‘Kou lijden helpt je om sneller af te vallen' en nog 2 andere fit- en gezondheidsnieuwtjes Nele Annemans

26 januari 2019

11u07 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Zeelucht inademen beschermt je tegen kanker en te hoge cholesterol

Uit een onderzoek van de Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) blijkt dat zeelucht de werking remt van een gen dat een belangrijke rol speelt in longkanker én in het cholesterolgehalte. Onderzoeker Jana Asselman van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen verklaart: “Eerdere studies toonden aan dat longkankercellen afsterven en dat de cholesterol daalt wanneer we dit gen afremmen. Nieuwe potentiële kankertherapieën en de laatste generatie cholesterolremmers werken in op ditzelfde gen. Nu we weten dat ook zeelucht de werking van dit gen afremt, kunnen we verwachten dat zeelucht een gelijkaardig positief effect kan hebben op de gezondheid.” Het onderzoek loopt momenteel nog volop. De onderzoekers proberen nu te achterhalen welke stoffen uit de zeelucht precies nodig zijn om het gen af te remmen.

2. Kou lijden kan je helpen om af te vallen

De vriestemperaturen hebben blijkbaar een groot voordeel: ze zijn goed voor je lijn. Je lichaam bevat immers twee soorten vetweefsel: wit en bruin vet. Het witte vet is dat wat rond je buikje blijft hangen door te veel van je favoriete suikerrijke snacks te eten. Wit vet slaat dus energie (aka calorieën) op. Bruin vetweefsel, of bruin vet, verbrandt daarentegen energie. Zo houdt het je lichaam warm als het blootgesteld wordt aan de kou door de verbranding van vetten en glucose. Met andere woorden: bruin vet verhoogt je metabolisme als je lichaam het koud heeft. Helaas kan je bruin vet ook niet gewoon innemen via je voeding. Wat je wel kan doen om bruin vet te ontwikkelen, is je lichaam meer blootstellen aan de kou. Denk aan een koude douche, lichtere kleding, de airco een tikkeltje hoger zetten of zoals nu: de kou en sneeuw trotseren.

3. Waarom mannen altijd lijken te overdrijven als ze ziek zijn

Een vrouw voelt zich niet zo goed, een man doet alsof zijn laatste uur geslagen is. a, mannen kunnen serieus overdrijven als ze een verkoudheid of griepje onder de leden hebben. Pure aanstellerij? Toch niet, want wetenschappers geven mannen nu gelijk: ze blijken namelijk over een zwakker immuunsysteem te beschikken. Zo zouden mannen dubbel zoveel tijd nodig hebben om te herstellen van een verkoudheid, lopen ze een hoger risico om in het ziekenhuis terecht te komen en reageert hun immuunsysteem slechter op virale luchtweginfecties dan vrouwen, waardoor ze er ook vatbaarder voor zijn. Van aanstelleritis blijkt er dus geen sprake.