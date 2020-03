“Loop niet met natte handen rond”: ziekenhuishygiënist vertelt hoe je je handen het best droogt

et natte of vochtige handen rond, want zo verspreiden bacteriën zich nog sneller.”

Fit & Gezond ‘Was je handen’ is zowat het vaakst gegeven advies om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar wat is nu de beste manier om je handen te drógen? Wij vroegen het ziekenhuishygiënist Delphine De Roose van het AZ Oudenaarde. “Loop in elk geval niet m et natte of vochtige handen rond, want zo verspreiden bacteriën zich nog sneller.”

Een goede handhygiëne is van essentieel belang. “Een correcte wasbeurt van je handen duurt 40 to 60 seconden”, zegt De Roose. Dat we onze handen niet alleen goed, maar ook vaker moeten wassen, is wel duidelijk. Maar hoe vaak was je ze best? “Het gaat niet zozeer om frequenties per dag, maar bijvoorbeeld na het aanraken van de mond, na een toiletbezoek, voor het eten of als je een collega of vriend begroet.” Daarbij is het drogen van je handen minstens even belangrijk als het wassen.

Droog al-tijd je handen

Een vochtig milieu geeft meer aanleiding tot de groei van bacteriën, dus is het van belang je handen goed te drogen. Maar hoe doe je dat dan? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) droog je je handen het best met papieren doekjes omdat die vanuit hygiënisch oogpunt het meest geschikt zijn. En hoe zit het dan met handdoeken en drogers? “Als je met je gezin dezelfde handdoek gebruikt en niemand zich ziek voelt, vormt dat geen probleem. Tenminste als je de handdoek op 60 °C wast en hem niet de hele week gebruikt.” Een gezinslid met een verkoudheid gebruikt gedurende die periode dus best een eigen handdoek. “In een ziekenhuis- of werksituatie ligt dat anders”, gaat De Roose verder. “Omdat je daar niet precies weet wie de handdoeken gebruikt.” En wat dan met handdrogers?

Zijn handdrogers gezond?

“Handdrogers mogen dan wel voor minder papierverspilling zorgen, ze zijn niet zonder risico”, benadrukt de ziekenhuishygiënist. “Door je handen hiermee te drogen, bestaat de mogelijkheid dat er vocht opspat. Daarbij kunnen bacteriën aanwezig zijn die vervolgens in je mond of op de persoon naast je terechtkomen. Deze toestellen zijn daardoor zeker niet ideaal om je handen te drogen wanneer je infecties wil voorkomen.” Kies dus eerst voor papieren doekjes. Als die niet ter beschikking zijn, kan je opteren voor een droger met warme lucht. Maar ga niet met vochtige handen weg.”

