1 Foto door Daria Nepriakhina op Unsplash Fit & Gezond Een nieuw jaar, een nieuwe voedingshype: ‘rauw water’ of ongefilterd water rechtstreeks uit de grond drinken wint aan populariteit onder gezondheidgoeroes in Amerika. Maar of het echt beter voor je is dan kraanwater, betwijfelen experts.

Hoewel kraanwater volkomen veilig is om te drinken in onze contreien en er ook in de Verenigde Staten niets mis is met het water uit de kraan, is er een groep mensen over het (hier komt het woordmopje) water die opperen dat het beter en vooral gezonder kan. In Californië kun je ‘rauw water’ kopen, dat in feite ongefilterd en onbehandeld bronwater is. Volgens Live Water, één van de bedrijfjes achter de trend, gaan er te veel mineralen en gezonde bacteriën verloren bij het gangbare zuiveringsproces van drink- en kraanwater. Zij onttrekken hun water aan een waterbron in Oregon, waar het naar eigen zeggen “tienduizend jaar tijd had om te rijpen”.

Spoelen van het toilet

Maar is het water dat voor flink wat dollars aan de man wordt gebracht, eigenlijk wel veilig? De Nederlandse Wikipediapagina vertaalt ‘raw water’ als ‘huishoudwater dat niet geschikt is voor consumptie maar wel voor het spoelen van het toilet’. Dat voorspelt dus alvast niet veel goeds. Zeker niet omdat experts in talloze artikels van kranten als The Guardian, The Independent en The New York Times ook al niet wild enthousiast zijn over de nieuwe gezondheidshype in de Verenigde Staten.

“We zijn blij dat mensen zo geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van drinkwater,” zegt Vince R. Hill, hoofd van het centrum voor ziektepreventie en –bestrijding met betrekking tot water aan The Washington Post. “Maar je zorgen maken dat mineralen verloren gaan bij het zuiveringsproces is vooral een goed voorbeeld van een zogenaamd ‘First World Problem’. Er zitten misschien wel meer mineralen in ‘rauw water’, maar die kun je ook uit een gezond dieet halen. Bovendien bevat dit ongefilterde water ook bacteriën, virussen en parasieten die je ernstig ziek kunnen maken, daar wegen de gezondheidsvoordelen van de mineralen al helemaal niet tegen op. Er is wel degelijk een reden waarom drinkwater gefilterd wordt.”

Cholera

“Aan het einde van de negentiende eeuw zijn steden massaal beginnen investeren in waterzuiveringsystemen na blijvende uitbraken van ziektes als cholera door ongefilterd drinkwater. Eens die filtersystemen op punt stonden, is de ziekte bijna volledig uitgeroeid in West-Europa en Noord-Amerika. En nu gaat men dat allemaal teniet doen voor die paar mineralen die er niet meer zouden inzitten?” aldus David Jones, professor aan de Harvard Medical School.

Ook het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention heeft bedenkingen bij de nieuwe gezondheidshype. “Water dat rechtstreeks gebotteld wordt uit de wilde natuur mag dan wel puur en gezond lijken, het kan even goed uitwerpselen van dieren bevatten.”