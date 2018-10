“Kokosvet is vergif”: uitspraak leidt tot internationaal gekibbel met India AW

03 oktober 2018

11u58 2 Fit & Gezond Enkele weken geleden deelde een professor aan de universiteit van Harvard een opmerkelijke uitspraak: “Kokosolie is puur vergif.” Daarop kwam veel reactie, nu ook van de Indiase regering. Die eist dat ze haar woorden intrekt. De universiteit van Harvard distantieert zichzelf alvast van de professor haar uitspraak.

Kokosvet is “das reine Gift” verkondigde Karin Michels, een Duitse professor aan de universiteit van Harvard. Dat deed ze tijdens een lezing die al snel viraal ging en heel wat vraagtekens opriep. Zo bereikte de uitspraak ook India, een van de belangrijke kokosvetproducenten. Het land reageerde inmiddels met een brief waarin de regering Harvard University oproept om de beweringen van professor Michels in te trekken.



In de brief is dokter Srinivasa Murthy aan het woord. Hij weerlegt Michels uitspraak dat kokosolie voor tachtig procent uit verzadigde vetten bestaat en enkel het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Hij telt zo’n 400.000 artikelen en onderzoeken die de positieve gezondheidseffecten van kokosvet aankaarten. Verder benoemt hij de arme Indiase boeren die afhankelijk zijn van de kokossector. De verkoop van kokosolie speelt voor India een belangrijke rol in armoedebestrijding en werkgelegenheid.

Enkele feiten op een rijtje

Te veel verzadigde vetten zijn inderdaad niet goed voor de gezondheid. Ze verhogen de ‘slechte’ LDL-cholesterol in het bloed waardoor het risico op hart- en vaatziekten stijgt. Negentig procent van de bevolking eet te veel verzadigd vet, en dat komt niet enkel door kokosolie.

Kokosvet werd en wordt door sommigen misschien nog steeds als een soort van heilzaam vet beschouwd. Het zou voor alles goed zijn, maar dat is wel erg kort door de bocht. Geen enkele vetstof bevat immers zoveel verzadigd vet als kokosvet. Het doet de kans op cholesterol dus ook meer stijgen dan andere vetten. Dat blijkt uit verschillende studies.

Het is misschien geen wondermiddel, maar gif is het ook niet volgens voedingswetenschappers. Af en toe kokosolie gebruiken bij een gezond voedingspatroon kan helemaal geen kwaad.

Reactie van Harvard

De universiteit van Harvard reageerde inmiddels en laat weten dat Karin Michels helemaal geen professor aan de universiteit is. Ze begeleidt slechts een student. Haar uitlatingen deed ze dus niet in naam van Harvard en mogen ook niet met de universiteit geassocieerd worden.